Sabrosos hasta el infinito y más allá
Los mejores fricandós de Barcelona para mojar pan
En estas direcciones disfrutarás con este plato tan icónico de la cocina catalana
4 recetas de fricandó para mojar pan
Coca de fricandó
Ahora que la cocina catalana ha vuelto con fuerza, hay que aprovechar para probar uno de sus platos más icónicos: el fricandó. Si te apetece comer uno bien rico, aquí tienes varios restaurantes donde lo bordan. ¡Mojarás pan!
Agullers
Tres socios se han aliado para dar continuidad a un clásico de la Ribera: ‘esmorzars de forquilla’, ollas y el descorche de grandes vinos. Su filosofía es "un local del barrio para el barrio". Así es Agullers.
Bar Nuri
Parece que lleva allí toda la vida pero solo abrió en 2022. Y no solo por el aspecto pretendidamente viejuno y popular de su decoración (esas mesas de mármol, por ejemplo). También por el ambiente, tan apacible y tan casero como las albóndigas con sepia o el fricandó que figuran en una carta repleta de tapas y platos de siempre. Acaba de renovar la carta manteniendo la misma línea. Aquí te contamos qué se puede comer en Bar Nuri.
Bodega Podium
Este popular establecimiento lleva más de 50 años sirviendo cocina casera en el Vall d’Hebron. Su fricandó de ternera es ortodoxo, elaborado con filetes de llata y 'cama-secs' ('marasmus oreades'), que a menudo en Barcelona se confunden con el 'moixernó' ('calocybe gambosa'). Lo cocinan con vino añejo, 'vi ranci', pero también vino del Priorat. Toda una garantía, Bodega Podium.
Bar Guipúzcoa
Se puede decir que este local es uno de los guardianes gastronómicos de Sant Martí de Provençals. Aquí se disfruta de un menú del día popular en un barrio popular regentado por una familia que te atiende como si estuvieras en el salón de su casa. Pero en realidad es un bar, el Bar Guipúzcoa.
Casa Ana
Este local que anteriormente fue L'Altra Bruixa ofrece platos musculados de buena mañana y un menú de mediodía a precios populares. Atención al fricandó naranja de Casa Ana.
Santa Magdalena
Quim Marqués cerró el Suquet de l’Almirall en el 2018; abrió con su hija Paula, nutricionista, el espacio “cultulinario” L'ExquisEat en el 2020 y ambos acaban de dar nueva vida al bar vecino que traspasaban. Se llama Santa Magdalena.
Casa Pagès
El popular negocio de Gràcia, historia viva del barrio, añade los desayunos de 'forquilla' a su oferta de menús de mediodía y tapeo nocturno asequible. Ni más ni menos que 70 años lleva abierta esta institución llamada Casa Pagès.
Veracruz
Escudella todos los días y cocina catalana tradicional en el Eixample. Este podría ser el lema de este restaurante que trabaja con excelente materia prima. Así de bien hacen las cosas en Veracruz.
Gelida
El restaurante, que cumplirá 80 años en 2026, da de comer a 600 personas a diario. Gerard Llopart, ingeniero, está ahora al frente, como antes estuvieron el padre y el abuelo. Así es Gelida.
Azul
Esta representación de Zamora en Barcelona está en la mismísima frontera entre los barrios de La Sagrada Familia y el Camp de l’Arpa y cuenta con un menú de mediodía sensacional. Aquí te contamos cuáles son los platos que no debes perderte en Azul.
Bodega Josefa
Oriol Lagé y Santi Olivella están al frente de un bar con solera del Farró (camino del centenario) donde aplican la mirada renovadora y respetuosa de la ‘nova cuina catalana’ guisando, por ejemplo, 'pilota' Strogonoff con patatas fritas. Oriol salsea el balón de cerdo/ternera con mostaza, crema agria y vino blanco, que recuerdan a las albóndigas Strogonoff del colmado Wilmot. Así se come en Bodega Josefa.
Casa Axin
Este establecimiento del Poble Sec regentado por chinos está lleno de vida prácticamente a todas horas gracias a sus propuestas a la brasa y a sus guisos. Así es Casa Axin.
Can Pringa
Este restaurante en la frontera de Les Corts y Sants sirve buena cocina de mercado y de temporada. ¡Qué buenos son el tartar de butifarra y el fricandó canónico de Can Pringa!
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