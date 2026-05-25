Los mejores restaurantes a dos calles o menos del Hospital Clínic

El Hospital Clínic es uno de los centros sanitarios de Barcelona más concurridos de la ciudad. Si tienes que visitarlo o andas por la zona a la hora de la comida o la cena, aquí te recomendamos unos cuantos restaurantes que están a dos calles (o menos), es decir, a no más de cinco minutos a pie, de este espacio.

Las patatas bravas al estilo de Sergi Arola de La Taverna del Clínic. / El Periódico

La Taverna del Clínic

El establecimiento del Eixample que dirige Toni Simões celebra 20 años sirviendo cocina de mercado elaborada con un producto excelso. Aquí te contamos cómo pasó de bar de tapas con tragaperras a clásico gastronómico de Barcelona con nombre propio: La Taverna del Clínic.

Los callos con garbanzos del menú del día de Bar Sandra. / Alberto García Moyano

Bar Sandra

Este establecimiento junto al Hospital Clínic, en la Esquerra del Eixample, sirve muy buenas opciones tanto de primero como de segundo en su menú de mediodía. Esto es lo que comimos el día que visitamos Bar Sandra.

El pez mantequilla del restaurante Somodó Bá. / Manu Mitru

Somodó

Somodó cerró en Gràcia y ha reabierto como Somodó Bá (‘bá’ en japonés significa espacio), una barra para ocho comensales, aunque, de momento, solo acoge a seis. Un único cocinero (y camarero y limpiador y…), un menú de mediodía y un menú nocturno, ambos a un precio formidable para lo que se ofrenda. Esto es Somodó.

Tacos de La Mafia Mexicana. / Roger Alsina

La Mafia Mexicana

Como si fuera la oferta de Marlon Brando en 'El Padrino', es obligatorio probar los bocados callejeros de este sencillo restaurante cerca del Hospital Clínic llamado La Mafia Mexicana.

La bomba Bombay del restaurante Casa Masala. / Manu Mitru

Casa Masala

La propiedad catalanoindia hace que el planteamiento sea distinto al de un restaurante indio convencional, no así la calidad de los platos. La frase que soporta Casa Masala se comprende enseguida: "El curri bar de tota la vida", dicen. Lo podríamos tomar con humor (también), pero la idea es que el cliente entre con la misma naturalidad con la que, en otros establecimientos, pide una caña y un jugoso (si tiene suerte) triángulo de tortilla. Así se come en Casa Masala.

En la entrada de la taberna Maitea, los hermanos Nico y Andrés Montaner se saludan. / SERGI CONESA

Maitea

Esta es una taberna vasca de dos hermanos catalanes de madre donostiarra donde ambas patrias se entrelazan. Puedes comer en su sala interior (chistorra, pochas, ajoarriero, tortilla, tarta de queso...) o en su larga barra de pinchos; los días atosigados pueden llegar a servir un millar. Así es Maitea.

El 'temaki' abierto de gamba y caldo de crustáceos de Soluna. / Victòria Rovira

Soluna

Esto es una marisquería 'top' a la japonesa. La dirigen Teppei Nii y Diana Chen y tiene una barra y una sala por las que circula un marisco de primera: bogavante, gamba y cigala, y wagyu A5. Así de bien se come en Soluna.

La coca de escalivada del restaurante Disfrutar. / Jordi Otix

Disfrutar

«Por supuesto que todo tiene que estar bueno, por supuesto que el producto tiene que ser el mejor, pero lo que buscamos es la emoción, tocar el sentimiento», resume Eduard Xatruch sobre el trabajo que ha desarrollado con sus compañeros Oriol Castro y Mateu Casañas en este restaurante durante los 10 años que lleva en marcha. Desconcierto, risa, perplejidad... Palabras que se pueden añadir al folio que entregan al comienzo de la sesión con un vocabulario que contiene términos como sorpresa, equipo, valores, rigor, amistad, creatividad, recuerdos, sensaciones, alegría… Así se siente uno cuando come en Disfrutar.

Buñuelos de bacalao de Cal Ninot by Rosi. / Òscar Gómez

Cal Ninot by Rosi

Este local frente a la entrada del mercado del Ninot lo peta. Si vas, mejor reserva mesa antes. Sus buñuelos son un espectáculo. Y hay más cosas ricas que probar allí. Así de bien Cal Ninot by Rosi.

David Pérez y el guiso de rabo en su bar del Mercat del Ninot. / Òscar Gómez

Bar El David

Rabo de vacuno, caracoles, pies de cerdo, callos, mejillones, bacalao a la 'llauna', arroces varios, fideuá... La vitrina es altísima, imponente, y además de guisos también tiene tortillas de varias clases, ensaladilla rusa, flanes caseros, 'esqueixada' y (diez) mil millones de cosas más. Triunfa mucho en el mercado del Ninot Bar El David.

El huevo con 'kokotxas' y jugo de 'capipota' del restaurante Mantis. / Joan Cortadellas

Mantis

Los chefs David Romero y Toni Solans y el sumiller Albert Ribas surfean la ola asiática con un restaurante que recibe múltiples influencias. Estas son las que encontró Pau Arenós en su visita a Mantis.

Judías al pilpil con 'rossinyols' y tripa de bacalao de Suru Bar. / El Periódico

Suru Bar

Sala, cocina y vinos: tres amigos con experiencia en restaurantes y tres ocupaciones en torno a la parrilla, las brochetas y el pollastre (pero no solo) en un buen restaurante llamado Suru Bar.

Àngels y Paula, del Bar Ket, con el cuscús de verduras. / Òscar Gómez

Bar Ket

Cocina alegre, sencilla y buena. ¿Qué tenéis para comer? Una enorme sonrisa junto a la frase “cuscús de verduras, macarrones a la boloñesa y fideos 'yakisoba', tortillas variadas y croquetas” será la triunfante respuesta. ¿Todo hecho en casa? “Todos nuestros platos son hechos por nosotras. Hacemos cocina simple y rica. Nos gusta cocinar”, contestan Àngels y Paula, del Bar Ket.