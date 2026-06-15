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Las mejores pizzerías de Barcelona: sabores redondos

La pizza le gusta a casi todo el mundo, pero ¿dónde comerla? En estos establecimientos las bordan

Estas son las mejores pizzas de Barcelona de 2025

¿Por qué Barcelona es una de las capitales mundiales de la pizza?

La pizza Marinara de Romo.

La pizza Marinara de Romo. / Manu Mitru

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Ferran Imedio

Pau Arenós

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

De acuerdo, la pizza es el recurso fácil cuando no sabes qué comer. No falla porque gusta a todo el mundo gracias a la multitud de sabores que admite sobre la masa. Si no sabes a dónde ir a comerla, aquí te proponemos algunas de las mejores pizzerías de Barcelona. Sabores redondos recién salidos del horno.

Las 10 pizzerías favoritas de los mejores pizzeros del mundo

Las 10 pizzerías favoritas de los mejores pizzeros del mundo

La pizza con piña de Can Pizza.

La pizza con piña de Can Pizza. / Pau Arenós

1. Can Pizza

Un clásico de Barcelona y su área metropolitana, con establecimientos en varias ciudades, que en los últimos años ha cambiado de manos, sin miedo a la pizza de piña: Can Pizza.

8 pizzas raras (pero muy buenas) que te romperán los esquemas

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La pizza 'cosacca' de Nap.

La pizza 'cosacca' de Nap. / JOAN CORTADELLAS

2. Nap Molino

Neapolitan Authentic Pizza cumple una década y acaba de ser admitida en la organización de Nápoles que regula la legitimidad de la margarita. En febrero, encendieron el horno de leña de Nap Molino, donde la vedete son, precisamente, la margarita y la recién llegada, la 'cosacca', que, sin embargo, es una de las más antiguas de la tradición. ¿Qué más sirven alllí? Pues en este enlace tienes toda la información sobre Nap Molino

¿Cuál es el ingrediente más importante de una buena pizza? Responden los expertos y los mejores 'pizzaioli' napolitanos

¿Cuál es el ingrediente más importante de una buena pizza? Responden los expertos y los mejores 'pizzaioli' napolitanos

Pizza de cecina y ricotta ahumada de La Balmesina.

Pizza de cecina y ricotta ahumada de La Balmesina.&nbsp; / JOAN CORTADELLAS

3. La Balmesina

La Balmesina son Alessandro Zangrossi, el cocinero Mattia Ciresola y Morbi. "Para nosotros, una pizzería es una 'trattoria'", describe Massimo. Un sitio de ambiente ligero y precio comedido. Trigo ecológico, 72 horas de fermentación, hornos eléctricos a 390º, dos minutos en ese pequeño infierno y construcción –una vez fuera– de una parte en crudo. Dejo escrito Arenós, que visitó La Balmesina (aquí puedes leer su crónica), que no hay que perderse la de cecina con queso ahumado.

Francesco Martucci: cómo convertirse en el mejor ‘pizzaiolo’ del mundo

Francesco Martucci: cómo convertirse en el mejor ‘pizzaiolo’ del mundo

Pizza del restaurante Sartoria Panatieri.

Pizza del restaurante Sartoria Panatieri. / Ferran Imedio

4. Sartoria Panatieri

Sartoria Panatieri, de Rafa Panatieri y Jorge Sastre, destaca por sus buenos precios, por sus masas con largas fermentaciones y por sus elaboraciones superiores y de temporada, con calabaza, por ejemplo. Si quieres saber más de Sartoria Panatieri, clica aquí.

Varias de las pizzas de Grosso Napoletano.

Varias de las pizzas de Grosso Napoletano. / Jorch Alon

5. Grosso Napoletano

La cadena que triunfa en Madrid aterriza en Barcelona con sus ruedas finas y elásticas de bordes gruesos que hacen en sus dos hornos de piedra con ingredientes traídos de Nápoles. Piezas bien hechas, sencillas, a precios asequibles y en un espacio de agradable estética industrial y moderna. Esta es la crónica de Grosso Napoletano.

Una de las pizzas de Madre Lievito.

Una de las pizzas de Madre Lievito. / El Periódico

6. Madre Lievito

Giorgio Sorbo celebra una década al frente de este negocio, que fue uno de los primeros en traer a la ciudad la auténtica pizza napolitana y que ya cuenta con cuatro locales. Así de buenas son las pizzas de Madre Lievito.

Parking Pizza

Parking Pizza. / El Periódico

7. Parking Pizza

Hace nueve años, Barcelona no era una de las capitales mundiales de la pizza y había pocos sitios donde la oferta fuera tan buena como original. Pero llegó este bar de pizzas que hoy en día cuenta con varios establecimientos. Así es el primer Parking Pizza.

8. Mama

Tras cambiar las tijeras por el horno, el expeluquero napolitano Michele Martino sirve algunas de las mejores pizzas de Barcelona en su establecimiento. 'Mamma mia'!, qué buenas son las pizzas de Mama.

9. Gloria Osteria

El establecimiento de la calle de Enric Granados es enorme (1.000 metros cuadrados) y sirve platos de sabores reconocibles elaborados con ingredientes de más de 170 productores del país transalpino. También unas pizzas gurmet que están de fábula. Esto es lo que probamos en Gloria Osteria.

Una pizza recién salida del horno de leña de Murivecchi.

Una pizza recién salida del horno de leña de Murivecchi. / El Periódico

10. Murivecchi

Este local del Born mantiene su largo y 'bravissimo' éxito a base de gastronomía napolitana a precios razonables. Después de 20 años, han pasado por ahí más de un millón de comensales. Muchos de ellos piden sus pizzas elaboradas con masa madre fermentada 72 horas y cocidas a 480 grados en un horno de leña. Aquí te contamos por qué triunfa tanto Murivecchi.

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La pizza de quesos de Romo.

La pizza de quesos de Romo. / Manu Mitru

11. Romo

Los pizzeros de Sartoria Panatieri, Jorge Sastre y Rafa Panatieri, se pasan a la pizza romana, fina y crujiente en Romo.

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