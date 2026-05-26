Estos restaurantes de Barcelona son un valor seguro

Qué difícil resulta en estos tiempos encontrar restaurantes que nunca fallan, que siempre lo bordan. Pero haberlos, haylos, y aquí recogemos varios de ellos. Aunque hay muchos más. Son todos los que están, aunque por fortuna hay más.

La tarta Massini de Roig Robí. / Pau Gracià

Roig Robí

En el 2027, este restaurante llegará a los 45 años con la misma fiabilidad de siempre, con una cocina sin sobresaltos que busca complacer. Es una casa que ofrece seguridad (y un relajante jardín). Bienvenid@s a Roig Robí.

La entrada del restaurante Via Veneto / Pau Arenós

Via Veneto

Fundado en 1967, camino de los 60 años, tiene al fin el gran libro de tapas rojas que sigue a un olvidado -pero imprescindible- texto firmado en el 2008 por el doctor Francesc Casas. El volumen recién estrenado lo escribe la periodista Trinitat Gilbert, lo fotografía Jordi Play y lo edita Planeta Gastro y el subtítulo es indiscutible: 'El gran restaurante de Barcelona'. Aquí tienes más información sobre esta obra 'biográfica' de Via Veneto.

El 'trinxat' de bacalao de Tram-Tram. / Ferran Nadeu

Tram-Tram

Reyes Lizán e Isidre Soler defienden una cocina con raíz catalano-francesa en una bonita casa de Sarrià: producto, temporada y un pollo con trufa de alta escuela. Un restaurante clásico de Barcelona que sigue en forma a los 35 años y sirve un ave del siglo XIX. Así de bien está Tram-Tram.

Els Pescadors

Lleva abierto desde 1980 en la plaza de Prim, 1, una de las más coquetas y encantadoras de Barcelona. Cuando te sientas en su terraza, no parece que estés en una gran ciudad: tranquilidad absoluta mientras contemplas tres bonitos ejemplares de bellasombra y una fuente, y las casitas blancas alrededor. Es como saltar al pasado; no en vano, aquella es una de las zonas más antiguas del Poblenou, pues data de 1851, y fue lugar de residencia y encuentro de pescadores y obreros. El restaurante sirve cocina marinera inspirada de las recetas que se elaboraban en los pueblos de pescadores, sin artificios pero trabajada con productos de proximidad de máxima calidad. Aquí puedes leer más sobre Els Pescadors.

Ca L'Isidre

Núria Gironès está al frente de uno de los restaurantes con más solera y prestigio de Barcelona. "Producto de alta gama", dice ella, "alta cocina catalana, mediterránea, con influencias italianas, francesas", remata. Así fue la visita de Pau Arenós a Ca l'Isidre.

'Escudella' y 'carn d'olla' de Windsor. / Enrique Marco

Windsor

Quien quiera glamur y elegancia, puede acudir a este restaurante ubicado en una finca modernista para disfrutar de una velada íntima. Luces centenarias, techos con relieves y molduras originales, música ambiental jazzística, obras de arte en las paredes, flores frescas que dan la bienvenida, un aparcacoches aquien dejarle las llaves… En la mesa, platos de cocina catalana actualizada como arroces, pescado y marisco con producto de temporada. Asi es Windsor.

Sense Pressa

Hay que darse prisa con las reservas en Sense Pressa: las ocho mesas son ocupadas con celeridad por los clientes asiduos. Desde que José Luis Díaz abriera en octubre del 2005 –no era un jovencito sino un veterano de casi 50 años marcado por mil fuegos–, la casa se ha mantenido inmutable en el credo inicial: gran materia prima y... Clica aquí para saber más sobre Sense Pressa