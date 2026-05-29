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Para morros finos

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Suto, Parada Torres y Boali

Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Fonda Balmes, Maggiorata y Celler Cal Marino

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Bodega Josefa, Romita y Leña

El carabinero en tempura de Suto.

El carabinero en tempura de Suto. / Manu Mitru

Pau Arenós

Ferran Imedio

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Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Restaurantes donde comer estupendamente al mediodía por menos de 25 €

Restaurantes donde comer estupendamente al mediodía por menos de 25 €

Suto

Suto

Solo seis comensales, un menú degustación y las manos rápidas y expertas de Yoshikazu Suto y las bebidas de Carolina Alarcón. Así es este restaurante de Sants llamado Suto.

Algunos 'nigiris' del restaurante Suto.

Algunos 'nigiris' del restaurante Suto. / Manu Mitru

Los mejores restaurantes japoneses de Barcelona en los que te sentirás como en Tokio

Los mejores restaurantes japoneses de Barcelona en los que te sentirás como en Tokio

Parada Torres

Parada Torres

Los gemelos Sergio y Javier Torres (Cocina Hermanos Torres) han abierto un bar enorme en el mercado de Santa Caterina donde sirven tapas y platillos de toda la vida que van "un poco más allá". Esto es lo que hemos probado en Parada Torres.

Torreznos de Soria de Parada Torres, en el mercado de Santa Caterina.

Torreznos de Soria de Parada Torres, en el mercado de Santa Caterina. / Pau Gracià

Los mejores restaurantes para saborear los mercados de Barcelona

Los mejores restaurantes para saborear los mercados de Barcelona

Boali

Boali

Deco, el director deportivo del Barça, ha fichado como socio en la península ibérica de una cadena especializada en ensaladas, 'bowls', 'wraps' y bebidas saludables que es líder en Brasil. Ahora acaba de abrir su primer restaurante en Barcelona. Se llama Boali.

Los 'bowls' Koran y Aloha (izquierda) y el 'wrap' Spicy Chicken del restaurante Boali.

Los 'bowls' Koran y Aloha (izquierda) y el 'wrap' Spicy Chicken del restaurante Boali. / Manu Mitru

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3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Suto, Parada Torres y Boali

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