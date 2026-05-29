Para morros finos
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Suto, Parada Torres y Boali
Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Fonda Balmes, Maggiorata y Celler Cal Marino
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Bodega Josefa, Romita y Leña
Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!
Solo seis comensales, un menú degustación y las manos rápidas y expertas de Yoshikazu Suto y las bebidas de Carolina Alarcón. Así es este restaurante de Sants llamado Suto.
Los gemelos Sergio y Javier Torres (Cocina Hermanos Torres) han abierto un bar enorme en el mercado de Santa Caterina donde sirven tapas y platillos de toda la vida que van "un poco más allá". Esto es lo que hemos probado en Parada Torres.
Deco, el director deportivo del Barça, ha fichado como socio en la península ibérica de una cadena especializada en ensaladas, 'bowls', 'wraps' y bebidas saludables que es líder en Brasil. Ahora acaba de abrir su primer restaurante en Barcelona. Se llama Boali.
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