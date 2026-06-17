Siabou Turé, chef de Clandestino, que llegó en patera y domina todas las técnicas: "He aprendido a cocinar en cinco años y soy muy perfeccionista"

La vida de Siabou Turé se enfrentó a un doble o nada en 2018. Este maliense de 30 años había decidido abandonar su país, donde estudiaba Administración y Dirección de Empresas para, a través de Marruecos, llegar a Europa. Lo hizo, como tantos otros africanos en patera: un viaje siempre duro y complicado que, en su caso, a punto estuvo de terminar mal. "Nos quedamos a la deriva en el mar. Estábamos en una situación límite, de mucho sufrimiento, pero apareció Salvamento Marítimo y nos rescataron a todos. Pensaba ir a Francia, pero en ese momento pensé que me tenía que quedar en España y hacer algo por el país: me sentía en deuda".

El restaurante Clandestino, en Zahara de los Atunes. / Clandestino

Turé nos cuenta esto de manera pausada tras acabar su jornada de trabajo. Es domingo por la tarde, preludio de verano en Zahara de los Atunes, el pueblo gaditano en el que ejerce como jefe de cocina de Clandestino, un restaurante nacido en 2025, con un recoleto comedor con un puñado de mesas en el interior y una amplia terraza mirando al mar en el exterior, en la que se puede comer con los pies en la arena.

En esta segunda temporada del proyecto, Turé asume el mando en los fogones, aunque ya formaba parte del equipo inicial. Fue el verano pasado cuando Pucho y Guadalupe, dueños del restaurante, se fijaron en Turé y vieron en él un enorme potencial. "No solo es buen profesional, sino una persona excelente. Cuando acabó la temporada le dije que no se sintiera comprometido a quedarse, porque yo creía que él podía trabajar en cualquier lado y me dijo algo que me llegó al alma: 'Si me voy de aquí dejo de cocinar. Eso me llegó al alma", recuerda Pucho.

Los mejillones tigre de Siabou Turé en Clandestino. / Clandestino

Puro talento

Antes de entrar en detalle en lo que ha logrado Turé en apenas unos meses, en este Clandestino que apunta a destino gastronómico, conviene repasar los detalles para entender la historia de Turé como un chef hecho a sí mismo. "Cuando ya decido quedarme en España, me voy a Madrid y comienzo a hacer un curso de electricista. Como necesitaba dinero, me metí a trabajar en hostelería. Mi primer jefe, Álex Aldaria, me vio en cocina y me dijo 'tío, lo tuyo es una puta locura'. En realidad yo pensaba en ser camarero, ¡nunca había cocinado antes! Todo lo que se lo he aprendido en poco más de cinco años", cuenta Turé.

Empieza entonces un periplo por distintos restaurantes de Madrid (Papúa, Abya); Asturias (Monte) y París (donde pasa un año en el tres estrellas Michelin Le Gabriel). Es en 2025 cuando recibe la invitación a sumarse al proyecto de Clandestino, con una primera propuesta gastronómica comandada al alimón por los chefs Javi Goya (Triciclo, Madrid) y José Fuentes (Kulto, Madrid). Estos dos últimos se van y Turé decide quedarse, no solo como cocinero sino también como socio de Pucho.

El arroz con gambas de Clandestino. / Clandestino

Solidez técnica y buenas ideas

Turé es uno de los escasos casos de cocineros africanos al frente de restaurantes con ambición gastronómica. En la carta que ha elaborado para el reseteo de Clandestino, parte del producto andaluz para, desde las cocinas españolas y francesas, emprender un camino propio en el que toma decisiones interesantes. Y lo hace desde una solvencia técnica que pasma. Da igual que hablemos de texturas, emulsiones, puntos de cocción... todo está ajustado al milímetro en busca de la excelencia. "Soy muy perfeccionista. Doy muchas vueltas a cada plato que hago", explica.

Las croquetas -atención, de aceituna verde y de atún de almadraba- son excelentes. Buenísima bechamel, estupendo rebozado y fritura muy conseguida. Algo curioso porque Turé confiesa que los fritos no son lo suyo. "No me gustan nada", explica, algo que suena a anatema en la costa andaluza.

Y sin embargo hay que dar al cliente lo que pide. Por eso, además, de las croquetas, tiene en carta unos mejillones tigre. De nuevo impecables. "Me gustan las cosas finas", confiesa.

Entre los entrantes fríos, destaca al ajoblanco de pepino, de nuevo con una textura que invita a mojar pan en ella, y donde reaparece el atún de almadraba, macerado en este caso. Una versión fantástica de la sopa fría andaluza.

Más atún, presentado en este caso en un nigiri en el que sustituye el arroz por, atención, tofu amalgamado con caviar, una solución sorprendente que funciona. Le sigue el que confiesa que es su plato favorito, la albóndiga de, efectivamente, de nuevo atún. "Lo que hago es cocinar la albóndiga una hora o más en una sopa de cebolla. De esta manera, preservo la jugosidad del atún y evito que se seque demasiado", explica Turé.

El resultado final es una albóndiga que se sirve sobre sopa de cebolla reducida, en lugar de salsa, y que se acompaña de trompetas de la muerte, dando una mayor profundidad al plato. También sale bien parado el cocinero de otra apuesta, el atún macerado en la mezcla de especias 'satay', cocinado a la brasa y vestido con una espuma a partir de propio pescado y una vinagreta de tomate y chía.

Arroces, callos y buenos postres

Otra de las especialidades de la casa son los arroces. De capa extremadamente fina, como manda la moda: una rareza en la zona. El de gambas confitadas en aceite de oliva llega a la mesa con un punto perfecto y resulta muy sabroso porque Turé hace, en realidad, un mar y montaña invisible, cociendo el grano en consomé de pollo.

Antes de pasar a la parte dulce, llega un fuera de carta sorprendente: un plato de callos. No está previsto que entren en el menú en ningún momento, pero hay que reconocer que están muy buenos. "Siabou los hace de vez en cuando para el equipo. Se ha corrido la voz y hay mucha gente que se los encarga para llevar", cuenta Pucho.

El chef maliense firma también la carta de postres: "Hice un curso especializado y todos los he desarrollado desde cero". Hay 'panna cotta' de chocolate blanco; cremoso de chocolate negro y un flan de pan cortado: "Es uno de mis vinos favoritos", explica.

La historia del Clandestino de Turé -el nombre resulta irónico, si uno lo piensa- acaba de arrancar pero el futuro pinta brillante. Si en tres meses el nivel es el que hay ahora, da que pensar hasta donde puede llegar este joven africano que estudiaba Administración de Empresas. Unos conocimientos, por cierto, a los que este joven jefe de cocina también saca provecho. "Tendrías que verle haciendo los escandallos. Son perfectos. Y eso también es muy importante para que un restaurante funcione", sentencia Pucho.