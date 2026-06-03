Pizzería Romo: la 'romona', la pizza fina de los premiados pizzeros de Sartoria Panatieri

Rafa Panatieri y Jorge Sastre han aplicado a Romo las enseñanzas de Sartoria Panatieri, en los primeros puestos de las listas mundiales que juzgan las actividades pizzeras.

Sartoria habla el lenguaje de la pizza napolitana y Romo, la de la romana y ninguna de las dos pertenecen del todo a esas adscripciones porque Rafa es brasileño y Jorge, madrileño, y nunca han trabajado en Italia ni su interés ha sido el calco, el diploma o la legitimación extranjera.

Romo Buenos Aires, 28. Barcelona Tf: 930.380.746 Precio medio (sin vino): 30 €

Sartoria es Nápoles –dos establecimientos que despachan 700 piezas diarias– y Romo es Roma –entre 250 y 300– a la manera de Rafa y Jorge, que usan ingredientes locales porque creen en la proximidad del producto aplicado a un estilo lejano.

La pizza Marinara de Romo. / Manu Mitru

Una parte de la harina es de aquí, de Cal Pauet, de L’Espunyola (Berguedà), trigo florencia aurora, y otra, de Molino Grassi, «una mezcla para nosotros», sueltan.

Hace dos años se hicieron con el local con la idea de fabricar bocadillos, los 'molladillos', con el pan a la brasa que diseñaron para su restaurante gastro, Brabo, y se echaron atrás al ver que la bocadillería había tomado Barcelona como rehén.

La pizza de quesos de Romo. / Manu Mitru

«Al estar medidos en el mundo de la pizza, ¿por qué no intentar la romana?», explican. Investigaron la masa romana, como en su día hicieron con la napolitana para desarrollar la propia: «¿Cómo hacerla crujiente y finita?». En lo pizzero, Barcelona es más Nápoles (moderno) que Roma, así que la lámina delgada tiene poca competencia.

Recurren a la 'biga' («agua, harina, levadura») que añaden a la masa con la mezcla de la harina italiana y la catalana en un proceso que tarda dos días.

Horno de gas a 300 grados con piedra giratoria y el discóbolo aparece listo «en dos minutos o dos minutos y medio». En las Sartoria, leña y gas, unos 430 grados y solo un minuto.

Los embutidos de Romo, la 'porchetta' y los cogollos con chicharrones y ensalada César. / Manu Mitru

Pruebo tres 'romonas', neologismo que dejo rodando: la Marinara, la de quesos y la Amatriciana, y en las tres, la masa resiste sin blandeces y los alvéolos son muy pequeños, a diferencia de la napolitana, con bordes altos y ojazos.

Marinara, romanización de un icono napolitano: tomate pera de La Joya, anchoas del Cantábrico (añadidas al final para preservar su integridad: la original napolitana no lleva), aceite de Jan Roc y ajo picado.

La pizzería Romo. / Manu Mitru

Quesos: los locales Tou dels Til·lers, 'blau' de La Xiquella y 'garrotxa' de Bauma y mozzarella y miel.

Amatriciana, una salsa que corresponde al Lacio: tomate pera, papada adobada en la casa, queso Bucarito, parmesano y pimienta negra.

La materia pizzera es notable, pero los embutidos son sobresalientes, con el obrador bajo la planta de Romo.

Rafa Panatieri y Jorge Sastre, con los embutidos que elaboran en Romo. / Manu Mitru

Por fin trabajan en condiciones y amplitud un elemento esencial del grupo: las chacinas propias, fórmulas desarrolladas durante el encierro pandémico y que han ido afinando y ampliando.

Un plato con papada, cabecero, lomo, sobrasada con miel y un fuet con un gran sabor, aunque las partes grasas deberían ser más pequeñas. Ah, y la 'focaccia'. Cada semana, consumen un cerdo de raza gascón.

Del mismo puerco ecológico, la 'porchetta' con jugo de rustido (corte de primera, a corregir un pellizo de sal de más) y los chicharrones que amenizan los cogollos de lechuga con salsa César y parmesano rallado.

La entrada de la pizzería Romo. / Manu Mitru

De postre, el tiramisú de mascarpone casero, con los 'melindros' bien empapados con café, y la 'mousse' de chocolate con aceite y sal. Barcelona es Tiramisulandia y, si hay que comer tiramisú, al menos que sea en un restaurante con orientación italiana.

Carta sucinta de vinos, con la ventaja de que todos se pueden consumir a copas: Supermoon 2024, de Bellaserra, y, mejor, Barbara Forés 2022,

El jefe de cocina es Ayoub Benali, que comenzó como friegaplatos en el Sartoria de Gràcia y que se esforzó en salir de la pica y comprender la masa.

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Si un brasileño y un madrileño son capaces de repensar la pizza napolitana y la romana (¡la 'romona'!), ¿por qué no intentarlo con una 'coqueria' y hornear la inédita y cachonda coca Margarida?

El equipo Ayoub Benali, Alessandro Centeno, Amamul Hosen, Anita Buzulán, Bryan Niel Meléndez, Emanuele Lupis, Sebastián Ignac, Marc Sebastián y Lyan Didier Contreras Lebuy.