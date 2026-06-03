La invasión de los ‘mercaurantes’: así compiten los platos del súper con el menú del día

De la pandemia íbamos a salir mejores. Y más cocinillas, al hilo de lo que se vio en esa época de encuentros por Zoom y aplausos en la ventana a las 8 de la tarde. Quien más, quien menos, se lanzó a hacer pan por casa. O lo que fuera. Solo fue una ilusión.

Se han alzando voces diciendo incluso que las cocinas, patio de nuestro recreo durante el Covid.19, van a desaparecer. Hay señales. Y están en los supermercados. El fenómeno del 'mercaurante' ha irrumpido con fuerza. No hay más que ver cómo ha evolucionado la sección de platos preparados en los últimos años. En algunas cadenas, como Carrefour o Mercadona, se ha triplicado la oferta de comida para llevar.

A principios de mayo, el presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida, aprovechó la asamblea general de esta asociación para denunciar el modelo creciente de las secciones de comida preparada de las cadenas de distribución. Lo tildó de "competencia desleal". Además, la consultora Kantar revela que casi siete millones de españoles ya consumen platos preparados de supermercados. A veces incluso lo hacen en comedores habilitados en la parte más exterior de los locales, como sucede en numerosos centros de Mercadona. El precio de los platos, que se sitúa entre los cuatro y los siete euros, ayuda. También la variedad: junto a la paella y a la tortilla, aparecen un salmón con verduras o incluso un 'poké bowl'. Menú degustación y global a precio de derribo.

Lentejas y pollo asado, una de las combinaciones del menú de Casa Longinos. / Javier Sánchez

Un día, menú; al otro, 'mercaplato'

Hostelería de España asegura que los principales perjudicados por esta moda que no lo es -tiene visos de ir (todavía) a más- son los que trabajan el menú del día. Carlos Roldán, al frente de Casa Longinos, da más de 200 menús del día a diario en su restaurante, situado estratégicamente a un paso del Paseo de la Castellana de Madrid. Asegura que no teme al 'mercaurante' feroz: "No ha afectado a mi negocio", explica, pero que no es ciego. A unos 200 metros del local tiene un Mercadona : "Veo sobre todo oficinistas jóvenes, posiblemente mileuristas, que vienen un día a comer y al siguiente los veo pasar por la puerta con una ensalada o unas costillas compradas en el súper".

No obstante, Roldán recalca que su menú del día vale 13 euros y que puede pedirse para llevar "entero o por platos, como la paella, que es muy popular", y que despacha por solo 6 euros, con lo que la diferencia de precios con la comida que se sirve en los supermercados no es tan grande. "Hay quien me ha dicho que el café que yo pongo está al mismo precio que el que venden en las máquinas que han puesto en algunos centros".

"El menú del día está decayendo"

Otro templo del menú del día es Comidas Naon, un restaurante sorprendente: está situado en una estación de servicio en Viella (Asturias). Hasta allí van muchos en busca de sus platos de cuchara, que gozan de justa fama, en especial los callos. Josefina Pérez, propietaria, y Rocío García, empleada desde hace más de 20 años, contestan al alimón: "En los últimos meses, el menú del día ha decaído bastante. No sabemos si tiene que ver conque la gente come más platos preparados de supermercado, pero esto es lo que estás sucediendo".

Aunque confiesan que "hay días que echan de menos a algunos clientes", no quieren creer que les estén siendo 'infieles' con un 'mercaurante': "Es que la calidad no se puede comparar, todo lo que hacemos aquí es casero y hay días en los que hay "platos fijos que atraen a mucha clientela, como los viernes, en los que siempre hay pote en el menú" que, por cierto, tiene un precio de 14 euros.

La planta baja del restaurante 5 Hermanos está presidida por una barra. / El Periódico

Una tendencia que viene de fuera

En el barrio barcelonés de Nou Barris, Jordi Gerpe está al frente del restaurante familiar 5 Hermanos, en activo desde 1977. Casi medio siglo ejerciendo como casa de comidas que, por cierto, ahora ya no da menú del día: "Lo hemos quitado", espeta Gerpe. Eso sí, en una tienda cercana despachan platos para llevar, justamente la especialidad de los 'mercaurantes'. "Esto de comer en supermercados ya se hacía en Nueva York hace más de 15 años y ha acabado llegando aquí. Como siempre, vamos por detrás".

A Gerpe le gusta darle la vuelta al fenómeno y cree que a negocios como el suyo esta nueva tendencia les beneficia. "Cuando uno está acostumbrado a comer albóndigas de quinta gama y prueba las que nosotros hacemos, nota la diferencia. Sí, la que venden en los supermercados es más económica, pero la calidad no tiene nada que ver con la nuestra".

La diferencia de calidad, un factor decisivo

Otro que respira tranquilo es Paco García, que lleva 25 años sirviendo el menú del día más aclamado de Madrid en el restaurante Ponzano, situado en la calle del mismo nombre. A él, el fenómeno de los 'mercaurantes' no le ha afectado, porque "el cliente que yo tengo y el que compra esos platos es muy diferente. Es un tipo de cliente joven, con un sueldo reducido, que lo que hace es sustituir el 'táper' de casa por la comida que venden preparada en los supermercados a precios muy competitivos". García ni siquiera lo considera competencia desleal precisamente porque cree que "no ha venido a sustituir al menú del día sino a la fiambrera para comer en el trabajo".

Revuelto de setas del restaurante Ponzano. / Restaurante Ponzano

Eso sí, García no pierde la oportunidad de alertar sobre un aspecto que cree que pasa desapercibido y que es importante cuando se habla de estos platos preparados. "Las tortillas que venden duran un mes; las que hago yo hay que consumirlas en un día. ¿Qué quiero decir con esto? Que la comida que hacemos nosotros es natural, sin conservantes, colorantes, aromatizantes o potenciadores de sabor y en cambio toda la quinta gama de supermercado, desde la lasaña a las albóndigas, pasando por los guisos, está formada por platos procesados, que tienen grasas saturadas. Ya veremos en unos años las analíticas de toda la gente que, por desgracia, se tiene que alimentar de esta comida a diario...". La mejor defensa contra los 'mercaurantes', el ataque.