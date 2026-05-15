3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Bodega Josefa, Romita y Leña

Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Bodega Josefa Oriol Lagé y Santi Olivella están al frente de un bar con solera del Farró (camino del centenario) donde aplican la mirada renovadora y respetuosa de la ‘nova cuina catalana’ guisando, por ejemplo, 'pilota' Strogonoff con patatas fritas. Oriol salsea el balón de cerdo/ternera con mostaza, crema agria y vino blanco, que recuerdan a las albóndigas Strogonoff de Colmado Wilmot. Así se come en Bodega Josefa.

La 'pilota' Strogonoff de la Bodega Josefa. / Pau Gracià

Romita Este bar sobrio está regentado por Gala Massetti y Jordi Saavedra, cocineros de mirada afilada, un pasado de formación y experiencia en alta cocina que también son dueños del vecino Bar Roma. Están tan contentos de cómo les va que todavía andan celebrando su primer aniversario meses después. Así es Romita.

La ensaladilla con remolacha encurtida de Romita. / Òscar Gómez

Leña Dani García, con 25 restaurantes -y que tuvo tres estrellas-, tienes este asador en la ciudad de la que es vecino ocasional, además de devoto culé. Está en la planta baja del Hotel Grand Hyatt (en la 19ª, el peruano Maymanta de Omar Malpartida). El chef describe este espacio decorado con colores que insinúan llamaradas, rojos, amarillos, como «todo lo que sucede alrededor del fuego» con una parrilla vasca, una robata y un horno de carbón. Ahora ha estrenado La Terraza, su espacio al aire libre. Así hemos comido en Leña.