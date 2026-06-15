Opinión | Cata Menor
Los lugares de la cocina triste y cara
La prisa y la emergencia dan como resultados comidas fatales y caras: en los sitios donde eres cautivo, como los aeropuertos, los operadores sacan provecho
Cuando un bocadillo de pincho moruno alivia más que un paracetamol
La prisa y la emergencia dan como resultado comidas fatales y caras. En los sitios donde eres cautivo, como los aeropuertos, los operadores sacan provecho –porque antes les han sacado el beneficio a ellos– y ofrecen calamidades a precios desorbitados.
Dejemos a un lado el dinero –solo un instante– para el análisis del contenido. ¿Por qué pudiendo hacerlo con cierta corrección se abandonan a la desidia de los panes gominola y los rellenos defectuosos?
Al ser lugares de paso, la conformidad del cliente es exagerada. Nadie tiene previsto volver, de manera que se soporta aquello como una excepción, salvo que la anomalía se ha convertido en cotidianidad.
En los entornos aeroportuarios, a veces fichan nombres rumbosos para que defiendan restaurantes que gestionan otros, así que sin la presencia del titular –que no está, ni estuvo, ni estará– la consecuencia es una aproximación caricaturesca a un enunciado que resultaba prometedor.
Ellos dan fórmulas y otros las mezclan y es como haber pensado en una estatua ecuestre y que el resultado sea una plastilina manoseada. En los rincones con firma las clavadas son antológicas.
En esas urgencias tempranas, a la espera de trenes y aviones, me contengo y me conformo con agua y un cruasán. Los cafés están tan quemados como las chimeneas de las viejas máquinas de vapor. ¿Por qué parece que una apisonadora haya pasado por encima de la bollería?
En un viaje reciente a Madrid tuve que desayunar a primera hora en Sants, con la estación sumida en una obra eterna que ha dejado la despensa en manos de las multinacionales del ‘fast food’. El último recurso es el quiosco del AVE, con el atractivo de la comida sin alma. Pedí un cruasán de cereales y me dieron algo que parecía un guante.
El regreso fue peor: sin posibilidades de comer, me arriesgué con un bocata en el restaurante del AVE de Atocha. ¿En qué podrían pifiarla con un bocadillo tostado de jamón y brie? En todo. El pan era de un material que la NASA investiga para los transbordadores. El jamón era algo entre el plástico y el cerdo. El brie, materia grasa que casi se había disuelto.
La atención de quienes sirven es la misma que la de los maleteros: te sientes un bulto a punto de caer sobre la cinta transportadora. Ah, y dónde sentarse después, con las mesas abarrotadas. Suelos con servilletas pisoteadas y otros restos y un personal abrumado por las multitudes.
Siempre ha sido así y siempre será así. Aeropuertos y estaciones son a la gastronomía lo que el infierno a la religión católica. Tampoco se pide tanto: que la comida sepa a comida a un precio razonable.
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