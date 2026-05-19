Jueves de espetos en Molino de Pez (y otras noticias gastro)

El panorama gastronómico es tan rico y variado como una receta repleta de sabrosos ingredientes. Siempre pasan (muchas) cosas que pueden interesar a cualquier gurmet de pro. Como estas noticias con las que podrás estar al loro todo lo que pasa en restaurantes, cocinas, bodegas y más allá.

Jueves de espetos en Molino de Pez

Tras consagrar los jueves al cocido, Molino de Pez se entrega, este mismo día de la semana, a los espetos, una técnica culinaria típica de la costa de Málaga que busca ser reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad: consiste en asar a la leña sardinas u otros pescados ensartados. El establecimiento del Hotel Seventy sirve el de parpatana de atún, el de pargo roteño con asadillo de pimientos y el de chipirón, además de otros tres de carne (de mollejas de ternera, de pollo picantón a la brasa con pisto manchego y de alcachofas con láminas de ternera). Solo están disponibles los mediodías de los jueves hasta La Mercè en formato de menú cerrado: incluye un aperitivo (aceitunas con pan y mantequilla ahumada), dos entrantes fríos (la zamburiña con emulsión de piparra y la ensalada de tomates dulces de la huerta), una fritura andaluza (el cazón en adobo), dos espetos a escoger entre los de pescado y los de carne, y un postre a elegir (melocotón a la brasa, yogur helado y jarabe de arce, tarta de queso de Fismuler o cremoso de chocolate blanco y cítricos). Las bebidas no están incluidas en esta propuesta que cuesta 45 €.

Ambiente de una edición anterior de '#BuenasTardesPulitzer' en La Terraza del Hotel Pulitzer. / El Periódico

Cocina del Mediterráneo oriental y música electrónica en La Terraza del Hotel Pulitzer

La Terraza del Hotel Pulitzer inaugura la 13º temporada de su emblemático ciclo '#BuenasTardesPulitzer'. Desde mayo hasta octubre, la azotea del establecimiento, ubicado en la calle de Bergara, a dos pasos de la plaza de Catalunya, late cada tarde-noche de jueves a domingo al ritmo de los 'djs' más destacados de Barcelona mientras se pueden probar bocados del Mediterráneo oriental con platos de Grecia, Turquía y el Líbano: brocheta de cordero especiado, dúo de 'tzatziki' y 'hummus', croquetas de pollo moruno, alitas a la brasa con mayonesa de azahar, 'cheesecake' de 'baklava' de pistacho...

El Master of Wine Álvaro Ribalta. / Abel Valdenebro

El Master of Wine Álvaro Ribalta abre una tienda de vinos en Barcelona

El Master of Wine Álvaro Ribalta, fundador de Massal Selection, compañía importadora y distribuidora de vinos de alta gama y elaboradores de referencia internacional, ha abierto una tienda en Barcelona (Rocafort, 202). La apertura llega poco después de que el experto se haya proclamado recientemente ganador del concurso de cata por parejas de Vila Viniteca. “Queremos crear un espacio vivo, abierto y dinámico. Un lugar donde se venga a descubrir, compartir y aprender”, explica Ribalta. Se pueden adquirir botellas de regiones clásicas y de referencia mundial como Champagne, Borgoña, Rioja, Priorat o Piamonte, y también de zonas mucho menos conocidas y de productores emergentes. La tienda cuenta con vinos abiertos para degustación para que los visitantes descubran nuevas referencias y estilos, y ofrece catas guiadas semanales, presentaciones y encuentros con productores nacionales e internacionales.