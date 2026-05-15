Bardeni: la verdad de la carne y la cocina sin artificios

Dani Lechuga es un cocinero de conocimiento profundo, convicciones pétreas y personalidad arrolladora. Junto a su mujer Maria Luisa Corvillo hacen que, bajo la etiqueta de “meatbar”, Bardeni funcione como un bar gastronómico con alma de gran cocina. Un espacio donde la informalidad aparente convive con la precisión culinaria absoluta y con una idea muy clara de lo que significa “cocinar bien”. En las antípodas de la gastro-impostura, la cocina de Bardeni es una apuesta radical a prescindir de todo aquello que no sea esencial y necesario. Todo al rojo hemoglobínico, porque la carne es el eje que lo vertebra todo.

Maduran sus propios cortes, convirtiendo con esmero el músculo bovino en delicia carnosa y carnal de complejidades aromáticas y texturas celestiales. Aunque el cocinero no cree en la exageración vacía de las largas maduraciones: busca equilibrio, sabor y sentido antes que espectáculo técnico.

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Míticos son sus canelones de rabo (guisados sin prisa, cubiertos con bechamel que, en temporada, incorpora el aroma de la trufa, ¡gas!), mítico es su sándwich de fricandó (guiso convertido en bocado de ternura infinita), y legendarias las albóndigas ‘dry-aged’ (elaboradas con recortes de lomos, solomillos y aguja, cubiertas por una salsa de oscuridad profunda y brillante, carnalidad untuosa, y servidas sobre una cama de romesco junto a dorados cubos de patata frita). Una cocina franca y profundamente satisfactoria (también disponible en formato take-away). Alegría de morder, alegría de vivir.