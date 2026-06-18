"Es una joya": los elogios al mejor restaurante de Lloret, según Google

Lloret de Mar, un municipio catalán en la comarca de La Selva (Girona), destaca por ser uno de los principales núcleos turísticos de la Costa Brava. Sus playas de aguas cristalinas, su intensa vida nocturna y su rico patrimonio cultural son lo que definen al municipio. Por tanto, es un destino que combina el ocio joven con un turismo familiar y cultural.

Asimismo, Lloret tiene verdaderas maravillas gastronómicas ocultas entre sus calles. Afortunadamente, Google y otros buscadores permiten descubrir uno de los restaurantes mejor valorados del municipio.

"Homenaje a la tradición marinera de Lloret de Mar"

Sant Elm es el mejor puntuado del municipio entre las reseñas de Google, con una valoración media de 4,8 sobre 5 estrellas entre más de mil comentarios. El local se caracteriza principalmente por su carta especializada en pescados y mariscos: los propietarios lo definen como "un homenaje a la tradición marinera de Lloret de Mar" en su página web.

Se trata de un espacio gastronómico que nace en 2025 como una marisquería donde los hermanos Bernat pretenden reflejar su historia y pasión por el mar mediante sus elaboraciones.

Además, el proyecto de los propietarios está profundamente relacionado con la tradición de Lloret de Mar: traen de vuelta los valores y el espíritu marinero que caracteriza la localidad. Es por ello que recuperan la autenticidad de los sabores mediterráneos y los ofrecen de una forma accesible para todos, siempre con la mejor calidad y con los productos más frescos.

Cocina 100% libre de gluten

La propuesta gastronómica es 100% sin gluten para que todo el mundo pueda disfrutar con seguridad y sin renunciar al sabor auténtico.

La Associació de Celíacs de Catalunya ha acreditado que es una cocina totalmente libre de gluten, que garantiza que todos los procesos de la elaboración de los platos cuentan con la seguridad y los controles que exige la normativa.

Tener el sello de restaurante sin gluten otorgado por esta asociación supone que el proceso de manipulación y la atención en la mesa evitan la contaminación cruzada. Es decir, garantizan que el producto final contiene menos de 20 ppm (partes por millón), que es la unidad máxima que un celíaco puede consumir de forma segura.

También implica una supervisión de las instalaciones, con el objetivo de verificar que el protocolo de trabajo cumple los requisitos establecidos y son avalados por la Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA).

Propuesta gastronómica para todos los gustos

La cocina de Sant Elm es abierta, ya que pretenden que los clientes vivan el mar en todo momento, incluso en el proceso de elaboración.

La carta cuenta con productos seleccionados, elaborados con marisco y pescado fresco que varía según la temporada. De esta forma, ofrecen una "experiencia gastronómica genuina, basada en la calidad, la temporalidad y la confianza", tal y como publican.

Desde tapas para compartir hasta grandes bandejas de marisco, pasando por pizzas y carnes, la propuesta está pensada para todos los gustos. Además, incluyen platos fuera de carta inspirados en productos frescos del día. Los usuarios de Google informan de que el precio medio por persona está entre los 20 y los 40 euros.

Para quienes necesiten un espacio más íntimo para celebraciones especiales, cumpleaños, reuniones de empresa o eventos privados, Sant Elm es el lugar ideal: facilitan zonas exclusivas y menús de grupo.

La opinión de algunos usuarios

En las reseñas de Google, cerca de las cinco estrellas, se posiciona como el mejor restaurante de Lloret de Mar. Sus clientes, habituales o puntuales, han dejado opiniones muy completas y más que satisfactorias.

"¡Una joya para los amantes del buen pescado en Lloret de Mar! Comimos maravillosamente y la experiencia nos encantó desde que entramos. El restaurante es precioso y súper original: cuando entras parece una verdadera pescadería con todo su pescado fresco a la vista. [...] Pagamos unos 70,50 euros en total [dos personas] y nos pareció una relación calidad-precio fantástica para el producto tan fresco que ofrecen y lo bonito que es el local. ¡Para repetir mil veces!"

Restaurante 'Sant Elm' en Lloret de Mar, Girona. / Sant Elm

"Brutal la experiencia, comimos súper bien y estaba todo buenísimo. Se nota muchísimo la calidad de la comida y lo bien hecho que estaba todo".

"Restaurante sin gluten espectacular. La experiencia ha sido de 10 de principio a fin. La comida es simplemente increíble: platos muy cuidados, con muchísimo sabor y una presentación preciosa. Probamos unas zamburiñas que estaban perfectamente cocinadas, un arroz lleno de sabor, con ingredientes de gran calidad (se nota muchísimo el producto). Los postres originales y muy ricos. Se agradece muchísimo poder disfrutar de toda la carta sin preocuparse por el gluten, con total seguridad. Sin duda, un sitio para repetir y recomendar".

"No dudéis, si estáis en Lloret de Mar o cerca, tenéis que ir".

Ubicación y horario

El local se sitúa justo delante de la playa, en el número 18 del Paseo Jacint Verdaguer, en Lloret de Mar, Girona.

Está abierto cada día de la semana de 11.00 horas a 00.00 horas, sin interrupción.