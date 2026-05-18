Clásicos en ruta
Estos restaurantes históricos de carretera merecen una parada
Si tienes que hacer un alto en el camino, estos son los mejores sitios donde comer
Cuando la experiencia es un grado: estos restaurantes históricos de Barcelona siguen en plena forma
Estos restaurantes de Barcelona celebran aniversarios muy redondos
Si tienes que moverte en coche, no solo pienses en el destino. También en alguna parada donde disfrutar de un ágape memorable. Así que planifica bien el trayecto para incluir estos restaurantes históricos de carretera.
Hispania (Arenys de Mar)
El emblemático establecimiento de Arenys de Mar sigue en marcha casi 75 años después, con las hermanas Reixach ya retiradas, pero con el mando de Raimon Braun Reixach y Marta Aulestia y la cocina proverbial de las ‘mestresses'. Así se come hoy en día en Hispania.
Els Tinars (Llagostera)
Marc y Elena Gascons dirigen un restaurante en el kilómetro 7,2 de la carretera de Sant Feliu a Girona, Tinars, abierto hace casi medio siglo. Lo visitó hace unas semanas Pau Arenós, y esta es su crónica sobre Els Tinars.
El Motel (Figueres)
La modernidad culinaria entró en Catalunya por el restaurante de la familia Subirós, que en 2026 celebra los 65 años. Esta es la crónica de lo que se puede comer en pleno siglo XXI en El Motel.
Hostal dels Ossos (Batet de la Serra)
Abierto en 1976 por la familia Iglesias Reixach, en este restaurante de la comarca de La Garrotxa atienden a 200 personas en un día festivo, distribuidas por varios comedores. Esto es lo que hemos comido en Hostal dels Ossos.
Can Jubany (Calldetenes)
Dicd Nandu Jubany: «Hace años decidimos que íbamos a hacer la mejor cocina catalana, ni la voltereta hacia adelante ni el triple salto mortal hacia atrás. Lo que sabemos hacer, hacerlo muy bien». Como el canelón de pollo con 'rossinyols' y trufa estival. ¿Sabes cuántos ha vendido desde que abrió en 1995? Te lo contamos en esta crónica de Can Jubany.
Hostal de Ca l'Enric (Vall de Bianya)
Los hermanos Juncà han añadido a su restaurante con estrella en la Vall de Bianya (Ca l'Enric) un espacio con terrazas dedicado a la memoria y la conservación. Son los herederos de un modo de cocinar ancestral y enraizado en una tierra fértil y fría, de volcanes y hayedos. La brasa es la especialidad de Hostal de Ca l'Enric.
Ca l'Enric (Vall de Bianya)
Los hermanos Juncà ostentan una estrella Michelin en la Vall de Bianya por este restaurante que fundó su bisabuelo en 1882, donde subliman la cocina cinegética, con la becada como bandera parda. Este establecimiento es un magnífico ejemplo de alta cocina rural. Así se come en Ca l'Enric.
Tritón (Gualta)
Este es uno de esos restaurantes secretos que conocen miles de personas: más de 40 años de servicio dan para una clientela leal. Aquí se come con solvencia y se paga con una prudencia inesperada. Un panegal entero a la plancha por 24,50 euros es la mejor noticia gastro del año. Se enorgullecen de comprar en las lonjas de Roses y Palamós. Así de recomendable es Tritón.
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