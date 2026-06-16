Gastronomía asequible
Barcelona buena y barata: Els Ocellets, ensaladilla, mejillones del Delta, calamares a la romana y arroz del 'senyoret'
Este restaurante de Sant Antoni abierto lleva desde 1984 proponiendo buena cocina de mercado y hospitalidad
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Abiertos desde 1984, más de cuatro décadas de buena cocina y hospitalidad a una calle de distancia del mercado de Sant Antoni. Xavier Rodriguez abrió Els Ocellets como estrategia familiar para aligerar la presión de grupos y eventos en el histórico Can Lluís del Raval (casa inaugurada por la familia en 1929). Son cifras que pesan. Compartían carta y filosofía, lo que pasa es que les falló la estrategia de forma estrepitosa y en poco tiempo el nuevo establecimiento se ganó su propia clientela de barrio. La intención inicial de descompresión pasó al olvido y echaron a volar. Gas a fondo, más madera.
Els Ocellets
Ronda de Sant Pau, 55. Barcelona
Tf: 93.441.10.46
elsocellets.com
Ensaladilla Ocellets: 8,90 €
Mejillones a la plancha: 10,90 €
Arroz del 'senyoret': 23,90 €
Hoy Can Lluís (que durante décadas pilotó Ferran, hermano de Xavier) pertenece a una propiedad que vino aleteando en círculos desde la distancia. Se quedó la finca, así que los Rodríguez, su cocina y su oficio revolotean hora en Els Ocellets entre paredes pobladas con caricaturas de Perich y Óscar Nebreda. Parece un pequeño museo de la Barcelona que fuimos, y, que, en parte, aún somos. Mesas amplias vestidas de tela, una sala cómoda y diáfana, ni rastro de las mesitas de juguete (cada vez hay más) donde apenas pueden habitar juntos los platos, las copas y las botellas.
Estas son mesas de ancho señorial. Xavier sonríe mientras proclama la entrega de la casa al producto: pescado de Sant Antoni, carnes de La Boqueria. “Nuestros mejillones a la plancha son un clásico que casi todos nos piden. Son mejillones del Delta”. La expresión ‘cocina de mercado’ también se oye poco en la actualidad.
Antes de entregarnos al yodo con sal y pimenta de los mejillones, refrescamos el mordisco con una ensaladilla de estética ochentera. Trama decorativa de pimientos en tiras sobre una sabia mezcla de textura en crema. “Cocido todo al momento, aquí lo gastamos todo fresco”, explica Xavier. Pan bien tostado para contrastar el mordisco y huevo duro picado. El resultado es impecable, eso sí, abstenerse los adictos de la modernez: es una feliz vuelta a la ensaladilla de calidad en versión como-la-hacía-muy-bien-mi-abuela.
El producto y la cocina 'a-la-minute' se manifiestan con contundencia en los calamares rebozados a la romana. Crujiente finísimo, sin rastro de grasa, elegancia absoluta y ternura en las carnes blancas.
Público familiar y de barrio
El paso ardiente por la plancha deja la cáscara de los mejillones con textura quebradiza y un interior carnosamente jugoso. Durante la cocción escapa el mar que llevan metido en las carnes naranjas y este jugo marino se mezcla con el aceite, la sal y la pimienta formando una salsa. Las cinco mesas más cercanas, todas ellas con público familiar y del barrio, han pedido los mejillones. Todas han pedido más pan: parece una competición de dejar limpios los platos. Excelentes los chipirones con huevos y patatas fritos caseras, cortadas en finas rodajas.
El 'arròs del senyoret' es uno de los clásicos de la carta. Zamburiñas, almejas, gamba roja, mejillones y gambón. Por marisco que no quede. Listo para comer con el abandono descuidado de quien ha venido a disfrutar y no piensa hacer ni el más mínimo trabajo (puedes emplatarlo tú en mesa o incluso, si prefieres, te lo muestran primero y se lo llevan a cocina para pasarlo a los platos). Buena cocción, alta intensidad. Para los amantes de la negritud cefalópoda, arroz negro con zamburiñas, otro gran clásico.
Postres caseros salvo los helados
Los postres son todos caseros, “menos los helados”, aclara Xavier. Excelente crema catalana, fina y delicada. Poco dulce, con mucho sabor a huevo y una textura de seda que encanta. Tienen una versión enriquecida con helado y almendras, pero vista la calidad de la crema, no le hace falta. Para los maduritos que quieran viajar a la infancia, helado crocanti con nata.
Última pregunta a Xavier: de dónde proviene el nombre de la casa. “Antes de nuestra llegada, esto era una bodega que se llamaba Los Pajaritos, en honor a la vecina del primero, que era muy guapa y tenía el balcón poblado de jaulas. En nuestra familia lo llamábamos 'els ocellets' como algo cariñoso, así que cuando nos lo quedamos, le pusimos este nombre para evitar algo como Can Lluís II o fórmulas impersonales”. Historias de la Barcelona que se mastica.
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