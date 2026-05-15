Postre inmejorable
Si quieres un finde con sabor a 'xuixo', lo tendrás en estos 3 restaurantes de Barcelona
En estas direcciones te sorprenderán con este dulce bocado
Si quieres disfrutar del finde y de las albóndigas, toma nota de estos 3 restaurantes de Barcelona
En estos 3 sitios de Barcelona preparan unos fideos que convertirán tu fin de semana en una maravilla
Los fans de la cocina tradicional sonríen cuando en la mesa aparece una 'pilota'. Las que hacen en estos tres establecimientos que te proponemos aquí se salen un poco (o 'un mucho') de lo tradicional, pero aun así están riquísimas. Por eso te recomendamos estos tres restaurantes de Barcelona si quieres pasar un finde de 'pilotes'
Insolent
Cuatro profesionales jóvenes, dos en la sala y dos en la cocina, se han instalado en la plaza del Sol de Gràcia con una fresca mirada sobre la tradición. Despachan 'xuixos' de fantasía. Vale la pena probarlos si visitas Insolent.
Trü
Artur Martínez y su equipo de talentos han regresado a la acción en Barcelona con un restaurante que se enmarca en la Nova Cuina Catalana: aquí,la 'pilota' es rectangular y el 'trinxat', un gofre. Y puedes rematar el ágape con el 'xuixo' al horno con masa de 'brioche' ('shokupan') y relleno de crema pastelera de vainilla. Aquí puedes leer más sobre Trü.
El Xampanyet
Visitamos este restaurante que exalta la anchoa y la burbuja, que siempre está lleno y que va camino de los 100 años. Joan Carles Ninou está al frente del negocio que fundó el abuelo en 1929, y sus hijas, Laura y Mireia, están destinadas a llevar la casa hasta el centenario. Aquí te contamos, a pinceladas, la historia (y la carta actual, donde no falta el imponente 'xuixo' de la pastelería Lis) de El Xampanyet.
Suscríbete para seguir leyendo
- Entra en vigor el copago farmacéutico: cuánto pagaré según la renta y la pensión
- El último Informe de Seguridad Nacional suaviza el lenguaje sobre China y señala a España como objetivo de ataques híbridos de Rusia
- Última hora del hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: contagios, cuarentena y posible llegada a Canarias
- El Gobierno se abre a desgravar las hipotecas para salvar el decreto de los alquileres como pide Junts
- Junts se abre a facilitar el decreto de vivienda del Gobierno si permite desgravar las hipotecas
- Así será el primer tardeo en un mercado municipal: conciertos, ‘dj’ y tapas kilómetro 0 en Santa Coloma de Gramanet
- Denuncian a un comerciante de Mataró por vender 51 zapatos de lujo robados en 2024 de un trastero de Gavà
- Huelga de profesores, en directo: última hora de la convocatoria, cortes en carreteras y servicios mínimos