Para morros finos
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Fonda Balmes, Maggiorata y Celler Cal Marino
Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Bodega Josefa, Romita y Leña
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Cruix, Albarada y Casa Fiero
Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!
El faisán a la Santa Alianza es un plato del XIX que remite al pacto entre el Imperio ruso, el austriaco y Prusia en 1815. Resulta muy difícil de encontrar salvo que se pida por encargo a Josep Maria Masó y Alfred Romagosa en la barcelonesa Fonda Balmes.
Esta 'trattoria' sencilla pero resultona tanto en sabor como en precio está ubicada en la frondosa (gastronómicamente hablando) calle de Enric Granados, en un local que durante muchos años acogió los memorables arroces alicantinos de Casa Julia. Ahora sirven recetas tradicionales transalpinas en un ambiente acogedor. Estos son los platos que probamos en Maggiorata.
Edu Borrull abrió Celler Cal Marino el año 2009, en el barrio del Poble-sec. Desde entonces en este garito sideral se dignifica el vermuteo y en las arrugas de sus papas encuentras salitre y felicidad. Así se come en Celler Cal Marino.
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