Menú del día: La Marina de L'Hospitalet, un oasis rural en una zona industrial(izada)

Vamos a ir de cara desde el inicio con esta crónica. Era jueves, lucía un sol radiante y había ganas de aprovechar la coyuntura para comer arroz y salir del núcleo de Barcelona. Lo tenía todo pensado, incluso con los años que hace que conozco el lugar tenía hasta medio pensada la crónica a falta de la comida. Por primera vez había avisado con antelación al jefe de cuál era el sitio que iba a visitar. Nada, y digo nada, podía salir mal.

La Marina de L’Hospitalet Feixa Llarga, 47. L'Hospitalet de Llobregat Tf: 93.335.34.47 Precio: 15,50 €

Pero algo se interpuso en el camino: la tecnología. O más bien esta me salvó de un tremendo fiasco, porque el jueves es día de cierre en ese local y no se me había ocurrido consultarlo, que es lo que siempre suelo hacer. Afortunadamente no había salido tanto del radar y pude enderezar el rumbo a un sitio tan maravilloso como al que iba en un principio. Ni serendipias ni 'serendipios', tras enlazar tres locales al norte-noreste de la ciudad, tocaba compensar, así que directo a un irreductible galo en plena jungla del transporte: La Marina de L'Hospitalet.

La entrada del restaurante La Marina de L'Hospitalet. / Alberto García Moyano

Sucede, además, que al menú de este lugar le tenía ganas, muchas de hecho, porque alguna que otra vez había venido a darme un homenaje en forma de 'esmorzar de forquilla' y había salido contentísimo. Tocaba venir a probar el menú. Sí, hoy se supera por 50 céntimos el límite de la sección pero no podía dejar de venir aquí por este requisito, nos lo merecemos todos los implicados en esto: los que llevan el local y los que nos gusta ir a comer a este tipo de sitios.

La decoración del restaurante La Marina de L'Hospitalet. / Alberto García Moyano

Culo sentado en el asiento ya. A pesar de que en la terraza se está de muerte, porque el lugar es esféricamente atractivo, yo a lo mío: al salón. Creo que esta era mi tercera o cuarta visita y siempre me ha tocado la misma mesa, con una panorámica envidiable de la cantidad de enseres que decoran las paredes y el techo. Hay quien colgaría llaveros y hay quien tiene colgados, como en este caso, desde teléfonos que harían las delicias de Marconi a paellas o lecheras, que conviven todos con los aperos de labranza propios de una masía como la que los cobija. Un auténtico museo que así descrito podría parecer 'kitsch' pero humildemente creo que no, aunque mejor id a verlo, coméis y sacáis vuestras conclusiones.

Cuatro opciones de primero y otras tantas de segundo

Cuatro opciones de primero y otras tantas de segundo y, claro, era jueves y solo tenía ojos para la paella mixta que encabezaba los primeros. Adelante con ella. No es que no haya comido arroces de jueves en todos estos meses desde que publiqué el último en Casa Farruco, pero sí que necesitaba reconciliarme con ellos por haberme encontrado alguna que otra -seguramente previsible- decepción. Estaba en el lugar adecuado: arroz adecuado al punto adecuado, un 'fumet' a la altura de lo anterior y muchos bichos marinos de los que destacaría la presencia de cangrejo.

El pollo a la brasa del menú del día del restaurante La Marina de L'Hospitalet. / Alberto García Moyano

Eso no fue una reconciliación solamente, eso fue volverse a enamorar de la larga y bella costumbre de servir arroz los jueves en los menús del día. Ya sabéis, si a partir de ahora volvéis a ver más arroces en esta sección, se lo podéis agradecer a La Marina de L'Hospitalet.

Carne a la brasa

En esta casa se conoce (pues lo anuncian en la puerta) que son de carne a la brasa. No hubiera tenido inconveniente en echar mano de la merluza a la plancha, que veía pasar frecuentemente, pero mi yo 'lloretenc' se inclinó por el combo paella y pollo. Pollo a la brasa, una buena pieza bien hecha pero no seca (incluso siendo un cuarto de la pechuga, punto extra) y con bien de patatas fritas. No hubo hueso que no dejase pelado y repelado, contentísimo como el que más.

La piña del menú del día del restaurante La Marina de L'Hospitalet. / Alberto García Moyano

De postre, piña que, cuando se pone a tiro, y es temporada en España, sin piedad a por ella. Todo ello para preceder al carajillo que me regalé por el acierto de volver, y por el placer de contemplar con tranquilidad ese salón, al resto de gente disfrutando y a la gente de sala cuidándolos debidamente.

Espero que, tras venir de una racha de menús de precio muy inferior al del límite autoimpuesto en esta sección, sepáis comprender que en esta ocasión vale la pena saltarse la norma. Y no solamente por lo singular del lugar, sino porque la atención es ideal, la comida está muy bien parida y las raciones son de carta. Todos los que mueven este oasis rural en plena zona industrial(izada) pueden irse a dormir felices todas las noches, porque lo suyo es de medalla.