Para morros finos
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Roig Robí, Kina Barra y Bar Plaza
Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Mont Bar, Xerta y Bera
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Suto, Parada Torres y Boali
Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!
En el 2027, este restaurante llegará a los 45 años con la misma fiabilidad de siempre, con una cocina sin sobresaltos que busca complacer. Es una casa que ofrece seguridad (y un relajante jardín). Bienvenid@s a Roig Robí.
Este pequeño negocio con alma de clásico sirve platillos para compartir sin pretensiones pero muy bien elaborados. Y ha logrado un éxito inmediato desde su apertura. Esto es lo que hemos comido en Kina Barra.
Esta autoproclamada 'taberna galega' acumula más de 60 años dando de comer en la Teixonera, cerca de Vall d'Hebron. Puedes pedir tortilla de zorza, sardinas en escabeche y mucho más en Bar Plaza.
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