Sabores modernistas
Gaudí también se come y se bebe: restaurantes y coctelerías que dedican platos y tragos al genial arquitecto
La conmemoración por el centenario de la muerte del genial arquitecto ha despertado la creatividad de muchos establecimientos, que estos días ofrecen sus propuestas
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Año Gaudí: estos son los bocados que inspira el genio del modernismo
La conmemoración del centenario de la muerte de Antoni Gaudí no solo se circunscribe al mundo de la arquitectura. También la gastronomía recuerda la figura del genio modernista: varios establecimientos dedican bocados y tragos al genio. Aquí tienes unas cuantas propuestas 'gaudinianas'.
La 'resurrección' de Gaudí en El Tribut
El Tribut, cuyo interiorismo recuerda a La Pedrera, propone entre este lunes y el miércoles comidas y cenas amenizadas por un actor que intepreta a Gaudí y que interactúa con los comensales. Además, el establecimiento del Balcón Gastronómico ofrece sugerencias durante todo el año que recuerdan al arquitecto, como el ajoblanco con gamba roja con cítricos, el fricandó vegano, el arroz seco de lomo de bacalao con 'calçots' a la brasa y romesco, la torrija de 'focaccia' con crema catalana quemada, 'crumble' de almendras y sorbete de mandarinas con vermut de Reus...
La coctelería gaudiniana efímera de la azotea del Hotel El Palace
El rincón más apartado y exclusivo de la azotea del Hotel El Palace se convierte en el Gaudí Secret Garden, una coctelería efímera con vistas a la Sagrada Família. Los asistentes pueden disfrutar de las vistas al templo mientras toman cócteles de espíritu mediterráneo elaborados con Saint Germain, licor francés artesanal a base de flores de saúco frescas maceradas en aguardiente de uvas blancas de Borgoña. Entre las creaciones que pueden catarse está el Mosaic Sour, que homenajea la arquitectura de Gaudí (lleva licor de saúco, ron y limón). La propuesta se completa con aperitivos ligeros de temporada. El espacio abre de 18.00 a 23.00 horas en junio, con horario ampliado en julio y agosto. El 10 de junio, fecha del fallecimiento de Gaudí, El Palace celebrará una Cena del Centenario de Gaudí en la terraza, con un menú ligero de verano acompañado de vinos y champán. Limitado a 12 comensales, coincidirá con el acto oficial conmemorativo que tendrá lugar en la Sagrada Família.
La comida de Volta
El Hotel Borneta y su restaurante Volta han diseñado una experiencia llamada Gaudí Year que traslada el espíritu creativo de Gaudí a quien reserve una habitación. Comienza tras el 'check-in' con una visita con audioguía a Casa Vicens, considerada la primera gran obra del arquitecto. A su regreso al establecimiento, los huéspedes disfrutan en Volta de una comida bajo los arcos del restaurante, acompañada de un cóctel de autor inspirado en el universo del genio modernista; se trata de una propuesta gastronómica que reinterpreta la estética y el imaginario del arquitecto a través de sabores, texturas y una aproximación contemporánea a la coctelería.
El vermut blanco de Bar La Esquina
Bar La Esquina, que ha incorporado un menú de arroz de mediodía de lunes a domingo y ha renovado la carta con platos de temporada como la gilda XL, el salmorejo tradicional con picadillo de boquerón y manzana ácida, o el puerro a la brasa con 'steak tartar', gel de yema ahumada y parmesano rallado, ha estrenado un vermut blanco seco de autor, disponible de forma efímera durante aproximadamente un mes. Se trata de una creación dorada, herbal y con mucha personalidad, nacida de una lectura austera y mediterránea de la obra del arquitecto. En copa, sorprende por su perfil seco y su sabor a avellana tostada, equilibrado con notas de vino rancio, naranja amarga, hierbas mediterráneas y un toque de miel de romero.
El 'plumcake' de Turris
Hasta el 13 de junio, las tiendas de Turris ofrecen un 'plumcake' que evoca el carácter orgánico y sensorial de Gaudí: naranja, chocolate y 'crumble' por encima. Los establecimientos cuentan con una decoración especial inspirada en el 'trencadís', con vinilos y guirnaldas, y se creado una 'tote bag' de edición especial ilustrada con un diseño inspirado en el arquitecto, con el 'trencadís' y las formas orgánicas que caracterizan su obra.
El huevo de Pascua con 'trencadís' en el Museu de la Xocolata
El Park Güell exhibió una muestra de 10 huevos de Pascua artesanos elaborados con chocolate e inspirados en la obra de Gaudí. Más de 3.000 visitantes votaron cuál era la pieza que mejor representaba el imaginario del parque y la obra 'La vida que trenca dins', de la pastelería Grau (Esparreguera) fue la ganadora, de modo que fue trasladada al Museu del Xocolata de Barcelona para que fuera expuesta de manera permanente. La obra de Natàlia Grau construye un relato simbólico a partir del diálogo entre arquitectura y naturaleza, uno de los rasgos más característicos de la obra del genio y del Park Güell. Su superficie está recubierta por un 'trencadís' de chocolate blanco, elaborado con 'transfers' fotográficos que reproducen detalles reales del 'trencadís' que hay en el parque, mientras que desde el interior emergen elementos vegetales de chocolate inspirados en plantas mediterráneas del mismo recinto.
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