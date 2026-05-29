3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Suto, Parada Torres y Boali

Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Suto Solo seis comensales, un menú degustación y las manos rápidas y expertas de Yoshikazu Suto y las bebidas de Carolina Alarcón. Así es este restaurante de Sants llamado Suto.

Algunos 'nigiris' del restaurante Suto. / Manu Mitru

Parada Torres Los gemelos Sergio y Javier Torres (Cocina Hermanos Torres) han abierto un bar enorme en el mercado de Santa Caterina donde sirven tapas y platillos de toda la vida que van "un poco más allá". Esto es lo que hemos probado en Parada Torres.

Torreznos de Soria de Parada Torres, en el mercado de Santa Caterina. / Pau Gracià

Boali Deco, el director deportivo del Barça, ha fichado como socio en la península ibérica de una cadena especializada en ensaladas, 'bowls', 'wraps' y bebidas saludables que es líder en Brasil. Ahora acaba de abrir su primer restaurante en Barcelona. Se llama Boali.