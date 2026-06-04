Kina Barra: el éxito inmediato de un restaurante que nace con alma de clásico

Kina Barra lleva apenas unas semanas abierto y ya está lleno, rotunda demostración de que ha entrado con buen pie en el competido panorama gastronómico de los aledaños de la plaza de Francesc Macià. Y eso sin haber inventado nada nuevo: un espacio elegante pero informal, unos platos para compartir bien elaborados con muy buen producto en una cocina abierta, unas pocas mesas en la sala, un terracita... y una barra frente a los fogones que da nombre al establecimiento. Eso sí, lo que hacen, lo hacen bien.

Kina Barra Travessera de Gràcia, 13. Barcelona Tf.: 93.294.04.02 kinabarra.com Precio medio (con bebida): 50 €

Y eso sucede porque detrás de este proyecto anda Mario Claver, hermano de la cocinera Carlota Claver (La Gormanda) y miembro de un clan de restauradores con experiencia y éxito. Sus padres abrieron Alba París y él dirige Alba Granados. Para esta nueva aventura, se ha asociado su amigo de toda la vida Efrem Durall, empresario gestiona los hoteles familiares Cortezo en Madrid, Conqueridor en València y Marina en Palamós. Y juntos han encargado el interiorismo Cristina Cirera y han puesto al mando de la cocina al chef Jorge León, que ha pasado por Louis 1856 a las órdenes de Jordi Vilà (Alkimia), Gran Tenorio y Els 4 Gats.

El chef Jorge León, en la barra con una vitrina de pescado fresco y marisco frente a la cocina abierta de Kina Barra. / Marc Asensio Clupes

Sentado en la barra, parapetado tras un tentadora vitrina de pescados frescos y mariscos, se puede divisar el trabajo de los cocineros que defienden una carta con multitud de propuestas destacables, así de sólida es.

El dúo de tartares de de atún rojo y de gamba roja sobre un aguacate a la brasa de Kina Barra. / Marc Asensio Clupes

Las enormes ostras al natural, de un tamaño poco visto en Barcelona, que pueden mojarse con un poco de Bloody Mary o de salsa 'ponzu'; el meloso y sabroso dúo de tartares de de atún rojo y de gamba roja sobre un aguacate a la brasa; los espárragos con zamburiñas y salsa verde; el paté de campaña casero a base de lomo y aguja del cerdo aderezado con cremoso de apio y crema de ajos; el bacalao salvaje en tempura con salsa tártara y pimientos del piquillo asados; el 'steak tartar' de Angus con romesco de anchoas sobre un minituétano asado y yema de huevo curada; los ñoquis con colmenillas rellenas de carrillera; el calamar relleno de butifarra negra y papada ibérica; el flan que ha guardado reposo durante 24 horas con vainilla en rama para ser más cremoso y que luego ha sido cuidadosamente cocinado durante una hora y media a 85 grados.

El calamar relleno de butifarra negra y papada ibérica de Kina Barra. / Marc Asensio Clupes

Nada nuevo, pero nada anticuado porque estamos ante una propuesta tan clásica como contemporánea. "Queríamos una cocina muy de producto, muy fresca, con un buen ambiente, en un barrio de toda la vida, muy familiar", comenta Claver, fan de los platos "de siempre, sin complicaciones, elaborados con ingredientes de temporada, sin pervertirlos".

El flan de Kina Barra. / Marc Asensio Clupes

Durall no dudó en asociarse con el restaurador en esta nueva aventura que pisa sobre seguro; no en vano, hay algún que otro platillo que han "fusilado" como bromea Claver, de Alba Granados. "¡Aunque dándoles un poco la vuelta para llevarlos a nuestro terreno!", subraya. Es el caso del 'steak tartar', la ensaldilla rusa, la croqueta y el canelón de pularda.

Aspecto de una parte de la sala de Kina Barra. / Marc Asensio Clupes

Acompañan los bocados con una carta de vinos que también apuesta por el clasicismo. "El 70% son referencias de siempre, la Rioja Alta, de Ribera del Duero... Ahora que la gente busca vinos naturales y biodinámicos, queremos recuperar la esencia de siempre".

Claver anda estos días bastante desbordado de trabajo porque, mientras afina la maquinaria de Kina Barra está ultimando la apertura de otro proyecto, Bar Guindilla, en plaza de Artós, que abrirá los próximos días. También con Durall y con un tercer socio, Jorge Malet. "Llevamos una oferta diferente en Sarrià: un sitio donde disfrutar de un vermut pero donde también se pueden probar platillos elaborados, con buenos vinos, que se podrán comprar igual que otros productos. Ah, y con dos pantallas de televisión para ver el fútbol", explica.