13 buenos restaurantes que debes descubrir antes de que acabe junio

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Hay tantos establecimientos que merecen una visita... Nosotros vamos a muchos, y en las últimas semanas nos han gustado unos cuantos. Y hemos escrito sobre ellos. Si no has leído los artículos, no te preocupes, porque te hemos preparado una selección de buenos restaurantes de Barcelona que deberías probar antes de que acabe el mes de junio. Con toda la información sobre cada uno de ellos.
Romo
Los pizzeros de Sartoria Panatieri, Jorge Sastre y Rafa Panatieri, se pasan a la pizza romana, fina y crujiente en Romo.
Parada Torres
Los gemelos Sergio y Javier Torres (Cocina Hermanos Torres) han abierto un bar enorme en el mercado de Santa Caterina donde sirven tapas y platillos de toda la vida que van "un poco más allá". Esto es lo que hemos probado en Parada Torres.
Bottega Bernacca
Gerard Barberan nació en Badalona y gestiona en São Paulo varios restaurates italianos y un japonés con estrella. En Barcelona, sublima la pasta al dente servida con sartén, prepara un 'cacio e pepe' excepcional y propone un 'vitello tonnato' revisado (lengua con una salsa 'tonnata' y alcaparras fritas) en Bottega Bernacca.
Mineral
Oliver Peña y Cristina Losada afrontan su primer negocio después de una vida en la hostelería: una barra para 20 personas donde explorar la ‘nova cuina catalana’. Atención a la brasa y al 'mochi' de pollo a la catalana de Mineral.
Casa Platos
Ot Salvans y Víctor Martínez afrontan su segunda apertura tras el Manda Huevos, con un restaurane ‘hi fi’ donde la música, la coctelería y la cocina van de la mano. Cócteles y platazos suenan muy bien en Casa Platos.
Boali
Deco, el director deportivo del Barça, ha fichado como socio en la península ibérica de una cadena especializada en ensaladas, 'bowls', 'wraps' y bebidas saludables que es líder en Brasil. Ahora acaba de abrir su primer restaurante en Barcelona. Se llama Boali.
Bar Plaza
Esta autoproclamada 'taberna galega' acumula más de 60 años dando de comer en la Teixonera, cerca de Vall d'Hebron. Puedes pedir tortilla de zorza, sardinas en escabeche y mucho más en Bar Plaza.
Bar La Nevera
Este establecimiento del barrio de La Marina del Prat Vermell ofrece platos interesantes a precios muy asequibles. Esto es lo que hemos comido en Bar La Nevera.
Kina Barra
Este pequeño negocio con alma de clásico sirve platillos para compartir sin pretensiones pero muy bien elaborados. Y ha logrado un éxito inmediato desde su apertura. Esto es lo que hemos comido en Kina Barra.
Gurí
Nicolás Zas abrió en Sants un bistró que en dos años ha transformado en un restaurante sólido con el fermento como principal línea de trabajo. Así es Gurí.
Xerta
El establecimiento del Hotel Ohla Eixample, que abre la puerta a la cocina de las Terres de l'Ebre, ha cumplido una década. La apuesta "radical" por el producto y la cultura gastronómica de aquella zona es invariable en Xerta.
Enigma
Una década de misterios y cambios hasta esta madurez que consiste en que Albert Adrià hace lo que le da gana: «Lo que quiero es ser libre». Ha roto el menú, el orden previsible de los ingredientes, que avanzan de la ligereza a la rotundidad, y lo ha invertido: lo contundente, al comienzo. Así ha sido nuestra última visita a Enigma.
Bera
El nuevo y más informal restaurante de Martín Berasategui en Barcelona sirve una cocina directa, reconocible y desenfadada en el 'lobby' del Hotel Monument, donde antes estaba el estrella Michelin Oria. Esto es lo que hemos comido en Bera.
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