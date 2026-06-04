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Los mejores restaurantes de Granollers para disfrutar de una buena comida

Apunta estos establecimientos de la población vallesana, no te defraudarán

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Los 'peus de porc', calamares y albóndigas de la Fonda Europa.

Los 'peus de porc', calamares y albóndigas de la Fonda Europa. / Anna Mas

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Ferran Imedio

Pau Arenós

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Granollers es una población donde siempre se ha comido muy bien, y esta breve selección de restaurantes lo demuestra. Tres direcciones de la localida vallesana donde disfrutar de un buen ágape.

'Llauna' de caracoles de El Trabuc, en Granollers.

'Llauna' de caracoles de El Trabuc, en Granollers. / Josep Garcia

El Trabuc

Esta 'casa pairal' de 1920 sirve platos de toda la vida como croquetas, calamares, conejo con ajos tiernos, sepia con albóndigas y los caracoles, su especialidad. Se come muy bien en El Trabuc.

Fonda Europa

Ramon y Mariàntonia Parellada siguen con el culto al guiso, a los ‘menuts’ y a las picadas en un establecimiento cuyo origen se remonta a 1771. Así es Fonda Europa.

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Fideos a la cazuela del restaurante Can Vilà.

Fideos a la cazuela del restaurante Can Vilà. / Alberto García Moyano

Can Vilà

Esta joya de Granollers, que tiene un patio donde cocinan a la brasa, preparan magníficos desayunos desde bien pronto por la mañana (¡a las 6!) y cogen la última mesa para comer a las 14.30 horas, de manera que tenedlo en cuenta, que luego hay que gestionar la frustración de no poder disfrutar de este magnífico lugar por no haber leído el manual de instrucciones. Así es Can Vilà.

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