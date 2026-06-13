40 años de El Celler de Can Roca: no saben el día de la apertura y no entró nadie

Han recibido los más influyentes galardones del mundo mundial, pero cuando Joan y Josep Roca abrieron El Celler de Can Roca, pared con pared con el bar de los padres en el barrio de Taialà, a las afueras de Girona, no tenían otra expectativa que ir un paso más allá de la cocina de la madre, Montserrat, aplicar lo que habían aprendido en la Escola d’Hostaleria y comenzar su camino.

Saben que fue en 1986 y saben que fue en agosto. ¿Cuándo? Ni idea. Los dos fundadores de El Celler desconocen la fecha exacta, lo que lo que los sitúa en una ignorancia llamativa y desconcertante.

Su casa cumple 40 años y no hay un día en concreto en el que soplar las velas. Ninguna partida de nacimiento para una historia de éxito y asombro.

La lubina rellena de marisco, plato de 1986 de El Celler de Can Roca. / Francesc Guillamet

«No sabemos el día que abrimos porque no pensábamos que sería importante», suelta Josep, nacido en 1966. Tenía entonces 20 años. El mayor, Joan, de 1964, responde de un modo similar: «No sabíamos qué importancia podría tener en el futuro».

La edad de Jordi, el tercer roquiano y rey de los postres, era solo de 8 años, de manera que al origen solo aportó un futbolín que le habían regalado los Reyes. Ese futbolín fue un miembro destacado del personal.

El pastel de berenjena de 1986 de El Celler de Can Roca. / Francesc Guillamet

Si aprietas a Joan, responde: «A mediados de agosto». Si lo aprietas otro poco: «Entre el 10 y el 15». No quiere comprometerse más: «Sé que hacía mucho calor y que la chaquetilla acababa empapada». Lejos de playas y aglomeraciones, agosto es una data ruinosa.

«No hubo inauguración y no vino nadie», sigue Josep. «No había ni libro de reservas», recuerda Joan en esta memoria desmemoriada. El debut con cero clientes es esperanzador para quienes se estrenan con negocios. Quien quiera hoy comer en El Celler tendrá que esperar un año.

La cigala con 'parfait' de pularda: un plato del menú del 2026 de El Celler de Can Roca. / Joan Pujols-Creus

Sabemos ya que los dueños estuvieron mano sobre mano la jornada 0 y probablemente las siguientes y que ni tan solo pueden subrayarla en rojo en el calendario. Sí saben quién fue el primero en sentarse en su mesa: «Quim Nadal, el alcalde de Girona».

No llegó atraído por la fama de los debutantes y el tilín del descubrimiento, sino por una rutina de regidor comprometido.

Lo cuenta Joan: «Él paseaba por los barrios para ver cómo estaban. Pasó por casualidad, entró en Can Roca a saludar y mi padre le diría: ‘Mis hijos han abierto aquí al lado’».

La coliflor con mantequilla y avellanas: un plato del menú del 2026 de El Celler de Can Roca. / El Celler de Can Roca

De la primera carta tampoco hay documento, pero Joan aventura algunos platos: la lubina rellena de marisco, la merluza con vinagreta de ajos y romero y el pastel de berenjena con salsa de queso de cabra, según el gusto de la época por los enmoldados. «Estaba a caballo entre la cocina tradicional de mi madre y lo aprendido en la Escola», reflexiona.

Pregunto a Josep qué podrían haber servido al alcalde Nadal: «Ni idea». Después aventura un plato, aunque es de 1987, el pastel de calabacín y marisco al cava y, el postre, de 'maître' habilidoso: «Una naranja pelada delante del cliente».

Josep y Joan Roca, ante la entrada del primer El Celler de Can Roca en 1995. / El Celler de Can Roca

En el degustación actual, más de 30 bocados, con golpes superlativos como las habitas con butifarra y pesto de menta y tomillo, la gamba con 'velouté' de almendras, la cigala con un 'parfait' de pularda, la 'tatin' de cochinillo y el postre de coliflor con mantequilla y avellana.

En 1986 tenían solo 20 referencias de vinos y ahora son 7.250 entre las 120.000 botellas que atesoran: «Recuerdo que unas semanas después pude comprar un Viña Zaco del 70, que para mí era una botella muy especial. Al cabo de dos meses ya tuve Marqués de Riscal y Marqués de Murrieta porque un cliente me dijo que a la carta le faltaban... marqueses». El gusto de la época, los mandatos de la época.

Los hermanos Josep, Joan y Jordi Roca. / Joan Pujols-Creus

Muchos ratos de ocio aliviados con las partidas del futbolín de Jordi, instalado en el último comedor, a la espera de comensales dispuestos a comprender el futuro.

Joan: «Diez años sin fiestas y sin cobrar un duro. Los domingos trabajábamos en Can Roca. Yo vivía del sueldo de profesor en la Escola».

Los dos hermanos hicieron la obra de la casita que habían adquirido los padres, tiraron paredes y decoraron: «Parecía un bistró de París muy 'kitsch'».

El equipo fue creciendo: Gonzalo Herrero, Encarna Tirado, Carme Picas… En la actualidad El Celler ocupa a 85 personas. El grupo, a 350, con ocho restaurantes.

Los primos Marc y Martí Roca. / Joan Pujols-Creus

En 1997 hicieron una reforma y en el 2007 –15 de noviembre: ahí sí hay concreción, y velas– se trasladaron a la torre, en el vecindario y a escasos 270 metros a pie de Can Roca.

En 2027 hay que festejar los 20 años volcánicos, desde las tres estrellas hasta las dos veces que fueron reconocidos como mejor restaurante del mundo mundial.

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