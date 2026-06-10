Restaurante Gurí: el cocinero curioso que fermenta una gran cocina

«Soy curioso»: esta es la motivación del cocinero Nicolás Zas. El querer saber lo llevó de su Montevideo natal a Australia, a Canarias, a Barcelona, a abrir, hace dos años, el restaurante Gurí en el barrio de Sants. «Yo comencé como repartidor de pizzas», pero enseguida se interesó por el movimiento de las masas. Él lo ignoraba entonces, aunque ya se preparaba para girar en torno a las fermentaciones.

Cualquiera que acumule libros gastronómicos se habrá dado cuenta del abultamiento en el rincón de los microorganismos. Si hace unos años encontrar un libro sobre fermentos obligaba a acudir a otras lenguas, hoy las bibliotecas huelen a transformación.

Gurí Rector Triadó, 72, Barcelona Tf: 934.177.440Menús: 45, 60, 85 y 110 € Precio medio (sin vino): 85 €

Las nuevas generaciones dicen 'garum' o 'shio koji' con la misma familiaridad con la que nombran a la tía Paquita. Hay un abuso porque no solo se trata de una técnica útil que despierta de tiempos milenarios, sino que la proclaman para que el cliente sepa que lo agasaja el campeón de la modernidad.

La fainá, el tartar de ciervo y la empanadilla de Gurí. / MANU MITRU

Fermentar es una moda que en Nicolás muta en argumento: «Es una manera de no tener mermas, ayuda a crear complejidades, matices y personalidad».

Tiene «cuatro o cinco 'garums'», pero esa palabra no aparece en la carta (miento: lo escribe una vez); ablanda carnes con 'shio koji', pero esa palabra no aparece en la carta; trabaja sojas y 'misos', pero esas palabras no aparecen en la carta.

No quiere convencer con el lenguaje, sino con los resultados.

Y los resultados son muy buenos desde el comienzo con la mantequilla para untar sobre rebanada de de Pa de Kilo: mezcla leche con una melaza hecha con restos de pan tostado y 'shio koji'.

‘Tortelloni’ de pato de Gurí. / Manu Mitru

Con la fainá, una torta de harina de garbanzos de origen italiano reinterpretado en Uruguay y reformulada en Gurí: panceta ibérica de Casalba, mayonesa de hoja de higuera y espuma de queso Reixagó, últimas existencias porque la quesería cerró.

Con el tartar de corzo (lomo con 'shio koji' durante una semana), adobo uruguayo (con un ají que ellos llaman catalán) y una emulsión de tuétano sobre crujiente de tapioca.

Con la empanadilla negra con changurro y caldo de cangrejo azul del Delta y emulsión de lechuga de mar.

La presa curada con 'shio koji' de Gurí. / Manu Mitru

Uruguay está porque Nicolás señala lo uruguayo, pero si no dijera nada, se asumiría sin escándalo. Y está claramente escrito en la carta de vinos: «Botellas catalanas y españolas y las únicas internacionales, las de mi país». Bebo vinos oceánicos, bebo pinot noir rosado, Garzón 2024, y tinto, Compañía Uruguaya de Vinos de Mar 2021.

Gurí comenzó como «bistró desenfadado» y hoy despierta con aspiraciones, incluso con una reforma en diciembre del 2025

El nombre deriva del guaraní: «Significa niño, y también colega, los 'gurises', hay un punto social en eso. Es el primer proyecto, coincidió con ser padre».

Los comedores del restaurante Gurí. / Manu Mitru

El espárrago blanco está cortado en dos mitades y colores: el tronco (con alguna parte leñosa: habría que pelarlo más), cubierto con manteca 'colorá' y queso garrotxa de Bauma y la punta, rebozada con tempura negra.

La gamba de Palamós, reina roja en la mesa: la cabeza para chupar y, el cuerpo, con tupinambo lacto fermentado, flor de saúco y gazpacho de ñoras y tomates, también fermentados, aunque el animalillo se pierde entre tanta competencia.

La entrada del restaurante Gurí. / Manu Mitru

Entusiasmo 'gurise' con los 'tortelloni' de ragú de pato, kéfir, reducción de jugo de los huesos y seta fermentada, recuerdos de la abuela italiana y de aquellos raviolis de espinacas y ricota. «En Uruguay todos somos descendientes de emigrantes”, dice Nicolás.

La presa de cerdo gascón, con 'shio koji' durante dos semanas, ha pasado por la brasa y sale en compañía de un puré de berenjena y limón a la parrilla y me deshago de gusto.

Homenaje a la bombilla de mate con un 'ginmate sour', con espuma ginebra y gominola de 'amazake'; ruibarbo con helado y miel de eucalipto y, último bocado, un alfajor de dulce de leche.

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En dos años, Nicolás ha fermentado como cocinero, se ha transformado, es otra cosa, más honda, más destensada, más aferrado a una memoria que existe de otra manera.

El equipo Nicolás Zas e Ignacio Couce.