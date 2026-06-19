3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Bottega Bernacca, Els Ocellets y Bar La Nevera

Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Bottega Bernacca Gerard Barberan nació en Badalona y gestiona en São Paulo varios restaurates italianos y un japonés con estrella. En Barcelona, sublima la pasta al dente servida con sartén, prepara un 'cacio e pepe' excepcional y propone un 'vitello tonnato' revisado (lengua con una salsa 'tonnata' y alcaparras fritas) en Bottega Bernacca.

La lengua 'tonnata' de la Bottega Bernacca. / Zowy Voeten

Els Ocellets Este restaurante de Sant Antoni abierto lleva desde 1984 proponiendo buena cocina de mercado y hospitalidad. Nos han encantado la ensaladilla, los mejillones del Delta, los calamares a la romana y el arroz del 'senyoret' de Els Ocellets.

El arroz del 'senyoret' de Els Ocellets. / Òscar Gómez

Bar La Nevera Este establecimiento del barrio de La Marina del Prat Vermell ofrece platos interesantes a precios muy asequibles. Esto es lo que hemos comido en Bar La Nevera.