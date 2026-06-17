Martinet: el restaurante que está dentro de una charcutería y donde cocinan con embutidos

La carnicería Casanovas embute en su interior un restaurante llamado Martinet, donde cocina Gerard Martí (1994), cuarta generación de charcuteros desde 1924, cuando los abuelos se instalaron en el mercado de Santa Caterina.

Especialistas en 'caterings', disponen de comedores e instalaciones donde preparan comidas desde hace años, pero ha sido con el regreso de Gerard cuando el espacio gastro ha cambiado de nombre y rumbo.

Tras pasar por los mostradores refrigerados en los que las chacinas brillan y tientan con sinuosidades, las mesas y la barra, donde Gerard actúa en solitario, en la perspectiva actual del monologuista culinario, nacida por voluntad, ahorro y la contingencia del personal volátil.

Martinet Calàbria, 113. Barcelona Tf: 660.837.980 Menú de mediodía: 19,95 € Precio medio (sin vino): 40 €

Los platos de Martinet han sido pensados desde una mentalidad carnicera y eso es lo que da valor e idiosincrasia, así que deberían avanzar en ese sentido, con una batería de terrinas, patés, galantinas, 'mousses' y masas quebradas que facilitarían la velocidad del servicio.

El huevo frito con cabeza de jabalí de Martinet. / Marc Asensio Clupes

Además, el padre de Gerard, Joan, se formó como 'charcutier-traiteur' en París, de manera que el hijo podría ser un 'charcutier-traiteur' a la catalana.

«Queremos dar valor a la marca con algo distinto», dice Gerard porque hace años que el 'catering' sostiene la tienda, y la 'botiga' es un baluarte que no quieren perder.

En verano acometerán obras para renovar espacios e ir a fondo con Martinet, que desde febrero responde a lo que el cocinero tenía en mente, después de pasar años en restaurantes entre el Vallès y Girona.

Porrones y velas en el restaurante Martinet. / Marc Asensio Clupes

Se recuerda de niño con su propia bata con el nombre bordado, «'lligant botifarres' a la salida del colegio», hasta la última innovación, que es un pastrami de presa.

Servido por Jorgelina Rafaniello, a la vez en la barra y en las mesas como única camarera, comienzo con Pa Solà y una mantequilla mezclada con chicharrones de grasa de jamón, en el mismo sentido que en Casa Platos hay una de 'koji' y, en Gurí, de pan. Cocineros que inciden en lo resbaladizo. Como ya escribí, Generación Beurre.

El lomo de dos colores con fresitas y mostaza de Martinet. / Marc Asensio Clupes

Veo los manejos de Gerard para dar salida a los menús de mediodía y a la carta y otro habría perdido el pelo por el estrés. Pim-pam, pim-pam. A él se le ve tranquilo.

Pim-pam. La vieira a la plancha, con lima 'kaffir', un puré de patatas y aceite de sobrasada, corto de ese aceite de buen recurso chacinero que, por coherencia, debería de tener más protagonismo.

La butifarra de pollo con salsa de gambas de Martinet. / Marc Asensio Clupes

Pim-pam. Huevo frito con cabeza de jabalí, el embutido que no lleva jabalí y que en francés se llama 'fromage de tête' y que tampoco lleva queso, en cualquier caso, conjunto muy bueno, con una 'demi-glace' de cerdo que al confluir con la yema obliga a un moje-moje compulsivo.

Pim-pam. Una copa del albariño Turonia 2024 y otra del trepat Elixir 2023, superior. A la carta de vinos le queda margen de mejora.

La barra con las mesas de Martinet. / Marc Asensio Clupes

Pim-pam. Un pase arriesgado del que salgo convencido: fresitas con lomo de dos colores, «con una salmuera como un jamón de York y cocinado como un rosbif», semillas de mostaza y fresitas fermentadas, y resulta que, en la boca, la fruta, la acidez y la grasa dan vivas.

Pim-pam. La interpretación salchichera de un mar y montaña, y bravo. Butifarra de pollo con la técnica del frankfurt, pasada por la brasa del mini 'kamado', otra vez puré y con una americana de cabeza de gamba y aceite de perejil. Gamba sin gamba porque ha dejado los cuerpos para un fuera de carta, pero qué quieres por 15 euros.

La entrada del restaurante Martinet por la charcutería Casanovas. / Marc Asensio Clupes

Pim-pam. Calamar relleno con 'bull negre' (diríamos que el molusco hace de piel del 'bull', de intestino grueso, para confundir a la vista) y con colmenillas a la crema, que sobran porque son pequeñas y no aportan ni textura ni sabor. ¿Unas buenas colmenillas rellenas de butifarra del 'perol'?

Pim-pam. Galleta de chocolate y 'llardons', rotunda, con helado de nata. El cerdo siempre ha tenido presencia en lo dulce mediante la coca de 'llardons'.

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El atractivo notorio es el de un restaurante en el interior de una charcutería, si bien el principal es que integra derivados del puerco cohesionados en su obrador. Eso distingue y da relevancia a Martinet, al pequeño Martí, de nombre, Gerard.

El equipo Gerard Martí y Jorgelina Rafaniello.