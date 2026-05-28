Las mejores barras con estrellas de Barcelona

Hasta no hace mucho tiempo, a nadie se le ocurriría pensar que un restaurante con barra donde sentarse a comer o cenar podría ganar una estrella Michelin. Se asociaba la distinción a la comodidad de una silla y una mesa, a la formalidad y al mantel, pero hoy en día son varios los establecimientos distinguidos con el entorchado de la 'biblia' gastronómica que la incluyen. ¿Por qué? Pues porque porque hay muchos gourmets que quieren ver de primera mano cómo cocinan lo que van a jalar a continuación. Una experiencia distinta que refuerza el dicho de "comer por los ojos".

Aquí tienes los restaurantes de Barcelona con estrellas Michelin que tienen una barra donde disfrutar de sus platos.

La barra de Dos Palillos. / Laura Guerrero

Dos Palillos

El restaurante de Albert Raurich y Tamae Imachi tiene veteranía. Es una barra que inició un modelo altamente copiado de proximidad y libertad creativa. Un repaso a los platos importantes en esta crónica de Dos Palillos.

Comedor, cocina y barra del renovado Koy Shunka. / Jordi Otix

Koy Shunka

La entrada del remodelado Koy Shunka es pequeña: alguien de estatura normal debe agacharse para pasar. Los pívots y los corpulentos XXL y los de cintura rígida, pedir que descierren el portón en el que se encuentra encajada la pieza. Tras llamar al timbre, bajar la cabeza y empujar la puertecilla, el pasillo en penumbra. Al fondo, una mujer aguarda. Cruzar en silencio, algo acongojado para, tras franquear una segunda abertura, la luz, el comedor, las tres barras. Lo que allí se come te lo cuenta Pau Arenós en esta crónica de Koy Shunka.

Corvina a la brasa, un clásico de Fishology. / Instagram

Fishology

El corazón del restaurante es una cámara con atmósfera salina donde cuelgan y curan los cortes de pescado. La oferta resulta singular en una disciplina que apenas evoluciona, con las marisquerías como ser superior. Aquí te explicamos todo sobre la propuesta de Fishology.

El 'sashimi' de vieira con salsa de 'yuzu' y espinacas de Suto. / Manu Mitru

Suto

Solo seis comensales, un menú degustación y las manos rápidas y expertas de Yoshikazu Suto y las bebidas de Carolina Alarcón en una calle de Sants. Así es Suto.

El cocinero Romain Fornell, con la barra de Caelis detrás. / Adrián Quiroga

Caelis

Ni más ni menos que 20 años cumple este restaurante de Romain Fornell (con una estrella, abierto en el Hotel El Palace -entonces, Ritz- en 2004 y trasladado al Hotel Ohla de Via Laietana en 2017). Para la ocasión, estrena una nueva entrada y comedores. ¿Y la comida? Aquí te lo explica Pau Arenós, que hace unos días visitó Caelis.

Mont Bar

Hace 13 años, Iván Castro abrió un establecimiento con una sala de 30 metros cuadrados sin pretensiones y desde el 2026 es un restaurante biestrellado con una cocina de hechuras perfectas a cargo de Fran Agudo. Así se come en Mont Bar.

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