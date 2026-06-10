Los mejores restaurantes a dos calles (o menos) de la Sagrada Família... y del Papa

La Sagrada Família no tiene una oferta gastronómica muy interesante porque muchos establecimientos son de comida rápida. Pero hay cositas interesantes. Aquí tienes buenos restaurantes a dos calles o menos del monumento de Gaudí que visita el Papa este miércoles.

La zanahoria con mató y anchoa de La Bendita. / Jordi Cotrina

La Bendita

Gonzalo Rivière ha abierto un restaurante cerca de la Sagrada Família (Sardenya, 321) con arroces a buen precio y guisos como un fricandó de otra manera. Escribió Pau Arenós tras ir a este nuevo establecimento: "Los tres arroces de La Bendita cuestan entre 12,50 € (el meloso de gamba roja) y 8 (el de verduras y setas). Mis órbitas giran hacia el seco de 'cansalada del coll' y calamares, a 9,50". Si quieres leer más sobre su visita, aquí tienes la crónica de La Bendita.

La Taquería

Es la primera taquería auténtica de Barcelona; abrió en 2010. Marc Serracanta y los mexicanos Héctor Tlaseca y Rodrigo Omaña dieron alegría a un pasaje hasta entonces aburridote como el de Font, junto a la Sagrada Família, y la liaron. Tenían colas de más de una hora, así que abrieron otro a pocos metros, y fueron ampliando el negocio con más locales por la ciudad. Esto es lo que se come en La Taquería.

Arroz del 'senyoret' con carabineros de Madre. / Facun Ruiz

Madre

Leo Chechelnitskiy homenajea a su progenitora con esta taberna que actualiza la cocina de siempre de Barcelona. Está a los pies de la Sagrada Família. Esto es lo que se come en Madre.

Casa Ángela

Este restaurante no propone alta cocina ni platos vanguardia; al contrario. Aquí mandan la sencillez y los precios asequibles. Sirven tapas y arroces que harían salivar al mismísmo Antoni Gaudí. Así es Casa Ángela.

Bardeni

Dani Lechuga triunfa con este bar, porque es un bar, claro, pero qué bar. Allí resulta imprescindible pedir su tartar, del que algunos dicen que es el mejor de Barcelona. Pero hay muchos más platos que merecen la visita. Aquí te explicamos lo que sirve el chef en Bardeni.

Green & Burger

Este restaurante frente a la Sagrada Família propone una divertida batería de platos llenos de sabor y desenfado que también pueden disfrutar veganos y celiacos. Este establecimiento sin complejos demuestra que las croquetas no tienen por qué ser de carne si son de boniato con queso de cabra o de setas y están bien hechas. Ni las 'burgers' han de ser de ternera si las de legumbres siguen estando de vicio, como las preparan aquí. Así de bien se come en Green & Burger.