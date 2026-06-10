¡Atención, gurmet!
Platos del sur de Turquía en la azotea de Casa Bonay (y otras noticias gastro)
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El panorama gastronómico es tan rico y variado como una receta repleta de sabrosos ingredientes. Siempre pasan (muchas) cosas que pueden interesar a cualquier gurmet de pro. Como estas noticias con las que podrás estar al loro todo lo que pasa en restaurantes, cocinas, bodegas y más allá.
Platos del sur de Turquía en la azotea de Casa Bonay
Chiringuito, la azotea del Hotel Casa Bonay, ha reabierto con una propuesta gastronómica que rinde homenaje a los sabores de Adana, región del sur de Turquía, con una carta firmada por la chef Damla Çolakoglu, que ha trabajado junto a figuras de la alta cocina como Guy Savoy o Massimo Bottura y que desde 2023 forma parte del equipo del establecimiento barcelonés. El nivel de la propuesta es alto: destacan las carnes a la parrilla cocinadas al estilo 'mangal' y servidas en pan 'lavash' elaborado a diario, junto a una selección de 'mezze' frescos pensados para compartir. Entre los platos más representativos se encuentran la 'muhammara' (crema de pimiento asado y nuez), el 'kofte' de ternera especiado y el Adana Kebab, preparado con cordero a la brasa y acompañado de cebolla, perejil y' sumac'. Hay platos de inspiración vegetariana como el hummus o el 'babaganoush', y propuestas de pescado como la 'lakerda' de bonito curado. Para beber, sobresale la apuesta por los vinos naturales y de producción limitada, con más de 35 referencias.
Papalote prepara su aterrizaje en Barcelona con una cena en Quirat
El restaurante Quirat, ubicado en el hotel Intercontinental Barcelona y galardonado con una estrella Michelin, celebrará el 18 de junio una colaboración gastronómica especial junto a Papalote, proyecto que aterrizará en unas semanas en la capital catalana de la mano de Kike Casarrubias y Mon Estrada, también distinguidos con un entorchado por Oxte (París). El chef Víctor Torres ejercerá de anfitrión de sus colegas, que propondrán un menú en el que dialogarán ambos universos gastronómicos, combinando producto local, técnica contemporánea y sabores vinculados al recuerdo mexicano. La experiencia estará acompañada por una selección de vinos y espumosos de Codorníu. La cena costará 140 €.
Sugerencias veraniegas coloridas y frescas en Centonze
El restaurante Centonze, en el número 111 de La Rambla, dentro del Hotel Le Méridien Barcelona, propone una cocina mediterránea contemporánea que hasta el mes de septiembre se amplía con cinco nuevas propuestas, las llamadas 'Sugerencias del Chef: Sabores de Verano'. Se trata de recetas ligeras, coloridas y elaboradas con producto de temporada: gazpacho con gilda de Idiazábal ahumado; tiradito de corvina con cereza y aliño de ají amarillo; ensalada de sandía, albahaca fresca y queso feta; pulpitos fritos con mojo verde, y orzo mediterráneo con gambas, tomate cherry y rúcula.
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