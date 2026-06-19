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Para morros finos

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Bottega Bernacca, Els Ocellets y Bar La Nevera

Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Roig Robí, Kina Barra y Bar Plaza

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Mont Bar, Xerta y Bera

Los espaguetis 'cacio e pepe' de la Bottega Bernacca.

Los espaguetis 'cacio e pepe' de la Bottega Bernacca. / Zowy Voeten

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Ferran Imedio

Pau Arenós

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Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Restaurantes donde comer estupendamente al mediodía por menos de 25 €

Restaurantes donde comer estupendamente al mediodía por menos de 25 €

Bottega Bernacca

Bottega Bernacca

Gerard Barberan nació en Badalona y gestiona en São Paulo varios restaurates italianos y un japonés con estrella. En Barcelona, sublima la pasta al dente servida con sartén, prepara un 'cacio e pepe' excepcional y propone un 'vitello tonnato' revisado (lengua con una salsa 'tonnata' y alcaparras fritas) en Bottega Bernacca.

La lengua 'tonnata' de la Bottega Bernacca.

La lengua 'tonnata' de la Bottega Bernacca. / Zowy Voeten

Los restaurantes italianos de Barcelona que no puedes perderte

Los restaurantes italianos de Barcelona que no puedes perderte

Els Ocellets

Els Ocellets

Este restaurante de Sant Antoni abierto lleva desde 1984 proponiendo buena cocina de mercado y hospitalidad. Nos han encantado la ensaladilla, los mejillones del Delta, los calamares a la romana y el arroz del 'senyoret' de Els Ocellets.

El arroz del 'senyoret' de Els Ocellets.

El arroz del 'senyoret' de Els Ocellets. / Òscar Gómez

Los mejores restaurantes de Sant Antoni que merecen una visita (1)

Los mejores restaurantes de Sant Antoni que merecen una visita (1)

Bar La Nevera

Bar La Nevera

Este establecimiento del barrio de La Marina del Prat Vermell ofrece platos interesantes a precios muy asequibles. Esto es lo que hemos comido en Bar La Nevera.

El bacalao frito del menú del día de Bar La Nevera.

El bacalao frito del menú del día de Bar La Nevera. / Alberto García Moyano

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