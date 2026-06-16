13 buenos restaurantes que debes descubrir antes de que acabe junio

Hay tantos establecimientos que merecen una visita... Nosotros vamos a muchos, y en las últimas semanas nos han gustado unos cuantos. Y hemos escrito sobre ellos. Si no has leído los artículos, no te preocupes, porque te hemos preparado una selección de buenos restaurantes de Barcelona que deberías probar antes de que acabe el mes de junio. Con toda la información sobre cada uno de ellos.

La pizza de quesos de Romo. / Manu Mitru

Romo

Los pizzeros de Sartoria Panatieri, Jorge Sastre y Rafa Panatieri, se pasan a la pizza romana, fina y crujiente en Romo.

Torreznos de Soria de Parada Torres, en el mercado de Santa Caterina. / Pau Gracià

Parada Torres

Los gemelos Sergio y Javier Torres (Cocina Hermanos Torres) han abierto un bar enorme en el mercado de Santa Caterina donde sirven tapas y platillos de toda la vida que van "un poco más allá". Esto es lo que hemos probado en Parada Torres.

Los 'linguine' con salmonete de la Bottega Bernacca. / Zowy Voeten

Bottega Bernacca

Gerard Barberan nació en Badalona y gestiona en São Paulo varios restaurates italianos y un japonés con estrella. En Barcelona, sublima la pasta al dente servida con sartén, prepara un 'cacio e pepe' excepcional y propone un 'vitello tonnato' revisado (lengua con una salsa 'tonnata' y alcaparras fritas) en Bottega Bernacca.

El pollo a la brasa con patatas fritas de Mineral. / Manu Mitru

Mineral

Oliver Peña y Cristina Losada afrontan su primer negocio después de una vida en la hostelería: una barra para 20 personas donde explorar la ‘nova cuina catalana’. Atención a la brasa y al 'mochi' de pollo a la catalana de Mineral.

El 'capipota' de tendones de ternera y langostinos de Casa Platos. / Ferran Nadeu

Casa Platos

Ot Salvans y Víctor Martínez afrontan su segunda apertura tras el Manda Huevos, con un restaurane ‘hi fi’ donde la música, la coctelería y la cocina van de la mano. Cócteles y platazos suenan muy bien en Casa Platos.

Deco (derecha), con Rodrigo Barros, fundador de Boali, este miércoles 20 de mayo en la inauguración del primer restaurante de la cadena en Barcelona. / Manu Mitru

Boali

Deco, el director deportivo del Barça, ha fichado como socio en la península ibérica de una cadena especializada en ensaladas, 'bowls', 'wraps' y bebidas saludables que es líder en Brasil. Ahora acaba de abrir su primer restaurante en Barcelona. Se llama Boali.

Tortilla con zorza gallega del Bar Plaza. / Òscar Gómez

Bar Plaza

Esta autoproclamada 'taberna galega' acumula más de 60 años dando de comer en la Teixonera, cerca de Vall d'Hebron. Puedes pedir tortilla de zorza, sardinas en escabeche y mucho más en Bar Plaza.

Las alcachofas con jamón de Bar La Nevera. / Alberto García Moyano

Bar La Nevera

Este establecimiento del barrio de La Marina del Prat Vermell ofrece platos interesantes a precios muy asequibles. Esto es lo que hemos comido en Bar La Nevera.

El dúo de tartares de de atún rojo y de gamba roja sobre un aguacate a la brasa de Kina Barra. / Marc Asensio Clupes

Kina Barra

Este pequeño negocio con alma de clásico sirve platillos para compartir sin pretensiones pero muy bien elaborados. Y ha logrado un éxito inmediato desde su apertura. Esto es lo que hemos comido en Kina Barra.

‘Tortelloni’ de pato de Gurí. / Manu Mitru

Gurí

Nicolás Zas abrió en Sants un bistró que en dos años ha transformado en un restaurante sólido con el fermento como principal línea de trabajo. Así es Gurí.

El arroz de ortiga con 'espardenya' y mayonesa de ajos cocidos del restaurante Xerta. / Manu Mitru

Xerta

El establecimiento del Hotel Ohla Eixample, que abre la puerta a la cocina de las Terres de l'Ebre, ha cumplido una década. La apuesta "radical" por el producto y la cultura gastronómica de aquella zona es invariable en Xerta.

La pluma de espárrago de Enigma. / Moisés Torné

Enigma

Una década de misterios y cambios hasta esta madurez que consiste en que Albert Adrià hace lo que le da gana: «Lo que quiero es ser libre». Ha roto el menú, el orden previsible de los ingredientes, que avanzan de la ligereza a la rotundidad, y lo ha invertido: lo contundente, al comienzo. Así ha sido nuestra última visita a Enigma.

La anchoa y el boquerón del resaurante Bera. / Àlex Froloff

Bera

El nuevo y más informal restaurante de Martín Berasategui en Barcelona sirve una cocina directa, reconocible y desenfadada en el 'lobby' del Hotel Monument, donde antes estaba el estrella Michelin Oria. Esto es lo que hemos comido en Bera.