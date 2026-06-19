Las mejores heladerías de Barcelona para derretirse de gusto este finde

Con el calorazo atosigándonos desde hace unos días, lo que más apetece este finde es derretirse, pero de gusto. Con las creaciones de estas heladerías de Barcelona lo podrás hacer.

Juanjo Cantero, Marc Badia, Lydia Serrano y Ona Montserrat, en la heladería Vibra. / Marc Asensio Clupes

Vibra

Cuatro amigos barceloneses transforman su pasión compartida por el helado en un proyecto artesanal que reivindica el barrio, el producto local y la valentía de emprender. Dejaron la multinacional para perseguir un sueño... y acabaron sirviendo 'gelato' a los jugadores del Barça. Esta es la historia de Vibra Gelateria.

Una empleada de la heladería Hijos de Nata prepara un cucurucho. / Manu Mitru

Hijos de Nata

El matrimonio formado por Barb Bruno y Gerard Lazcano quiere repetir el éxito logrado con sus marcas de ropa, Tinycottons y Tiny Big Sister, y de juguetes, We Are Gommu, con esta buena y bonita heladería llamada Hijos de Nata.

Paral·lelo Gelato

Matteo, Marco y Francesco son tres amigos. A ellos debemos los mejores 'gelatos' artesanales de Barcelona, que sirven en locales de las calles de Sèneca, 18, y Ausiàs Marc, 55, donde suelen formarse colas para probar los cremosos helados de Paral·lelo Gelato.