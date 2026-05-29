¿Te apetece comer fricandó este finde? En estos tres restaurantes acertarás

Ahora que la cocina catalana ha vuelto con fuerza, hay que aprovechar para probar uno de sus platos más icónicos: el fricandó. Si este finde te apetece comer uno bien rico, aquí tienes tres restaurantes donde lo bordan. ¡Mojarás pan!

Bodega Josefa

Oriol Lagé y Santi Olivella están al frente de un bar con solera del Farró (camino del centenario) donde aplican la mirada renovadora y respetuosa de la ‘nova cuina catalana’ guisando, por ejemplo, 'pilota' Strogonoff con patatas fritas. Oriol salsea el balón de cerdo/ternera con mostaza, crema agria y vino blanco, que recuerdan a las albóndigas Strogonoff del colmado Wilmot. Así se come en Bodega Josefa.

El fricandó del restaurante Casa Axin. / Alberto García Moyano

Casa Axin

Este establecimiento del Poble Sec regentado por chinos está lleno de vida prácticamente a todas horas gracias a sus propuestas a la brasa y a sus guisos. Así es Casa Axin.

El fricandó canónico de Can Pringa. / Òscar Gómez

Can Pringa

Este restaurante en la frontera de Les Corts y Sants sirve buena cocina de mercado y de temporada. ¡Qué buenos son el tartar de butifarra y el fricandó canónico de Can Pringa!