Los chefs de Disfrutar logran el Grand Prix Exceptionnel de L’Académie Internationale de la Gastronomie (y otras noticias gastro)

El panorama gastronómico es tan rico y variado como una receta repleta de sabrosos ingredientes. Siempre pasan (muchas) cosas que pueden interesar a cualquier gurmet de pro. Como estas noticias con las que podrás estar al loro todo lo que pasa en restaurantes, cocinas, bodegas y más allá.

Mateu Casañas, Eduard Xatruch y Oriol Castro en Disfrutar. / JORDI OTIX

La Académie Internationale de la Gastronomie distingue al trío de Disfrutar

La Académie Internationale de la Gastronomie ha dado este 2026 su máximo reconocimiento, el Grand Prix Exceptionnel a Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas (Disfrutar). Este galardón se entrega de manera extraordinaria en contadas ediciones (la última vez fue en 2023) y hasta la fecha en España solo lo había recibido 'ex-aequo' Benjamín Urdiain. Ha habido más españoles distinguidos: el Prix au Chef de l'Avenir ha sido para Vicky Sevilla (Arrels), por una cocina que reivindica el paisaje, el producto y las raíces mediterráneas; el Prix au Sommelier se lo ha llevado Israel Ramírez (Saddle) y el Prix au Chef Pâtissier, Alexis García, mientras que Rosa Tovar ha obtenido el Prix de la Littérature Gastronomique por ‘De ida y vuelta’ (Col&Col), y David Moncasi, el Prix Multimedia por ‘El mago del vino’ (Zanskar y Mediaset), un documental dedicado a la figura del enólogo Raúl Pérez.

La parrilla japonesa de Fuego, en la terraza interior del Hyatt Regency Barcelona Tower / El Periódico

Parrilla japonesa en Fuego, en la terraza interior del Hyatt Regency Barcelona Tower

Fuego, el concepto efímero que se instala Axis, la terraza interior con piscina del Hotel Hyatt Regency Barcelona Tower, propone este verano un viaje culinario inspirado en el estilo 'yakiniku', la técnica japonesa de cocina a la parrilla -con raíces en la barbacoa coreana-. Allí, cada comensal asa carnes, pescados y vegetales en su propia parrilla al punto de cocción que más le gusta: solomillo de buey, pluma de cerdo, pollo cocido al vacío, lomo de atún, corvina, pulpo... Cada elección se acompaña de entrantes frescos elaborados con ingredientes de temporada. Los platos estrella son las gildas de salmón ahumado, aceituna gordal, pepinillo, anchoa y 'gelée' de vermut y naranja; el tiradito de corvina, mango, piparras, 'tobiko' y cebolla encurtida, y la parrilla 'yakiniku' de chuletón madurado.

Ton Cortés ha abierto un nuevo Suca'l en Sant Andreu. / Roger Alsina

Suca'l abre nuevos locales en Barcelona

Uno de los grandes nombres de la Barcelona dulce, Ton Cortés, expande su negocio. Acaba de abrir una tienda obrador en Gran de Sant Andreu, donde ofrece varios tipos de pan de masa madre, desde el tradicional Pa de Pagès Català IGP hasta panes de molde artesanos, hogazas rústicas, chapatas de romero o piezas elaboradas con distintos cereales y semillas. También despacha bollería y pastelería artesanal, como pastelitos individuales, magdalenas y coca de 'forner'. Cortés, mexicano afincado en Barcelona desde hace más de 20 años, ha sido reconocido con galardones como la Estrella Top 50 Mejores Panaderos de España en 2017 y 2024, ha aparecido en la selección entre los 25 mejores panaderos de Catalunya en 2025, ha obtenido el premio al Mejor Panettone Artesano de España 2019 y ha sido el primer maestro no italiano en ganar, en 2024, la Coppa del Mondo de Panettone.