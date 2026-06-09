Esto es lo que le gusta comer al Papa León XIV

Hay una expresión popular, "comer como un cura", que da a entender que los religiosos con parroquias a su cargo son dados a meterse grandes banquetes entre pecho y espalda. No es la única: los italianos hablan de 'bocatto di cardinale' (bocado de cardinal) cuando se refieren a alguna 'delicatessen'.

Pero no existe ninguna frase hecha para referirse a los gustos culinarios del sumo pontífice, el Papa, que está de actualidad estos días por su visita a Barcelona. ¿Es León XIV un hombre de gustos sencillos o un gurmet consumado? ¿Qué sabemos de sus apetencias gastronómicas? Pues hay bastantes datos, a decir verdad. Al menos más que de cualquier jefe de la iglesia anterior. Y algunos resultan bastantes curiosos.

El perrito caliente le pirra

Pero no uno cualquiera. El que hacen en Chicago, su ciudad natal, en particular, uno de los platos más populares de la ciudad norteamericana. El primer sumo pontífice estadounidense de la historia lo confirmó durante una audiencia en los exteriores del Vaticano. Cuando un asistente le dijo que "seguramente fuera el papa que más perritos calientes había comido en la historia", él lo corroboró diciendo que sí, pero siempre "únicamente con mostaza". La receta de Chicago introduce algunos cambios respecto a la habitual como una salchicha de vacuno, mostaza, cebolla blancas picada, pepinillos dulces, eneldo y tomate en rodajas -lo que hace innecesario o más bien redundante el ketchup-.

La pizza de 'pepperoni' de Aurelio's Pizza. / Aurelio's Pizza

Es un amante de la pizza

Pero, ojo, porque aquí su lugar de nacimiento no marca sus preferencias. Recordemos que Chicago es la cuna de la 'deep-dish pizza', que se caracteriza por una base gruesa, profunda y crujiente, y que se hornea en un molde redondo y profundo. Sin embargo, según un artículo publicado por el diario local 'Chicago Tribute', él prefiere la de masa fina de 'pepperoni' de Aurelio's Pizza, un local que visitó por última vez junto con unos amigos en el verano de 2024. También se conoce que tomó su última cena antes del cónclave del que salió elegido papa en L'Isola della Pizza, un restaurante situado a unos cinco minutos caminando del Vaticano. Otro punto a favor de la masa fina y crujiente que es característica de la capital de Italia.

El ceviche limeño de La Mar. / La Mar

Es fan de la cocina peruana

Además de la nacionalidad estadounidense, León XIV ostenta también la peruana. Vivió en el país sudamericano durante casi 40 años de su vida, por lo que suele citar platos típicos de allí como algunos de sus favoritos. En 2023, al despedirse de la diócesis de Chiclayo, manifestó en declaraciones a una televisión local que iba a echar de menos el ceviche y el seco de cabrito, en el que la carne del animal se macera en chicha de jora y se guisa con cilantro, ají amarillo y zapallo loche, una variedad ancestral de calabaza.

Un sándwich de mantequilla de cacahuete y mermelada. / Wikipedia

Sus cenas son 'made in USA'

O lo eran, al menos. John Prevost, uno de los hermanos del Papa, reveló a la cadena NBC que Leon XIV no se complicaba la vida demasiado con las cenas cuando se le hacía tarde por el trabajo. "Si no le daba tiempo a cocinar, solía hacerse algo sencillo, como un sándwich de mantequilla de cacahuete y mermelada o un bol de cereales con leche que compartía con su secretario". Más sencillo y 'yanqui', imposible.

Le gusta la cerveza

Si al Papa Francisco, su predecesor en el cargo, le encantaba la Fanta naranja, a León XIV parece gustarle la cerveza. Da fe -nunca mejor dicho- de ello una foto alojada en la red social Reddit en la que se le ve durante una visita a Brasil en 2004 con un vaso de cerveza en la mano. Hay más señales: a finales de 2025 el gobernador de Illinois le hizo entrega durante una visita al Vaticano de un pack de cuatro cervezas llamadas apropiadamente 'Da Pope' (El Papa, en inglés).

Un plato de 'bresaola' con 'mozzarella'. / Wikipedia

Desayuna como un rey (bueno, como un Papa)

O al menos cuando tiene un viaje exigente por delante como el que le ocupa estos días. En el vuelo que le llevó de Roma a Madrid empezó el día dando cuenta de un plato de 'bresaola' con nueces y 'ricotta batida' con tomillo fresco, además de una crepe rellena de salsa dulce de avellanas y compota de cerezas ácidas. Completó este 'brunch' con sándwiches variados, fruta, zumos y café e infusiones.

Disfruta de la gastronomía local

O al menos se lo ponen en bandeja para que así suceda Durante su estancia en Madrid, la Real Academia de Gastronomía le organizó una cena con la colaboración inestimable de Lhardy. El menú, servido en el Palacio Episcopal de la capital, no tenía desperdicio: centollo de Galicia, quisquillas de Motril, jamón ibérico de Huelva, croquetas de cocido, ensaladilla rusagazpacho... Un viaje gastronómico por todo el país para el visitante más ilustre -con permiso de Bad Bunny- de toda la primavera.