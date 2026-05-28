Menú del día: Cal Gausac, 'castells' con fundamento en Sant Cugat del Vallès

Debo admitir que, hasta hace no mucho, mi idea de Sant Cugat se ceñía a que era una localidad dormitorio, que estuvo (o está, en parte) largamente gobernada por los mismos y que contaba con La Bolera, donde siempre que me ha caído de paso he parar para comer. Salvo por esa magnífica brasería, mi imagen de esta ciudad del Vallès Occidental era más bien tirando a una isla de aburrimiento soberano.

Cal Gausac Sant Bonaventura, 17. Sant Cugat del Vallès Tf: 93.624.28.55 Precio: 15,50 €

Pero sucede que vivo mitad en el pasado, mitad equivocado (válgame la redundancia). Resulta que, en Sant Cugat del Vallès, la crisis de la vivienda azota tan o más fuerte que al resto de Catalunya, machacada por los alquileres de temporada que se pueden permitir tan solo unos pocos y que expulsan a la gran mayoría.

Eso sí, no todo son malas noticias, porque, inasequibles al desaliento, en Sant Cugat hay vida, y mucha, gracias a colectivos que trabajan a diario para conservar y promover la cultura y, lo que aquí más nos atañe: la gastronomía. Otro día os hablaré de lo magnífica que es la gente de Cal Temerari y de cómo han conseguido consolidar, a base de constancia y lucha contra los elementos, un festival musical autogestionado y bien parido como el Punkcugat; pero hoy toca hablar de otro de los pilares de la ciudad, los Gausacs o, lo que es lo mismo, la 'colla' de los 'castellers' de Sant Cugat.

La entrada del restaurante Cal Gausac. / Alberto García Moyano

Este insigne colectivo, que celebra este año su 30º aniversario, cuenta, además de con una actividad más que notable, con una preciosa sede social en pleno centro de Sant Cugat, Cal Gausac, que se desdobla además en su bar-restaurante. Allí se ofrece un menú del día ciertamente poco común y, pese a que supera por medio euro el umbral de esta sección, era de justicia nombrarlo.

Se escogen dos platos, sean primeros o segundos

Y no solo porque lo hagan bien, que ahora os lo cuento, sino porque se escogen dos platos de la oferta indistintamente de si a uno le parecen primeros o segundos. Hay una lista, tú eliges y ajustas el menú a tu ritmo de ese día. Para personas con dificultades para elegir los primeros, como servidor de ustedes, me parece ideal, porque si quieres dos primeros, 'avanti', pero si quieres dos segundos, también. Y ahí le conquistan a uno, no nos vamos a esconder.

Las costillas de cerdo a la cazuela del menú del día del restaurante Cal Gausac. / Alberto García Moyano

Y vamos con la acción. Adelanto que no me arrepiento ni lo más mínimo de mi elección, pero que fácilmente hubiera disfrutado de la corvina -fresca- a la plancha o los huevos con patata y berenjena frita. Como fan declarado de este plato, comenzar con guisantes con butifarra negra y menta era el plan perfecto, tanto sobre el papel como en la mesa. Ahogaditos, bien tratados y con presencia generosa de chicha, que le da -aún más- calidad a la cosa.

Al segundo también sin piedad, costillas de cerdo a la cazuela. Salsa bien ligada, la costilla que casi la podías sacar con cuchara de café y acompañada por patata al 'caliu'. Para repetir de pan, dejar el plato como un espejo y de paso contemplar una de las piezas de artesanía que les hace una artista (y menuda artista) local.

El 'mató' con miel y nueces del menú del día del restaurante Cal Gausac. / Alberto García Moyano

El broche vino en forma de 'mató' con miel y nueces. Habla por sí solo pese a la pésima foto mía. A lo anterior le sucedió una estupenda sobremesa con la gente maja a la que tuve el placer de acompañar ('faltaves tu', Nacho!) y en la que pudimos haber solucionado los problemas del municipio e incluso el mundo, pero lo dejamos a medias para rematarlo en otra ocasión. Sí, habrá otra entrega 'santcugatenca' antes del descanso estival. Si no queríais caldo pues tendréis dos tazas. ¡Salud!