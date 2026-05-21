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Sabores imperiales

Los mejores restaurantes de Tarragona ciudad

Te proponemos varios establecimientos que sirven platos que te harán disfrutar como un césar

Estos son los mejores restaurantes de Tarragona y provincia para disfrutar como un césar

Dónde comer en Tarragona y provincia a muy buen precio

El romesco de gamba roja de El Terrat, en Tarragona.

El romesco de gamba roja de El Terrat, en Tarragona. / Pau Arenós

Pau Arenós

Ferran Imedio

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Aquí tienes una lista sabrosísima con buenos restaurantes de Tarragona donde podrás disfrutar como un césar con sus platos.

ON Barcelona: Ana Ruiz del restaurante AQ de Tarragona nos presenta su 'Tartar de bonito a la Donostiarra'

ON Barcelona: Ana Ruiz del restaurante AQ de Tarragona nos presenta su 'Tartar de bonito a la Donostiarra'

Ana Ruiz explica cómo preparar el 'tartar' de bonito a la donostiarra. / periodico

AQ

Ana Ruiz y Quintín Quinsac trabajan sobre 30 platos y 30 vinos cambiantes. En sus propuestas demuestran tener el ingenio para transformar/actualizar/repintar platos populares. Así es AQ.

La 'botifarra del perol' con acelgas cremosas de El Cup Vell.

La 'botifarra del perol' con acelgas cremosas de El Cup Vell. / Pau Arenós

El Cup Vell

Pau Feliu y Ricard Llop cocinan en una dirección discreta en el centro histórico de Tarragona, con un menú cambiante y capacidad para la improvisación. Hacen cocina libre estos chefs sin correa en Tarragona en El Cup Vell.

La cazuela de fideos con 'xapadillo' de anguila y 'capipota' de Barquet.

La cazuela de fideos con 'xapadillo' de anguila y 'capipota' de Barquet. / Joan Revillas

Barquet

Los hermanos Solé, David y Fidel, practican la cocina de resistencia y protegen el legado familiar de platos marineros en este restaurante de Tarragona llamado Barquet.

El tajín de ciervo marinado con especies de El Terrat.

El tajín de ciervo marinado con especies de El Terrat. / Pau Arenós

El Terrat

Moha Quach llegó con 12 años a la provincia de Tarragona desde el Rif y hoy es propietario del restaurante que une Tarragona con Marruecos y la antigua Roma. Así cocina en El Terrat.

Noticias relacionadas y más

La entrada del restaurante El Llagut, en Tarragona.

La entrada del restaurante El Llagut, en Tarragona. / Pau Arenós

El Llagut

Una taberna marinera en el casco histórico de Tarragona con un arroz que también merece ser conservado: el 'masqueta', una explosión al mezclar el caldo con el aceite. Arroz a la 'masqueta' con pimientos de romesco, almejas y pulpo o con azafrán de La Conca y alcachofas. Boquerones, mejillones, 'calamarcets' encebollados, 'suquets'...

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Los mejores restaurantes de Tarragona ciudad

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