¿Dónde comer un buen 'vitello tonnato' este finde en Barcelona? En estos 3 restaurantes

El 'vitello tonnato' es un plato italiano que también tiene mucha popularidad en Argentina: ternera ('vitello') aderezada con una salsa de atún, anchoas y alcaparras. Un mar y montaña que admite variaciones y que últimamente se está dejando ver en las mesas de algunos restaurantes de Barcelona. Aquí tienes tres para todos los gustos.

Bottega Bernacca

Gerard Barberan nació en Badalona y gestiona en São Paulo varios restaurates italianos y un japonés con estrella. En Barcelona, sublima la pasta al dente servida con sartén, prepara un 'cacio e pepe' excepcional y propone un 'vitello tonnato' revisado (lengua con una salsa 'tonnata' y alcaparras fritas) en Bottega Bernacca.

Atipical

El chef Matteo Bertozzi ha vuelto, se ha trasladado de barrio (ahora está en Poblenou) y ha dejado sus anteriores negocios: de nuevo, los platos viajeros y personales, creativos (como el no-'vitello tonnato', una presa ibérica laminada, mayonesa de atún y un no-chimichurri de algas), a precios bajos, de un cocinero atípico en el restaurante Atipical.

El 'vitello tonnato' de Bistró Piropo. / Pau Arenós

Bistró Piropo

Quim Marquès es un enamorado de París y ha querido homenajear los bistrós a su manera, con bocados que también tienen que ver con una cocina perdida, la cocina festiva de las madres yeyés (copiamos aquí el título de la crónica que le dedicó Pau Arenós). No falta el 'vitello tonnato' elaborado con redondo de ternera con mayonesa de atún y anchoa. Así es Bistró Piropo.