Para morros finos
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Mont Bar, Xerta y Bera
Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Suto, Parada Torres y Boali
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Fonda Balmes, Maggiorata y Celler Cal Marino
Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!
Hace 13 años, Iván Castro abrió un establecimiento con una sala de 30 metros cuadrados sin pretensiones y desde el 2026 es un restaurante biestrellado con una cocina de hechuras perfectas a cargo de Fran Agudo. Así se come en Mont Bar.
El establecimiento del Hotel Ohla Eixample, que abre la puerta a la cocina de las Terres de l'Ebre, ha cumplido una década. La apuesta "radical" por el producto y la cultura gastronómica de aquella zona es invariable en Xerta.
El nuevo y más informal restaurante de Martín Berasategui en Barcelona sirve una cocina directa, reconocible y desenfadada en el 'lobby' del Hotel Monument, donde antes estaba el estrella Michelin Oria. Esto es lo que hemos comido en Bera.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hacienda advirtió a la jueza en febrero del escaso patrimonio del presunto testaferro de Zapatero frente al alto número de empresas que controla
- Las cinco carreras con nota de corte de 5 y alta empleabilidad
- Álvaro, ingeniero de software español que trabaja en Estados Unidos: 'Gano 9.160 euros al mes que después de impuestos se quedan en 7.520 euros
- España y Alemania lideran la oposición al plan europeo de prohibir los equipos de la china Huawei
- La fábrica de Seat en Martorell inicia hoy la producción en serie del Cupra Raval y el Volkswagen ID. Polo
- 120.000 niños se quedarán solos en casa este verano: 'Mis hijos pasarán las vacaciones entre cuatro paredes y pegados a una pantalla para entretenerse
- Qué personas pueden cobrar el Ingreso Mínimo Vital si tienen ingresos inferiores a 723 euros y por qué deben presentar la Renta
- Jonathan Andic tardó 4:34 minutos en hacer la primera llamada tras la caída de Isak y fue a la pareja de su padre