Sabor impensable
¿Un bikini distinto para este finde? El de sopa de cebolla de estos tres restaurantes
En estas direcciones te sorprenderán con este original bocado
Estos son los mejores bikinis de Barcelona
Bikini: el bocadillo con identidad barcelonesa que nació en una sala de baile
El bikini es un clásico que admite muchas variantes. Algunas tan sorprendentes como las que te proponemos para que hagas una ruta divertida este finde parando en tres restaurantes que preparan bikinis de sopa de cebolla.
Arraval
Tres jóvenes chefs se han instalado en el Hotel Casa Teva del Raval: 'nova cuina catalana' en versión especiada. La apertura responde al ímpetu de Àlex López, que en verano se hizo cargo de Al Kostat del Mar –el 'spin off' en Begur del restaurante de Jordi Vilà– y que ha querido consolidar el equipo durante el mustio invierno, con Marcos Valyi y Jordi Carbonell como compañeros. Defienden la cocina ravalera, que es una mezcla de lo local y de la emigración estable, de allende y aquende, guisos y especias. El bikini-no bikini consiste en rebanadas embebidas de una sopa de cebolla, rellenadas con la liliácea y con queso comté de 18 meses. Así se come en Arraval.
Bistró Piropo
Quim Marquès es un enamorado de París y ha querido homenajear los bistrós a su manera, con bocados que también tienen que ver con una cocina perdida, la cocina festiva de las madres yeyés (copiamos aquí el título de la crónica que le dedicó Pau Arenós). El bikini recrea una sopa de cebolla (con comté y 'cansalada' ibérica). Así es Bistró Piropo.
Emocionar
Tiene las formas de un bistró, pero la base es catalana. Aquí manda la cocina de mercado, el producto de temporada y la aparente sencillez de las preparaciones. Como el sensacional bikini de sopa de cebolla al que le añaden gruyère. Así de emocionante es comer en Emocionar.
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