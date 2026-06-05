Los mejores 'vitello tonnato' de Barcelona se preparan en estos restaurantes

El 'vitello tonnato' es un plato italiano que también tiene mucha popularidad en Argentina: ternera ('vitello') aderezada con una salsa de atún, anchoas y alcaparras. Un mar y montaña que admite variaciones y que últimamente se está dejando ver en las mesas de algunos restaurantes de Barcelona. Aquí tienes los que más nos han gustado.

Bar Lombo

Eugeni de Diego y Ana Alvarado exploran el mundo de las pastas caseras y se suben a la ola de los nuevos italianos a la barcelonesa. 'Pappardelle' con ragú de osobuco, ñoquis con mantequilla y salvia, espaguetis a la carbonara. Tres pastas de Lombo, y sus combinaciones, que Eugeni de Diego ha pensado y que Andrea Ortu ha cocinado, gesto no menor porque es el sardo el que le da el "mantecato", el toque, la gracia final. Y bravo-bravo-bravo para el 'vitello tonnato' de solomillo, chicha y salsa, que llena la boca de ópera. Si quieres seguir babeando, lee esta crónica de Bar Lombo.

Bottega Bernacca

Gerard Barberan nació en Badalona y gestiona en São Paulo varios restaurates italianos y un japonés con estrella. En Barcelona, sublima la pasta al dente servida con sartén, prepara un 'cacio e pepe' excepcional y propone un 'vitello tonnato' revisado (lengua con una salsa 'tonnata' y alcaparras fritas) en Bottega Bernacca.

Atipical

El chef Matteo Bertozzi ha vuelto, se ha trasladado de barrio (ahora está en Poblenou) y ha dejado sus anteriores negocios: de nuevo, los platos viajeros y personales, creativos (como el no-'vitello tonnato', una presa ibérica laminada, mayonesa de atún y un no-chimichurri de algas), a precios bajos, de un cocinero atípico en el restaurante Atipical.

El 'vitello tonnato' de la 'trattoria' Maggiorata. / El Periódico

Maggiorata

Esta 'trattoria' sencilla pero resultona tanto en sabor como en precio está ubicada en la frondosa (gastronómicamente hablando) calle de Enric Granados, en un local que durante muchos años acogió los memorables arroces alicantinos de Casa Julia. Ahora sirven recetas tradicionales transalpinas en un ambiente acogedor. Su 'vitello tonnato', seductor y meloso, es 'bravissimo' gracias a la calidad del corte de solomillo de ternera hecho al momento, a la salsa 'tonnata' a base de atún, alcaparras y anchoas y a la 'demi-glace' que le da el punto diferencial. Estos son los platos que probamos en Maggiorata.

El 'vitello tonnato' de Bistró Piropo. / Pau Arenós

Bistró Piropo

Quim Marquès es un enamorado de París y ha querido homenajear los bistrós a su manera, con bocados que también tienen que ver con una cocina perdida, la cocina festiva de las madres yeyés (copiamos aquí el título de la crónica que le dedicó Pau Arenós). No falta el 'vitello tonnato' elaborado con redondo de ternera con mayonesa de atún y anchoa. Así es Bistró Piropo.