3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Mont Bar, Xerta y Bera

Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Mont Bar Hace 13 años, Iván Castro abrió un establecimiento con una sala de 30 metros cuadrados sin pretensiones y desde el 2026 es un restaurante biestrellado con una cocina de hechuras perfectas a cargo de Fran Agudo. Así se come en Mont Bar.

El corte de alga nori, helado de arroz y caviar de Mont Bar. / Pau Gracià

Xerta El establecimiento del Hotel Ohla Eixample, que abre la puerta a la cocina de las Terres de l'Ebre, ha cumplido una década. La apuesta "radical" por el producto y la cultura gastronómica de aquella zona es invariable en Xerta.

'Canyuts', gamba, langostino y ostra del restaurante Xerta. / Manu Mitru

Bera El nuevo y más informal restaurante de Martín Berasategui en Barcelona sirve una cocina directa, reconocible y desenfadada en el 'lobby' del Hotel Monument, donde antes estaba el estrella Michelin Oria. Esto es lo que hemos comido en Bera.