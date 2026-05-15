Para morros finos
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Bodega Josefa, Romita y Leña
Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Cruix, Albarada y Casa Fiero
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Iberia, Sophie Kai y Casa Carmen
Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!
Oriol Lagé y Santi Olivella están al frente de un bar con solera del Farró (camino del centenario) donde aplican la mirada renovadora y respetuosa de la ‘nova cuina catalana’ guisando, por ejemplo, 'pilota' Strogonoff con patatas fritas. Oriol salsea el balón de cerdo/ternera con mostaza, crema agria y vino blanco, que recuerdan a las albóndigas Strogonoff de Colmado Wilmot. Así se come en Bodega Josefa.
Este bar sobrio está regentado por Gala Massetti y Jordi Saavedra, cocineros de mirada afilada, un pasado de formación y experiencia en alta cocina que también son dueños del vecino Bar Roma. Están tan contentos de cómo les va que todavía andan celebrando su primer aniversario meses después. Así es Romita.
Dani García, con 25 restaurantes -y que tuvo tres estrellas-, tienes este asador en la ciudad de la que es vecino ocasional, además de devoto culé. Está en la planta baja del Hotel Grand Hyatt (en la 19ª, el peruano Maymanta de Omar Malpartida). El chef describe este espacio decorado con colores que insinúan llamaradas, rojos, amarillos, como «todo lo que sucede alrededor del fuego» con una parrilla vasca, una robata y un horno de carbón. Ahora ha estrenado La Terraza, su espacio al aire libre. Así hemos comido en Leña.
Suscríbete para seguir leyendo
- Entra en vigor el copago farmacéutico: cuánto pagaré según la renta y la pensión
- El último Informe de Seguridad Nacional suaviza el lenguaje sobre China y señala a España como objetivo de ataques híbridos de Rusia
- Última hora del hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: contagios, cuarentena y posible llegada a Canarias
- El Gobierno se abre a desgravar las hipotecas para salvar el decreto de los alquileres como pide Junts
- Junts se abre a facilitar el decreto de vivienda del Gobierno si permite desgravar las hipotecas
- Así será el primer tardeo en un mercado municipal: conciertos, ‘dj’ y tapas kilómetro 0 en Santa Coloma de Gramanet
- Denuncian a un comerciante de Mataró por vender 51 zapatos de lujo robados en 2024 de un trastero de Gavà
- Huelga de profesores, en directo: última hora de la convocatoria, cortes en carreteras y servicios mínimos