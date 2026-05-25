Casa Fernández amplía la carta tras renovar el local (y otras noticias gastro)

El panorama gastronómico es tan rico y variado como una receta repleta de sabrosos ingredientes. Siempre pasan (muchas) cosas que pueden interesar a cualquier gurmet de pro. Como estas noticias con las que podrás estar al loro todo lo que pasa en restaurantes, cocinas, bodegas y más allá.

El 'brioche' de tartar de atún de Casa Fernández. / El Periódico

Casa Fernández amplía la carta tras renovar el local

Casa Fernández, uno de los restaurantes históricos de la zona alta de Barcelona, se ha renovado para seguir igual. El establecimiento de la calle de Santaló, 46, creado por Javier de las Muelas a finales de los 80 en el local contiguo a la coctelería Gimlet, también propiedad del empresario como Dry Martini, Montesquiu y Nick Havanna, mantiene el aspecto de siempre, con la larga barra y la cocina acristalada, y ha ampliado la carta, con la apuesta por los productos de mar. Los platos más destacados de esta casa de comidas son los 'huevos con' (con gambas al ajillo, con jamón ibérico, con salmón ahumado...), el cazón en adobo, las patatas bravas, las ortiguillas, la tortilla de camarones, la croqueta Innsbruck (hecha con 'fondue' de queso)... Bocados que pueden probarse cada día de la semana.

Varias propuestas de La Barra del Solomillo. / El Periódico

La Barra del Solomillo, el nuevo espacio gastronómico del restaurante homónimo

El restaurante Solomillo (Hotel Alexandra), conocido por su propuesta de carne al peso, presenta una nueva etapa en su oferta gastronómica con el rediseño de su antigua Charcutería, que se transforma en La Barra del Solomillo. Este nuevo espacio, que dispone de una terraza exterior, reinterpreta la esencia de la charcutería tradicional, incorporando tapas, platillos y conservas pensadas para disfrutar en un ambiente más informal. Entre las nuevas propuestas, muchas de ellas basadas en las carnes propias de la casa, destacan el dúo de 'brioches' de 'steak tartar', el tartar de salmón, las anchoas del Cantábrico, la ensaladilla de atún, los dados de solomillo versionados de diferentes formas, las hamburguesas de vaca rubia gallega con diferentes salsas y acompañamientos... Cada tarde, de 16.00 a 19.00 horas, al elegir cualquiera de las tapas seleccionadas de la carta, la bebida es gratuita.

La azotea del Hotel Majestic, La Dolce Vitae, estrena la primera temporada sin la dirección gastro de Nandu Jubany

La terraza La Dolce Vitae, en la azotea del Hotel Majestic, acaba de estrenar la primera temporada sin la dirección gastronómica de Nandu Jubany, que ha finalizado su etapa como asesor del establecimiento. Ahora manda David Romero, que lleva 13 años en la empresa y tiene como reto reforzar una identidad culinaria basada en la tradición, la excelencia del producto y la creatividad. En lo alto del edificio, en un espacio que ha renovado el aspecto, propone una carta informal, para compartir, a base de producto local, recetario catalán y espíritu mediterráneo, con creaciones como el tartar de atún rojo, el trío de ceviches, las croquetas de gambas de Palamós, la lubina adobada y frita... Para beber, cócteles de autor, reinterpretaciones de grandes clásicos y vinos, champanes y destilados.

Coincidiendo con la celebración del Año Gaudí, el hotel propone 'Gaudí desde las alturas' todos los primeros martes de cada mes hasta final de año; se trata de una visita guiada con un experto que se desarrolla en La Dolce Vitae, donde se podrán descubrir las curiosidades del genial arquitecto (35 €, con consumición incluida).