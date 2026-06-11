Menú del día: Bar La Nevera, el puerto por el que el tiempo no pasa

La de hoy es la historia de cómo la premeditación -afortunadamente- no siempre surte su efecto, porque los giros de guion están para darle alegría a la cosa y salir del marco. Desde la crónica del Bar Iberia, hace casi un par de años, tenía en el tintero seguir explorando los menús de la zona. Lo que ocurre es que, o bien no encontraba el momento o bien volvía a caer en sus deliciosas garras. Una y otra vez.

Bar La Nevera Mare de Déu de Port, 4. Barcelona Tf: 93.348.87.48 Precio: 12 €

Pero era necesario salir de la rutina y, en el afán de hablar de menús en cada uno de los 73 barrios de la Barcelona, tocaba acercarse al de La Marina del Prat Vermell. Convencí a mi 'partenaire' Kuko de que también fuese infiel al Iberia por un día y, de pronto, estábamos echando la moneda al aire para saber a cuál íbamos de entre los dos lugares pendientes en este barrio.

La entrada de Bar La Nevera. / Alberto García Moyano

La decisión final la íbamos a tomar en previo, en el aperitivo. Por cercanía, lo decidimos hacer en el Bar La Nevera, uno de esos supervivientes, junto al restaurante Litoral, de la tremenda reurbanización que sufrió la zona portuaria, que dejó atrás prácticamente a toda la barriada de Can Tunis para convertirla en un complejo logístico mastodóntico.

Una vez allí, mientras deshojábamos la margarita, y porque el saber no ocupa lugar, Kuko se hizo con el papel que contenía el menú de ese gran jueves. Y, ¡ojo!, porque no pintaba mal. Vista girada rápidamente de la barra al salón para comprobar que sus mesas iban llenándose poco a poco de trabajadores del puerto que acudían a reponer fuerzas. Vista de nuevo a la cocina, de donde veíamos salir platos interesantes. Decisión tomada: dejamos aparcadas nuestras dos alternativas iniciales y nos quedamos aquí, en La Nevera.

Jueves, día de paella

Era día de paella pero nos decantamos por la ensaladilla rusa y las alcachofas con jamón. De las segundas os diré que no hay nada como ser persona con recursos y que claramente el cocinero de La Nevera los tiene todos, porque no solamente era un plato abundante, sino que sacó petróleo de un patatal. Bien pasadas por la plancha, con chicha y evitando que todo resultase en un plato grasiento, error habitual cuando quieres que alcachofas fuera de temporada parezcan sacadas de la mata. Donde hay virtud, hay virtud. Y además vimos que en los menús de otros días solía haber lentejas. Habrá que volver a por ellas, claramente.

El bacalao frito del menú del día de Bar La Nevera. / Alberto García Moyano

Después de confirmar que estábamos en el lugar correcto, se afrontó el segundo plato sin presión y confirmando que la sorpresa que nos llevamos al leer el menú no lo iba a ser tanto: había cordero y bacalao frito. Uno de cada, por favor. Ambos acompañados de patatas fritas que recordaban a las de Bertha en el Bruxas y tremendamente bien ejecutados.

El cordero del menú del día de Bar La Nevera. / Alberto García Moyano

El cordero, porque en la cocina saben cómo tratarlo en la plancha (¡ay, cómo se echa de menos una -buena- plancha en un bar!); y el bacalao, porque hay que saberlo freír y que quede tan crujiente (por fuera) y tierno (por dentro) a la vez. Habrá que volver a por un 'esmorzar de forquilla' o, en su defecto, a probar su conocido morro, que sirven a partir de las 18.00 horas de tapa con la consumición. Porque los parroquianos hablan maravillas de ambos.

Cucuruchos de helado de Bar La Nevera. / Alberto García Moyano

Del postre ya te avanzan que ellos no elaboran ni uno, sinceridad que se agradece en estos tiempos de constante impostura. Siempre tienen fruta fresca, yogur y, ahora que es época, helado. Ni que decir tiene que eso se tenía que rematar con un cucurucho de helado bien fresco como antesala de un carajillo bien merecido. Como ocurriese en el Bar Fandi, estos sitios se merecen celebrarlos todos los días que se pisan.

Si encima os digo que el menú sale a 12 € (¡14 € con carajillo!), pues la cosa aún mejora más (si cabe), ¿verdad? Un monumento hay que ponerle a la pareja que regenta el lugar. El que le ponen todos los días las personas que pasan a todas horas con ganas de calmar su hambre, su sed o ambas después de una agotadora jornada en el puerto para alojarse temporalmente en esta, su segunda casa.

Qué lugar La Nevera. Qué tremendo que un pedazo de historia de Barcelona siga en pie. Y que no sea una mera rémora, nostalgia con olor a cerrado, sino algo vivo y en pie, esperemos por mucho tiempo.