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Para mojar pan

¿Te apetece comer fricandó este finde? En estos tres restaurantes acertarás

En estas direcciones disfrutarás con este plato tan icónico de la cocina catalana

¿Dónde comer un buen 'vitello tonnato' este finde en Barcelona? En estos 3 restaurantes

Si quieres disfrutar del finde y de las albóndigas, toma nota de estos 3 restaurantes de Barcelona

El fricandó de morro de la Bodega Josefa.

El fricandó de morro de la Bodega Josefa. / Pau Gracià

Ferran Imedio

Pau Arenós

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Ahora que la cocina catalana ha vuelto con fuerza, hay que aprovechar para probar uno de sus platos más icónicos: el fricandó. Si este finde te apetece comer uno bien rico, aquí tienes tres restaurantes donde lo bordan. ¡Mojarás pan!

Bodega Josefa

Oriol Lagé y Santi Olivella están al frente de un bar con solera del Farró (camino del centenario) donde aplican la mirada renovadora y respetuosa de la ‘nova cuina catalana’ guisando, por ejemplo, 'pilota' Strogonoff con patatas fritas. Oriol salsea el balón de cerdo/ternera con mostaza, crema agria y vino blanco, que recuerdan a las albóndigas Strogonoff del colmado Wilmot. Así se come en Bodega Josefa.

El fricandó del restaurante Casa Axin.

El fricandó del restaurante Casa Axin. / Alberto García Moyano

Casa Axin

Este establecimiento del Poble Sec regentado por chinos está lleno de vida prácticamente a todas horas gracias a sus propuestas a la brasa y a sus guisos. Así es Casa Axin.

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El fricandó canónico de Can Pringa.

El fricandó canónico de Can Pringa. / Òscar Gómez

Can Pringa

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