EL PERIÓDICO lanza la guía '150 restaurantes que importan'

EL PERIÓDICO lanza este domingo 21 de junio la guía '150 restaurantes que importan', una publicación que se entregará gratuitamente con la edición del diario y que va a servir de faro a muchos gurmets y no gurmets despistados y abrumados ante tanta oferta gastronómica.

Porque esa es la idea que encierran las páginas de '150 restaurantes que importan': clarificar el panorama y recomendar aquellos establecimientos que valen realmente la pena, sean del tipo que sean: tradicionales o modernos, 'nostrats' o cosmopolitas, grandes o diminutos, caros o baratos, formales o informales.

Foto del momento actual de la gastronomía en Catalunya

La guía no deja de ser una fotografía del momento actual de la gastronomía en Catalunya. Y esta no puede ser más bonita: el nivel, altísimo, certifica que los platos que disfrutamos por estos lares son propios de una potencia mundial.

Páginas de la guía '150 restaurantes que importan'. / EPC

La selección ha corrido a cargo de Pau Arenós, responsable de la gastronomía de EL PERIÓDICO, que en su labor de cronista culinario ha visitado cientos de comedores. Gracias a su criterio y experiencia del premiado periodista y escritor, la guía cobra una autoridad indiscutible.

Menús degustación y menús de mediodía

"En esta guía caben todos, los de menús degustación de 200 euros y los del menú de mediodía de 15, si la excelencia es lo que persiguen. Ellos dan excelencia y nosotros queremos responder con excelencia", comenta Arenós sobre los negocios que aparecen en la guía, cuyas reseñas ha escrito el periodista Òscar Gómez, colaborador de EL PERIÓDICO en asuntos 'restaurantiles'.

El diseño corresponde a Joel Mercè, jefe del departamento: 76 páginas, grandes fotografías y 265 x 342 mm de medida. Los equipos de publicidad y 'marketing' han sido decisivos a la hora de desarrollar el proyecto.

Páginas de la guía '150 restaurantes que importan'. / EPC

La publicación recorre las capitales y las provincias de Catalunya, porque no solo de Barcelona vive el gurmet (de hecho, menos de la mitad pertenecen a la capital catalana y provincia). "La guía -añade Arenós- responde a una demanda de los lectores, a la pregunta más veces pronunciada durante las labores de prescripción: '¿Qué restaurante me recomiendas?'. Por fin tenemos una respuesta amplia, minuciosa, certera". Y se llama '150 restaurantes que importan'.

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El proyecto es una muestra más de la apuesta de EL PERIÓDICO por la gastronomía, que cuenta con un canal dedicado a la gastronomía y entrega los prestigiosos premios Cata Mayor, que cada año distinguen la mejor apertura de la temporada en Barcelona, la mejor empresa artesana y la leyenda gastronómica.