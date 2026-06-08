Los mejores fricandós de Barcelona para mojar pan

Ahora que la cocina catalana ha vuelto con fuerza, hay que aprovechar para probar uno de sus platos más icónicos: el fricandó. Si te apetece comer uno bien rico, aquí tienes varios restaurantes donde lo bordan. ¡Mojarás pan!

Agullers

Tres socios se han aliado para dar continuidad a un clásico de la Ribera: ‘esmorzars de forquilla’, ollas y el descorche de grandes vinos. Su filosofía es "un local del barrio para el barrio". Así es Agullers.

Fricandó de Bar Nuri. / Facundo Ruiz

Bar Nuri

Parece que lleva allí toda la vida pero solo abrió en 2022. Y no solo por el aspecto pretendidamente viejuno y popular de su decoración (esas mesas de mármol, por ejemplo). También por el ambiente, tan apacible y tan casero como las albóndigas con sepia o el fricandó que figuran en una carta repleta de tapas y platos de siempre. Acaba de renovar la carta manteniendo la misma línea. Aquí te contamos qué se puede comer en Bar Nuri.

El fricandó canónico de Bodega Podium. / Òscar Gómez

Bodega Podium

Este popular establecimiento lleva más de 50 años sirviendo cocina casera en el Vall d’Hebron. Su fricandó de ternera es ortodoxo, elaborado con filetes de llata y 'cama-secs' ('marasmus oreades'), que a menudo en Barcelona se confunden con el 'moixernó' ('calocybe gambosa'). Lo cocinan con vino añejo, 'vi ranci', pero también vino del Priorat. Toda una garantía, Bodega Podium.

El fricandó de cerdo a la jardinera de Bar Guipúzcoa. / Alberto García Moyano

Bar Guipúzcoa

Se puede decir que este local es uno de los guardianes gastronómicos de Sant Martí de Provençals. Aquí se disfruta de un menú del día popular en un barrio popular regentado por una familia que te atiende como si estuvieras en el salón de su casa. Pero en realidad es un bar, el Bar Guipúzcoa.

El fricandó de Casa Ana. / Òscar Gómez

Casa Ana

Este local que anteriormente fue L'Altra Bruixa ofrece platos musculados de buena mañana y un menú de mediodía a precios populares. Atención al fricandó naranja de Casa Ana.

El fricandó del Santa Magdalena. / Jordi Otix

Santa Magdalena

Quim Marqués cerró el Suquet de l’Almirall en el 2018; abrió con su hija Paula, nutricionista, el espacio “cultulinario” L'ExquisEat en el 2020 y ambos acaban de dar nueva vida al bar vecino que traspasaban. Se llama Santa Magdalena.

El fricandó de Casa Pagès. / Sandra Román

Casa Pagès

El popular negocio de Gràcia, historia viva del barrio, añade los desayunos de 'forquilla' a su oferta de menús de mediodía y tapeo nocturno asequible. Ni más ni menos que 70 años lleva abierta esta institución llamada Casa Pagès.

El fricandó del restaurante Veracruz. / Òscar Gómez

Veracruz

Escudella todos los días y cocina catalana tradicional en el Eixample. Este podría ser el lema de este restaurante que trabaja con excelente materia prima. Así de bien hacen las cosas en Veracruz.

El fricandó del restaurante Gelida. / Joan Cortadellas

Gelida

El restaurante, que cumplirá 80 años en 2026, da de comer a 600 personas a diario. Gerard Llopart, ingeniero, está ahora al frente, como antes estuvieron el padre y el abuelo. Así es Gelida.

El fricandó de ternera gallega del restaurante Azul. / Alberto García Moyano

Azul

Esta representación de Zamora en Barcelona está en la mismísima frontera entre los barrios de La Sagrada Familia y el Camp de l’Arpa y cuenta con un menú de mediodía sensacional. Aquí te contamos cuáles son los platos que no debes perderte en Azul.

El fricandó de morro de la Bodega Josefa. / Pau Gracià

Bodega Josefa

Oriol Lagé y Santi Olivella están al frente de un bar con solera del Farró (camino del centenario) donde aplican la mirada renovadora y respetuosa de la ‘nova cuina catalana’ guisando, por ejemplo, 'pilota' Strogonoff con patatas fritas. Oriol salsea el balón de cerdo/ternera con mostaza, crema agria y vino blanco, que recuerdan a las albóndigas Strogonoff del colmado Wilmot. Así se come en Bodega Josefa.

El fricandó del restaurante Casa Axin. / Alberto García Moyano

Casa Axin

Este establecimiento del Poble Sec regentado por chinos está lleno de vida prácticamente a todas horas gracias a sus propuestas a la brasa y a sus guisos. Así es Casa Axin.

El fricandó canónico de Can Pringa. / Òscar Gómez

Can Pringa

Este restaurante en la frontera de Les Corts y Sants sirve buena cocina de mercado y de temporada. ¡Qué buenos son el tartar de butifarra y el fricandó canónico de Can Pringa!