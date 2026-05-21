Sabores imperiales
Los mejores restaurantes de Tarragona ciudad
Te proponemos varios establecimientos que sirven platos que te harán disfrutar como un césar
Estos son los mejores restaurantes de Tarragona y provincia para disfrutar como un césar
Dónde comer en Tarragona y provincia a muy buen precio
Aquí tienes una lista sabrosísima con buenos restaurantes de Tarragona donde podrás disfrutar como un césar con sus platos.
AQ
Ana Ruiz y Quintín Quinsac trabajan sobre 30 platos y 30 vinos cambiantes. En sus propuestas demuestran tener el ingenio para transformar/actualizar/repintar platos populares. Así es AQ.
El Cup Vell
Pau Feliu y Ricard Llop cocinan en una dirección discreta en el centro histórico de Tarragona, con un menú cambiante y capacidad para la improvisación. Hacen cocina libre estos chefs sin correa en Tarragona en El Cup Vell.
Barquet
Los hermanos Solé, David y Fidel, practican la cocina de resistencia y protegen el legado familiar de platos marineros en este restaurante de Tarragona llamado Barquet.
El Terrat
Moha Quach llegó con 12 años a la provincia de Tarragona desde el Rif y hoy es propietario del restaurante que une Tarragona con Marruecos y la antigua Roma. Así cocina en El Terrat.
El Llagut
Una taberna marinera en el casco histórico de Tarragona con un arroz que también merece ser conservado: el 'masqueta', una explosión al mezclar el caldo con el aceite. Arroz a la 'masqueta' con pimientos de romesco, almejas y pulpo o con azafrán de La Conca y alcachofas. Boquerones, mejillones, 'calamarcets' encebollados, 'suquets'...
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