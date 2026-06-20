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Aleia: la cocina elegante y profunda de Rafael Bedoya en Casa Fuster
Cocina de dos estrellas Michelin con el Mediterráneo y Andalucía como grandes ejes culinarios
El hotel Casa Fuster, en el nacimiento del Passeig de Gracia, obliga casi por naturaleza estética y monumental a percibir Aleia como lo que es: un gran restaurante (dos estrellas Michelin) donde la elegancia, la ambición culinaria y la propuesta gastronómica responden al peso simbólico del lugar. Solemnidad contemporánea. Rafael de Bedoya comanda una cocina segura de sí misma y naturalmente alineada con lo contemporáneo. Bajo la dirección de Paulo Airaudo (también con dos estrellas Michelin en el restaurante Amelia, Donostia) la propuesta sabe construir una personalidad propia, donde la técnica no busca imponerse como espectáculo sino construir una identidad culinaria reconocible.
La cocina de Rafael Bedoya podría definirse como un puente culinario entre el Mediterráneo y las raíces andaluzas del chef. Brillan bocados icónicos como la gamba roja de Palamós con piriñaca, la vieira con salsa de cava, la cigala de Isla Cristina con beurre blanc de amontillado o su personal reinterpretación del mel y mató. El mar es un gran protagonista en esta coquinaria sabrosa y profunda, con estética refinada, que luce fantástica. En la oferta de bodega brillan especialmente los vinos de la zona de Jerez. La sala acompaña con discreción y precisión: el comedor es sobrio, moderno (¡ese techo metálico!) y elegante. Aleia es un restaurante serio, elegante y bien pensado. No necesita excesos para afirmarse. Su fuerza está en la coherencia. Más que deslumbrar buscando el impacto, convence por su profundidad.
Aleia
Pg. de Gràcia, 132, Gràcia, 08008 Barcelona (Hotel Casa Fuster)
Tel: 935 02 00 41
https://www.aleiarestaurant.com/
Precios: menú de temporada 210 euros
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