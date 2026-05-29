Para mojar pan
¿Te apetece comer fricandó este finde? En estos tres restaurantes acertarás
En estas direcciones disfrutarás con este plato tan icónico de la cocina catalana
¿Dónde comer un buen 'vitello tonnato' este finde en Barcelona? En estos 3 restaurantes
Si quieres disfrutar del finde y de las albóndigas, toma nota de estos 3 restaurantes de Barcelona
Ahora que la cocina catalana ha vuelto con fuerza, hay que aprovechar para probar uno de sus platos más icónicos: el fricandó. Si este finde te apetece comer uno bien rico, aquí tienes tres restaurantes donde lo bordan. ¡Mojarás pan!
Bodega Josefa
Oriol Lagé y Santi Olivella están al frente de un bar con solera del Farró (camino del centenario) donde aplican la mirada renovadora y respetuosa de la ‘nova cuina catalana’ guisando, por ejemplo, 'pilota' Strogonoff con patatas fritas. Oriol salsea el balón de cerdo/ternera con mostaza, crema agria y vino blanco, que recuerdan a las albóndigas Strogonoff del colmado Wilmot. Así se come en Bodega Josefa.
Casa Axin
Este establecimiento del Poble Sec regentado por chinos está lleno de vida prácticamente a todas horas gracias a sus propuestas a la brasa y a sus guisos. Así es Casa Axin.
Can Pringa
Este restaurante en la frontera de Les Corts y Sants sirve buena cocina de mercado y de temporada. ¡Qué buenos son el tartar de butifarra y el fricandó canónico de Can Pringa!
Suscríbete para seguir leyendo
- Un hospital de Barcelona utiliza cirugía robótica de otorrinolaringología para tratar la apnea del sueño
- La fiscal superior de Madrid abre expediente contra las dos fiscales mencionadas por los investigados de la trama Zapatero
- El fabricante de Ron Negrita y Cutty Sark entra en la licorera navarra que elabora el Plata o Plomo
- Netflix ficha a ‘La Revuelta’ y convierte a David Broncano en su nueva cita diaria
- Mejores cremas solares según la OCU: los cuatro más recomendados para este verano
- Este vídeo es muy importante para mí': así reaccionó Jonathan Andic al ver la caída que sufrió su padre meses antes de morir
- David Jiménez, economista: “Los bienes adquiridos por herencia no tributan en el IRPF, ya que esto supondría una doble tributación”
- Movistar Plus+ se pronuncia ante la desaparición de Cuatro durante la emisión de ‘Horizonte’ tras las críticas de Iker Jiménez y Carmen Porter