Para morros finos
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Bottega Bernacca, Els Ocellets y Bar La Nevera
Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Roig Robí, Kina Barra y Bar Plaza
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Mont Bar, Xerta y Bera
Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!
Gerard Barberan nació en Badalona y gestiona en São Paulo varios restaurates italianos y un japonés con estrella. En Barcelona, sublima la pasta al dente servida con sartén, prepara un 'cacio e pepe' excepcional y propone un 'vitello tonnato' revisado (lengua con una salsa 'tonnata' y alcaparras fritas) en Bottega Bernacca.
Este restaurante de Sant Antoni abierto lleva desde 1984 proponiendo buena cocina de mercado y hospitalidad. Nos han encantado la ensaladilla, los mejillones del Delta, los calamares a la romana y el arroz del 'senyoret' de Els Ocellets.
Este establecimiento del barrio de La Marina del Prat Vermell ofrece platos interesantes a precios muy asequibles. Esto es lo que hemos comido en Bar La Nevera.
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