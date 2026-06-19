Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ZapateroElvira NabiúlinaMessiIncendiosAcuerdo de pazSónarIncendio MadridReggaeton Beach FestivalBackmanPasapalabra
instagramlinkedin

Frío irresistible

Las mejores heladerías de Barcelona para derretirse de gusto este finde

En estos tres establecimientos te refrescarás de lo lindo con sus ricas creaciones

Las heladerías que han convertido a BCN en una de las capitales mundiales del helado

Helados caseros: te enseñamos a hacerlos de manera rápida y sencilla

Una tarrina de helado de Vibra.

Una tarrina de helado de Vibra. / Marc Asensio Clupes

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ferran Imedio

Pau Arenós

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Con el calorazo atosigándonos desde hace unos días, lo que más apetece este finde es derretirse, pero de gusto. Con las creaciones de estas heladerías de Barcelona lo podrás hacer.

Juanjo Cantero, Marc Badia, Lydia Serrano y Ona Montserrat, en la heladería Vibra.

Juanjo Cantero, Marc Badia, Lydia Serrano y Ona Montserrat, en la heladería Vibra. / Marc Asensio Clupes

Vibra

Cuatro amigos barceloneses transforman su pasión compartida por el helado en un proyecto artesanal que reivindica el barrio, el producto local y la valentía de emprender. Dejaron la multinacional para perseguir un sueño... y acabaron sirviendo 'gelato' a los jugadores del Barça. Esta es la historia de Vibra Gelateria.

Una empleada de la heladería Hijos de Nata prepara un cucurucho.

Una empleada de la heladería Hijos de Nata prepara un cucurucho. / Manu Mitru

Hijos de Nata

El matrimonio formado por Barb Bruno y Gerard Lazcano quiere repetir el éxito logrado con sus marcas de ropa, Tinycottons y Tiny Big Sister, y de juguetes, We Are Gommu, con esta buena y bonita heladería llamada Hijos de Nata.

Noticias relacionadas y más

Paral·lelo Gelato

Matteo, Marco y Francesco son tres amigos. A ellos debemos los mejores 'gelatos' artesanales de Barcelona, que sirven en locales de las calles de Sèneca, 18, y Ausiàs Marc, 55, donde suelen formarse colas para probar los cremosos helados de Paral·lelo Gelato.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. José Antonio Marina, filósofo: “El mayor error educativo ha sido decirles a los jóvenes: solo importa tu felicidad y lograrla es muy fácil”
  2. Arnau, 24 años: “Me siento el hombre más rico de la Tierra pudiendo vivir así. Gastas menos y comes por una calidad superior de lo que compras”
  3. EEUU entregó los mensajes que implican a Zapatero un día después de que Interpol reactivara la detención contra el antiguo dueño de Plus Ultra
  4. Un bombero ayudó a que naciera y 22 años después recorrió 1.000 kilómetros para ver su graduación: 'Tenemos un vínculo muy especial
  5. María Cristina, notaria: “Puedes poner la casa a nombre de tus hijos para evitar el Impuesto de Sucesiones”
  6. Las grandes entidades mueven ficha con los depósitos por la competencia de los neobancos y la subida de tipos del BCE
  7. Miles de jubilados pueden reclamar hasta 1.800 euros a la Seguridad Social por el complemento de maternidad
  8. Catalunya activa su primer aviso por ola de calor del año y alerta de una subida drástica de los termómetros a partir del domingo

Las mejores heladerías de Barcelona para derretirse de gusto este finde

Las mejores heladerías de Barcelona para derretirse de gusto este finde

José Abellán, cardiólogo, desmonta el mito del magnesio: "¿Baja el colesterol? No, ni el total, ni el LDL, ni los triglicéridos"

José Abellán, cardiólogo, desmonta el mito del magnesio: "¿Baja el colesterol? No, ni el total, ni el LDL, ni los triglicéridos"

GTA 6 confirma plazos de reserva y descubre su arte de portada

GTA 6 confirma plazos de reserva y descubre su arte de portada

Los expertos coinciden sobre las personas que hablan alto: no siempre es seguridad ni liderazgo

Los expertos coinciden sobre las personas que hablan alto: no siempre es seguridad ni liderazgo

Directo | EEUU pospone por logística el viaje de Vance a Suiza para reunirse con Irán

Directo | EEUU pospone por logística el viaje de Vance a Suiza para reunirse con Irán

El alcalde de Manchester gana el escaño que le permite desafiar a Starmer como primer ministro del Reino Unido

El alcalde de Manchester gana el escaño que le permite desafiar a Starmer como primer ministro del Reino Unido

Directo | Restablecida la circulación de alta velocidad entre Lleida y Barcelona tras el incendio de l'Albi

Directo | Restablecida la circulación de alta velocidad entre Lleida y Barcelona tras el incendio de l'Albi

EEUU pospone por logística el viaje de Vance a Suiza para reunirse con Irán

EEUU pospone por logística el viaje de Vance a Suiza para reunirse con Irán