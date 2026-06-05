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Para morros finos

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Mont Bar, Xerta y Bera

Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Suto, Parada Torres y Boali

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Fonda Balmes, Maggiorata y Celler Cal Marino

La pintada y la gamba de Mont Bar.

La pintada y la gamba de Mont Bar. / Pau Gracià

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Ferran Imedio

Pau Arenós

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Restaurantes donde comer estupendamente al mediodía por menos de 25 €

Restaurantes donde comer estupendamente al mediodía por menos de 25 €

Mont Bar

Mont Bar

Hace 13 años, Iván Castro abrió un establecimiento con una sala de 30 metros cuadrados sin pretensiones y desde el 2026 es un restaurante biestrellado con una cocina de hechuras perfectas a cargo de Fran Agudo. Así se come en Mont Bar.

El corte de alga nori, helado de arroz y caviar de Mont Bar.

El corte de alga nori, helado de arroz y caviar de Mont Bar. / Pau Gracià

Las mejores barras con estrellas de Barcelona

Las mejores barras con estrellas de Barcelona

Xerta

Xerta

El establecimiento del Hotel Ohla Eixample, que abre la puerta a la cocina de las Terres de l'Ebre, ha cumplido una década. La apuesta "radical" por el producto y la cultura gastronómica de aquella zona es invariable en Xerta.

'Canyuts', gamba, langostino y ostra del restaurante Xerta.

'Canyuts', gamba, langostino y ostra del restaurante Xerta. / Manu Mitru

Los mejores restaurantes de hotel donde comerás de fábula

Los mejores restaurantes de hotel donde comerás de fábula

Bera

Bera

El nuevo y más informal restaurante de Martín Berasategui en Barcelona sirve una cocina directa, reconocible y desenfadada en el 'lobby' del Hotel Monument, donde antes estaba el estrella Michelin Oria. Esto es lo que hemos comido en Bera.

Los tacos 'steak tartar' del restaurante Bera.

Los tacos 'steak tartar' del restaurante Bera. / Àlex Froloff

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3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Mont Bar, Xerta y Bera

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