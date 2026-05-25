Dulces irresistibles
No te pierdas estos flanes en Barcelona: ¡te harán temblar de gusto!
En estos establecimientos sirven versiones del clásico postre que te fliparán
Así hacen un flan de turrón Jordi Roca y sus sobrinos Marc y Martí
Los errores que debes evitar para hacer un flan perfecto
El flan es un postre clásico. Sin embargo, se puede versionar de muchas maneras. Y tanto o más deliciosas que la receta original. Nosotros hemos visitado restaurantes que preparan unos flanes que te harán temblar de puro gusto. Son estos.
640
Eugeni de Diego suma un tercer restaurante en Barcelona tras Lombo y Colmado Wilmot: una cervecería donde antes estuvo Croma by Flash y donde ahora los camareros con corbata y chaquetilla sirven huevos rellenos y empanada y un 'capipota', de nota, picante y morreador, que se puede completar con patatas fritas para mojar en el fondo bermellón. Ojo al su flan, con mascarpone y al vapor, según el nuevo gusto del flaneo graso. Así de bien se come en 640.
Can Marlau
Con gran experiencia en restaurantes famosos, Ferran Soler es por fin propietario después de ser ex de muchos sitios con salero (Saüc, Tickets, Bodega 1900, Bambarol...). En su escudo de armas, la cuchara. Porque aquí se guisa. Pero ojo también con su flan de cacao. Así se come en Can Marlau.
Tostao
Atenció al riquísimo flan 'parisien' que sirven en Tostao, en la cafetería del Hotel Casa Bonay.
Semproniana
Ada Parellada, perteneciente a la histórica saga de restauradores Parellada, sirve en su colorido y personalísimo restaurante Semproniana este flan al que añade coco, en parte rallado, en parte, leche. Aquí tienes la receta por si la quieres probar en casa.
Bodega Josefa
Oriol Lagé y Santi Olivella están al frente de un bar con solera del Farró (camino del centenario) donde aplican la mirada renovadora y respetuosa de la ‘nova cuina catalana’ guisando, por ejemplo, 'pilota' Strogonoff con patatas fritas. Para el flan, huevos, nata y leche condensada y, al lado, nata montada en la casa. Flanísimo para quebrar resistencias y convicciones saludables. Así hemos comido en Bodega Josefa.
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