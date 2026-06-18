Restaurante Cera 23: la "Galia de Astérix" que montaron tres amigos gallegos cumple 15 años en el Raval

De Santiago de Compostela a Dublín. De Dublín al Raval. Y del Raval, al éxito. Así podría resumirse el recorrido vital y profesional de los gallegos Carlos García, Guillermo Dosil y Rubén Bermúdez, dueños de varios restaurantes (Cera 23, Arume, Louro, Viana y Gran Viana) y una coctelería (Never). "Somos como un matrimonio. Somos socios y, sin embargo, amigos", resume con gracia el primero de ellos, padrino de la hija de Dosil.

Se conocieron en la universidad, cuando compartieron piso, emigraron a Irlanda para ganarse muy bien la vida como camareros y aterrizaron en Barcelona para abrir su primer negocio, Cera 23, que justo ahora cumple 15 años. Buen momento para echar la vista atrás y celebrar un aniversario redondo que tiene el mérito extra de haberlo hecho en un Raval nunca acaba de levantar cabeza.

Cera 23 Cera 23. Barcelona Tf.: 93.442.08.08 cera23.com Precio medio (sin bebida): 40 €

"Somos como la Galia de Astérix", bromea García, que vive en el barrio desde que llegó a la capital catalana. "El 90% de la gente que hay aquí no es cliente potencial de nuestro restaurante, y eso es un palo en las ruedas. En el Eixample nos iría mucho mejor pero no nos podemos quejar de cómo nos va y no nos moveremos, aunque la zona sea un hándicap para nosotros", comenta el empresario, que junto a sus amigos apostó por el Raval porque en 2011 "estaba floreciendo". "Se abrían negocios pero luego fue todo un poco cuesta abajo", se lamenta.

Uno de los rincones del restaurante Cera 23. / Belén González

Pero estos días no están para lamentos sino para alegrías. Las que les proporciona este restaurante que sigue en plena forma a pesar de los pesares. Recuerda García que los inicios no fueron del todo buenos. "Nos costó un año y medio que comenzara a funcionar. Queríamos ser un restaurante con raíces gallegas pero sin ser gallego al uso, ofreciendo tapitas y haciendo menú del día. La carta era muy básica, un cajón de sastre muy raro porque había nachos, lacón y pulpo a feria. Y la crisis del ladrillo aún coleaba. Pero los clientes repetían por la atención que les dábamos".

Hubo cambio de chef y el negocio, entonces sí, comenzó a funcionar cada vez mejor. "Elevamos el listón de los platos -explica-. Dimos un salto de calidad en las elaboraciones, y eso sumado a que seguíamos desviviéndonos por los clientes, hizo que empezáramos a trabajar muy bien". Las reseñas en internet eran inmejorables. "Y lo petamos". Llenaban cada día. "Pasamos de cero a Cera", bromea García.

Las zamburiñas al horno de Cera 23, con una salsa que lleva curri y 'allioli' de azafrán, entre otros ingredientes. / Belén González

El Cera 23 de hoy en día sigue la estela de aquel Cera 23 'versión 2.0': cocina mediterránea con guiños internacionales y recetas viajeras, y siempre con algún recuerdo a la gastronomía gallega. Así, por ejemplo, no comerás el típico pulpo 'a feira', sino uno aderezado con 'allioli' de espirulina y causa limeña, mientras que sus inolvidables zamburiñas al horno llevan salsa con curri, 'allioli' de azafrán, salsa 'yakiniku' (barbacoa japonesa), pimentón, almendras tostadas y vinagre de Jerez.

El pulpo 'a feira' aderezado con 'allioli' de espirulina y causa limeña de Cera 23. / Belén González

Son recetas de la actual chef ejecutiva, Melissa Herrera, que tuvo un original restaurante en el Eixample llamado Valmas en el que ella decidía por ti los platos que ibas a comer.

Hay otros platos destacados en la carta, como el carpacho de presa ibérica aderezado con mayonesa de 'kimchi', rábano, tomate y berros ("un histórico de la casa, tiene más años que un bosque", susurra García); el ceviche de corvina (nada ácido porque la leche de tigre lleva zumo de limón y de piña, y divertido porque en vez de maíz lleva palomitas); el delicado 'steak tartar', con mayonesa japonesa, salsa 'kimchi', salsa 'yakiniku', aceite de ajo y, por encima, queso payoyo rallado; el costillar ibérico marinado con soja miel y salsa 'kimchi' y cocinado al baño maría y acompañado de manzana osmotizada y berros para refrescar el bocado ("le gusta a todo dios, es como la Coca-Cola")....

Dos de las mesas de Cera 23. / Belén González

Tal fue el éxito que mucha gente se quedaba sin mesa y los enviaban a restaurantes vecinos como Can Lluís, Las Fernández y Casa Leopoldo. Incluso ha habido quien se ha tatuado su Blackberry Mojito en la pierna.

Por eso decidieron abrir un nuevo establecimiento, Arume, en la casa natal del escritor Manuel Vázquez Montalbán, también en el Raval. "Aquí ofrecemos cocina mediterránea con platos gallegos, como la tortilla de Betanzos, las zamburiñas, el pulpo, la tarta larpeira...". Hasta hace unos meses, el chef Manu Núñez era también socio de este proyecto, pero lo dejó para centrarse en sus negocios, Besta y Batea.

Una lámpara hecha con cucharas del restaurante Cera 23. / Belén González

Con el paso del tiempo fueron llegando más restaurantes. "Pero no por ambición, sino porque iban saliendo oportunidades", asegura García. Viana, porque un chef conocido del trío les ofreció ser socios del negocio junto a la plaza Reial, donde sirven cocina de fusión, siempre se sitúa entre los primeros puestos de las reseñas de los clientes de la plataforma The Fork. Aceptaron montar Louro en el Centro Galego de Barcelona, donde preparan recetas para clientes con morriña de su tierra, porque "era un precio irrechazable". Y apostaron por Gran Viana para hacer aún más grande el éxito de Viana...

"Pero llegó la pandemia y ya no quisimos abrir más cosas". Bueno, hubo una excepción: en 2024 inauguraron la coctelería Never, también en el Raval, con un 'speakeasy' al que se accede a través de una puerta de ascensor.

Inteligencia artificial

¿Y a partir de ahora qué? "Bueno... Estamos consolidados y no tenemos por qué ser pesimistas. Lo importante es no acomodarse, esa ha sido una de las claves de nuestro éxito. Hay que mejorar cada día, aunque sean detallitos, como una luz o un altavoz. Ahora estamos mirando la inteligencia artificial, que puede ayudarnos en la gestión, desde la contabilidad hasta los pedidos en función de los platos que hayamos vendido con tal o cual producto".

Santiago de Compostela, Dublín, Barcelona... y ahora la IA. Los próximos 15 años prometen ser tanto o más emocionantes que los 15 primeros.