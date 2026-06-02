¡Atención, gurmet!
El Japonés abre un nuevo establecimiento junto al Arc del Triomf (y otras noticias gastro)
Te contamos lo que pasa en el mundillo gastro en estos 'flashes'
Los mejores restaurantes japoneses de Barcelona en los que te sentirás como en Tokio
Casa Fernández amplía la carta tras renovar el local (y otras noticias gastro
El panorama gastronómico es tan rico y variado como una receta repleta de sabrosos ingredientes. Siempre pasan (muchas) cosas que pueden interesar a cualquier gurmet de pro. Como estas noticias con las que podrás estar al loro todo lo que pasa en restaurantes, cocinas, bodegas y más allá.
El Japonés abre un nuevo establecimiento junto al Arc del Triomf
Uno de los restaurantes nipones más veteranos de Barcelona, El Japonés (abrió en el pasaje de la Concepció en 1998), ha abierto un nuevo establecimiento junto al Arc de Triomf y a dos pasos de la estación del Nord (avenida de Vilanova, 11). En el amplio y luminoso espacio que en su día ocupó el desaparecido italiano Gatopardo se ubica ahora esta desenfadada 'izakaya' (taberna nipona) que cuenta con una terraza con vistas al monumento y, en el interior, una barra de 'sushi'. Sirve menú del día (cinco platos o bocados por 17,90 euros con 'sushi' o por 15,90 sin 'sushi') y también funciona como 'take away'.
La carta, más reducida que la del local del Eixample pero sin platos añadidos, está diseñada para compartir: desde 'gyozas' caseras (de verduras, de carne) y 'okonomiyaki' (una especie de pizza a la japonesa con beicon, 'katsuobushi' -bonito secado, ahumado y fermentado- y alga 'aonori') hasta clásicos de la casa como el 'yakisoba' y el 'kimchi' 'yakimeshi' (arroz al 'wok' con 'kimchi' casero, cebolleta japonesa y huevo). No faltan la 'burger' 'teriyaki' con aguacate, 'shiso' en tempura, jengibre, pepinillo y mayonesa picante ni todo tipo de 'nigiris' (el crujiente de atún rojo sobre una galleta de arroz con aguacate y 'kizami' 'wasabi'; de anguila soasada...) y 'rolls' (el de atún con salsa picante, pepino y aguacate; el 'uramaki' mediterráneo con 'tataki' de atún con tomate, langostino en tempura y salsa 'ponzu'...).
Bar Galán se instala en la terraza de Veraz en verano
La terraza de Veraz, el restaurante del Hotel The Barcelona Edition, inaugura la temporada de verano de la mano de Bar Galán, que se apodera de este espacio para proponer algunos de sus platos más icónicos, basados en una filosofía de cocina de producto y sin artificios: las anchoas 00 del Cantábrico con tomate; las tortitas de 'sashimi' de atún, aguacate y mayonesa picante; los puerros; el bikini de jamón ibérico y trufa; las bravas Boom; la croqueta de rabo de toro; el 'steak tartar' de solomillo; los macarrones; los dados de solomillo a la pimienta...
Cócteles con colágeno en la azotea del Hotel Me
Furtivo, la azotea del Hotel Me Barcelona, ha estrenado The Beautery Rooftop Party, que convierte los atardeceres de los miércoles en una experiencia que combina coctelería, belleza, música y autocuidado. Además de los 'sets' de 'djs', la experiencia propone con el 'Pack Colágeno': por 32 euros, incluye un combinado sin alcohol pero con colágeno de Sesén, parches hidratantes para los ojos y una sesión de 15 minutos con máscara LED de la firma sueca de 'beauty tech' Foreo.
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