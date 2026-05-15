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Si quieres un finde con sabor a 'xuixo', lo tendrás en estos 3 restaurantes de Barcelona

En estas direcciones te sorprenderán con este dulce bocado

Si quieres disfrutar del finde y de las albóndigas, toma nota de estos 3 restaurantes de Barcelona

En estos 3 sitios de Barcelona preparan unos fideos que convertirán tu fin de semana en una maravilla

El 'xuixo' de mascarpone e higos y el de guiso de 'coll de xai' de Insolent.

El 'xuixo' de mascarpone e higos y el de guiso de 'coll de xai' de Insolent. / JORDI OTIX

Ferran Imedio

Pau Arenós

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Los fans de la cocina tradicional sonríen cuando en la mesa aparece una 'pilota'. Las que hacen en estos tres establecimientos que te proponemos aquí se salen un poco (o 'un mucho') de lo tradicional, pero aun así están riquísimas. Por eso te recomendamos estos tres restaurantes de Barcelona si quieres pasar un finde de 'pilotes'

Insolent

Cuatro profesionales jóvenes, dos en la sala y dos en la cocina, se han instalado en la plaza del Sol de Gràcia con una fresca mirada sobre la tradición. Despachan 'xuixos' de fantasía. Vale la pena probarlos si visitas Insolent.

El 'xuixo' al horno con masa de 'brioche' ('shokupan') y relleno de crema pastelera de vainilla de Trü.

El 'xuixo' al horno con masa de 'brioche' ('shokupan') y relleno de crema pastelera de vainilla de Trü. / Pau Arenós

Trü

Artur Martínez y su equipo de talentos han regresado a la acción en Barcelona con un restaurante que se enmarca en la Nova Cuina Catalana: aquí,la 'pilota' es rectangular y el 'trinxat', un gofre. Y puedes rematar el ágape con el 'xuixo' al horno con masa de 'brioche' ('shokupan') y relleno de crema pastelera de vainilla. Aquí puedes leer más sobre Trü.

Noticias relacionadas y más

El Xampanyet

Visitamos este restaurante que exalta la anchoa y la burbuja, que siempre está lleno y que va camino de los 100 años. Joan Carles Ninou está al frente del negocio que fundó el abuelo en 1929, y sus hijas, Laura y Mireia, están destinadas a llevar la casa hasta el centenario. Aquí te contamos, a pinceladas, la historia (y la carta actual, donde no falta el imponente 'xuixo' de la pastelería Lis) de El Xampanyet.

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