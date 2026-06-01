Comer y 'janguear' como Bad Bunny en Madrid: así es El Casal de Pepa, el único restaurante puertorriqueño de Madrid

En una página del popular sitio de preguntas y respuestas Reddit un usuario dice: "Soy dominicano y llevo 16 años residiendo en España, pero nunca he conocido a un puertorriqueño que viva aquí". Una de esas -escasas- personas proveniente de la isla de moda es Jocelyn Robert, a la que todo el mundo conoce como Pepa y que lleva 22 años en España. "Mi nombre les parecía demasiado americano a todos por aquí, así que comenzaron a llamarme Josefina y de ahí, Pepa".

Pepa regenta en Madrid El Casal de Pepa (Plaza del Conde de Casal, 8), el único restaurante de cocina boricua en la ciudad y probablemente el único de España. Tiene sentido: Puerto Rico tiene el estatus de territorio no incorporado a Estados Unidos, así que el gigante norteamericano se lleva la parte del león de la migración de la isla. Mucho menos común es dar el salto a Europa.

El caso de Pepa es la excepción que confirma la regla. "Llegué a Madrid para hacer un máster en Comercio Internacional y ya me quedé. Tras pasar por varias empresas, en 2014 pensé que quería montar mi propio negocio y así nació El Casal de Pepa. Lo que hice fue coger el traspaso de un bar que conocía porque pensé que un bar en España siempre funciona".

El Casal de Pepa, acondicionado para la visita de Bad Bunny. / El Casal de Pepa

Fiesta por la llegada de Bad Bunny

Ahora, el efecto Bad Bunny ha puesto patas arriba lo que era un restaurante con una doble carta española y puertorriqueña. El inicio de su residencia -10 conciertos entre el 30 de marzo y hasta el 15 de junio- en la capital, ha despertado un interés inusitado por todo lo boricua, incluida la comida. En El Casal de Pepa soplan aires de fiesta. Para el primer fin de semana, la programación incluye comida típica de la isla, partidas de dominó y baile con 'dj'. Casi una pequeña embajada de San Juan en el barrio de Retiro. Una invitación a 'janguear' (pasar tiempo con amigos, derivado del 'hang out' anglosajón).

Pero no siempre fue así. "Cuando empecé con el negocio, lo que hice fue seguir con la propuesta de cocina española. Aprendí a hacer todos los platos que servimos: paella, callos, croquetas... Y cuando tenía antojo de cocina puertorriqueña lo que hacía era prepararme algo en casa. Mis amigas me dijeron, ¿por qué no empiezas a hacer algún plato para ponerlo en la carta del restaurante? Y me animé".

Esos platos de la carta, que empezaron constituyendo una pequeña parte del menú, fueron haciéndose un hueco. "La gente me pedía cocina puertorriqueña y, aunque no tenía una carta como tal, les hacía platos. Pero no podía comprar demasiados ingredientes porque se me echaban a perder si no les daba salida", explica Pepa.

Pepa Robert, con alguno de los platos de El Casal de Pepa. / El Casal de Pepa

Mofongo, chuleta Kan Kan, arroz 'mamposteao'

Platos fundamentales de la gastronomia boricua son el mofongo, "plátano frito que se echa en un mortero y que se va majando con ajo y un poco de cilantro. El resultado es un puré que se puede comer solo, pero también como guarnición de otro plato. Además se puede rellenar de diferentes ingredientes como gambón al ajillo, por ejemplo".

La chuleta Kan Kan es otro de los platos estrella. "Es una pieza de cerdo que, además de la costilla el lomo, incluye también la parte de la panceta", cuenta Pepa. "Hay gente que la pide para compartir, pero también quien se la come entera. Se prepara frita".

El mofongo puertorriqueño, estrella de la carta. / El Casal de Pepa

Para completar la trilogía de platos estrella, Pepa cita el arroz 'mamposteao': "Es fundamental en cualquier comanda de comida en mi local. Se trata de arroz blanco salteado con habichuelas, pimientos, cilantro, y carne de cerdo y chorizo. Hay puertorriqueños que dicen que el mejor que han comida en su vida es el mío, pero eso tiene truco: la calidad de la carne de cerdo en España es mucho mejor".

No se si sabe si Bad Bunny se dejará caer por el restaurante, pero otros músicos boricuas sí que se han dejado caer por este local de la plaza de Conde de Casal. "Estuvo Luis Fonsi, para el que preparamos una picadera, que es una especie de plato combinado que lleva chicharrones de cerdo -parecidos a nuestros torreznos-, tostones -rodaja de plátano frito- o bacalaítos, que recuerdan un poco a las tortillitas de camarón andaluzas, pero con bacalao".

La picadera, un plato combinado al estilo boricua. / El Casal de Pepa

Otras estrellas puertorriqueñas de la música urbana como Yandel, Ozuna o el nacido en Nueva York pero de ascendencia boricua Elvis Crespo, están entre los que han probado la cocina de El Casa l de Pepa. "Muchos me llaman porque andan de gira por Europa y cada vez que vienen a Madrid nos visitan".

De aquel restaurante de cocina española con dueña puertorriqueña al frente ya queda bien poco: la realidad es que "un 60% del público pide cocina española y un 40% la de mi tierra. Lo bueno de que convivan las dos cartas es que cada una de las personas de la mesa puede elegir lo que le apetezca en cada momento", explica entre risas. Las cosas están así por ahora: veremos que ocurre después de que el huracán Bad Bunny haya hecho su magia.