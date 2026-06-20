Àbac: técnica, emoción y excelencia a los pies del Tibidabo

A los pies del Tibidabo y tras la levedad de un discreto muro vegetal habita una de las propuestas gastronómicas más ambiciosas de la ciudad. Cocina con magia, reposada y audaz. Acudir a Àbac exige una cierta disposición mental: hay que sentarse con la mente abierta, la expectativa despierta y con el nervio entusiasta de quien sabe que no va simplemente a comer o a cenar, sino a vivir una experiencia especial. Àbac es triestrellado, Àbac es la casa de Jordi Cruz, Àbac es un icono culinario. Àbac es triunfar en el paladar.

La cocina de Jordi Cruz se expresa con el lenguaje culinario contemporáneo, y evita con solvencia la trampa del artificio vacío. Alta cocina, sí. Vanguardia, también. Conceptualidad, por supuesto. Pero esta complejidad técnica se ordena a través de una idea central: celebrar la tradición evolucionada, la preservación de la esencia y el sabor para que la modernidad no signifique dejarse lo esencial en el camino. La coca de caviar con avellanas, la berenjena y cordero asados con queso, hierbas, regaliz, humo y cítricos, el rape con aceitunas, algas y coles o el Gazpacho de ensalada verde son buena muestra de ello. Servicio de sala eficaz e impecable, oferta de bodega con catálogo de amplio poderío, interiorismo vestido de contención y sobriedad. La elegancia también llega por la retina. Àbac es un restaurante redondo que lo tiene todo y cuya cocina no necesita romper con el pasado para alcanzar la excelencia y la modernidad.