Estos son los 5 mejores restaurantes de Lloret de Mar, según Tripadvisor

Lloret de Mar es uno de los principales destinos turísticos del Sur de Europa, y en parte es gracias a su increíble posición geográfica: se encuentra situado en la Costa Brava, a 70 kilómetros de Barcelona y 45 km de Girona, y actualmente es el quinto destino turístico de España en plazas hoteleras y el segundo destino de playa urbano de Catalunya.

Además, cada año recibe a millones de viajeros: solo en 2025, el municipio acogió un total de 5,1 millones de pernoctaciones y 1,17 millones de turistas.

Asimismo, hoy en día, y según datos del ayuntamiento, conviven en Lloret de Mar más de 110 nacionalidades distintas y se hablan más de 50 idiomas, algo que se ve reflejado también en la gastronomía del lugar.

Los mejores restaurantes

Según Tripadvisor, la plataforma de viajes y reseñas más grande del mundo, la medalla de oro al restaurante mejor valorado de la localidad se la lleva The One, con un 4,9 de valoración.

Este establecimiento, ubicado en la calle Potosi, 4, es el reflejo de la multiculturalidad del municipio, ya que mezcla la comida mexicana e italiana con los mariscos de la Costa Brava.

Su carta destaca por los tacos auténticos con tortillas artesanales, enchiladas picantes y cócteles creativos de autor.

Los usuarios destacan sus sabores: "Los nachos espectaculares. Pero la cocina italiana también es muy recomendable", asegura Edgar.

La Pizzería Marghe 1889 ocupa el segundo puesto en la lista: es el rincón favorito de los amantes de la gastronomía italiana, se encuentra en el Carrer de la Riera, 14 y acapara un 4,8 de puntuación.

La carta ofrece pizzas de estilo napolitano con bordes gruesos y aireados, elaboradas en horno de piedra con ingredientes importados directamente de Italia. Entre las opiniones destaca la de Luca: “Soy italiano y amante de la pizza. Esta pizzeria me ha sorprendido, en todo”.

La Parrilla destaca como el tercer restaurante mejor valorado de la localidad, con un 4,7 sobre 5 de valoración. Es un local fundado en 1989 en la calle de Santa Llúcia, y se ha convertido en el templo de la cocina tradicional mediterránea.

Su oferta estrella son los arroces caldosos, las paellas con marisco fresco de la Costa Brava y las parrillas.

La nota se ve reflejada en los comentarios del portal, que ya acumulan más de 2.100. Entre ellos destaca el de Anira: “Sin duda alguna el mejor servicio y la comida de todo Lloret. Muchas Gracias por todo” o el de Roxana: “Excelente sitio si quieres comerte una exquisita paella y una buena carne a la brasa”.

El cuarto puesto, con una nota de 4,6, lo ocupa Al Freskito, un oasis gastronómico alejado de las zonas más masificadas, en la calle Senia del Barral.

Es el lugar ideal para degustar pescadito frito, almejas a la marinera y carnes a la brasa de primera calidad. Sus comensales valoran especialmente su autenticidad: "Lo mejor de Lloret, con mucha diferencia", detalla Míriam. Por su parte, Manuel destaca: "La comida simplemente es espectacular, el trato exquisito y la relación precio calidad muyyy bien".

Y por último, La Lonja se cuela en la lista como el quinto restaurante mejor valorado de la localidad con un 4,4 sobre 5 por su variedad de comida mediterránea y suma más de 2.000 comentarios.

Ubicado en pleno corazón de Lloret de Mar, en la calle de Sant Tomás, el local brilla por sus paellas, tapas y parrilladas de carne o pescado. Además, ofrecen menús por tan solo 16,90 euros con primer y segundo plato, postre, bebida y pan.

Además, destacan algunos comentarios de usuarios del portal: “Excelente relación calidad-precio. Todo delicioso”, comenta David.

“Siempre que queremos comer una buena paella... vamos allí...”, escribe Paqui.

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Y es que no hace falta irse muy lejos para disfrutar de la buena gastronomía. En cada rincón del país, los amantes del buen comer pueden encontrar locales que ofrecen productos hechos con las mejores manos y cuidando cada detalle para el comensal.