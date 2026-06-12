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Para morros finos

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Roig Robí, Kina Barra y Bar Plaza

Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Mont Bar, Xerta y Bera

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Suto, Parada Torres y Boali

La sepia, patatas y guisantes de Roig Robí.

La sepia, patatas y guisantes de Roig Robí. / Pau Gracià

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Ferran Imedio

Pau Arenós

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Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Restaurantes donde comer estupendamente al mediodía por menos de 25 €

Restaurantes donde comer estupendamente al mediodía por menos de 25 €

Roig Robí

Roig Robí

En el 2027, este restaurante llegará a los 45 años con la misma fiabilidad de siempre, con una cocina sin sobresaltos que busca complacer. Es una casa que ofrece seguridad (y un relajante jardín). Bienvenid@s a Roig Robí.

La versión del 'farcell de perdiu amb col' de Roig Robí.

La versión del 'farcell de perdiu amb col' de Roig Robí. / Pau Gracià

Los mejores restaurantes para 'descubrir' la cocina catalana

Los mejores restaurantes para 'descubrir' la cocina catalana

Kina Barra

Kina Barra

Este pequeño negocio con alma de clásico sirve platillos para compartir sin pretensiones pero muy bien elaborados. Y ha logrado un éxito inmediato desde su apertura. Esto es lo que hemos comido en Kina Barra.

El calamar relleno de butifarra negra y papada ibérica de Kina Barra.

El calamar relleno de butifarra negra y papada ibérica de Kina Barra. / Marc Asensio Clupes

Las mejores barras de restaurantes de Barcelona (sin contar los que tienen estrellas)

Las mejores barras de restaurantes de Barcelona (sin contar los que tienen estrellas)

Bar Plaza

Bar Plaza

Esta autoproclamada 'taberna galega' acumula más de 60 años dando de comer en la Teixonera, cerca de Vall d'Hebron. Puedes pedir tortilla de zorza, sardinas en escabeche y mucho más en Bar Plaza.

Sardinas en escabeche con huevo frito y patatas caseras del Bar Plaza.

Sardinas en escabeche con huevo frito y patatas caseras del Bar Plaza. / Òscar Gómez

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3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Roig Robí, Kina Barra y Bar Plaza

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